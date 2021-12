Qué se dijeron Espert y el presidente de la Rural tras unas polémicas frases del diputado

Luego de sus fuertes declaraciones sobre la dirigencia del campo, el diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, mantuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

“Fue una reunión en donde compartimos la preocupación sobre los preconceptos negativos que tiene la política sobre el sector agropecuario, que olvida que es la actividad que va a llevar a una Argentina próspera, de la generación de empleo y de divisas”, contó a LA NACION.

Días atrás, en un programa televisivo, el también productor agropecuario había manifestado que “si al agro se lo fuman en pipa es porque tiene una pésima dirigencia agropecuaria”.

Con @luisrosalesARG @adolfomlaborde y el Presidente de la @NicolasPinoSRA en mi despacho de la Cámara de Diputados debatiendo políticas para mejorar a nuestro gran sector agropecuario. pic.twitter.com/RF38j7z2T1 — José Luis Espert (@jlespert) December 29, 2021

En este sentido, el legislador, si bien no se desdijo, explicó que en realidad lo que hace falta a la dirigencia del campo es un compromiso y una defensa mayor para con los productores. “Se habló del tema en el encuentro con Pino. Para mí lo que necesita el sector es que las entidades del campo alcen su voz más fuerte y salgan a despotricar en contra de los disparates que dice el Gobierno”, señaló.

Sostuvo que no solo las entidades deben hacer mejor su trabajo, también los productores deben involucrarse más en las cuestiones gremiales. “Se puede hacer interacción más positiva entre ambos que se retroalimente: por un lado, la participación más activa y más positiva de los productores en las sociedades rurales, haciéndose socios, por ejemplo, y por otro los dirigentes con su ocupación. Eso llevará a un gran fortalecimiento del sector agropecuario”, indicó.

Otro de los temas que le preocupan tanto al campo como al economista son las retenciones a las exportaciones. “No se puede creer que a 20 años siga habiendo retenciones. Es un impuesto ridículo que penaliza las ventas al exterior de esta actividad de manera directa. Es un castigo a quienes producen. No existe actividad alguna que tenga este tipo de retenciones”, aseguró.

Por último, dijo que a partir del año que viene su espacio político le abrirá las puertas al agro, donde estima tener reuniones periódicas con los dirigentes del sector. “Vamos a tener una agenda concreta a favor del sector porque ese proyecto de fomento a la agroindustria presentado por el Gobierno es un verdadero mamarracho (el Gobierno envió al Congreso una iniciativa con beneficios fiscales para inversiones)”, cerró.

“Poco felices”

En tanto, Pino indicó que, tras las declaraciones “poco felices” del legislador sobre la dirigencia rural, quiso mantener un encuentro con Espert.

“Fue una reunión amena donde le expliqué que no estábamos para nada de acuerdo con lo que dijo”, señaló el presidente de la Rural. Pino le preguntó al legislador con qué entidad gremial se sentía identificado o era socio. “Me dijo que de ninguna y le contesté ´vos hablas así de la dirigencia pero te das cuenta que no es fácil ser dirigente con productores como vos que no se involucran en ningún lado y lo único que hacen es tirar piedras en la vereda de enfrente’. Yo creo que para hacer eso hay que involucrarse y trabajar”, contó.

Pino señaló que quedaron en seguir conversando y que se puso a disposición para trabajar con su espacio.