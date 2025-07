Reforma del INTA: el gremio presentará amparos para frenar el decreto de Milei y hará tomas simbólicas de edificios

El gremio de los trabajadores del INTA hará tomas simbólicas de edificios y presentará amparos judiciales para intentar frenar el decreto de reforma del organismo impulsada por el gobierno de Javier Milei. También buscará el apoyo de gobernadores para que senadores y diputados rechacen el decreto en el Congreso.

Así lo anticipó Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del INTA, en declaraciones radiales. “Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos”, dijo en Led FM. Las tomas de edificios aclaró que serán simbólicas.

Vale recordar que el Gobierno cambiará la composición del Consejo Directivo, que pasará a ser un Consejo Técnico. Perderá la autarquía y todo su manejo financiero se definirá en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía. Las universidades y Aacrea, una entidad técnica del agro, perderán su silla en el organismo. El INTA ya no podrá crear estaciones experimentales por sí, sino que dependerá de las decisiones de Economía. Su presidente pasará a tener mayor poder y con rango de secretario de Estado.

“Esto que hicieron es la destrucción del INTA; vamos a ser un INTA muy chiquito, quieren un organismo de ciencia comprando los paquetes tecnológicos afuera”, dijo.

Manuel Adorni anunció ayer que el INTA estará entre los organismos que se reformarán

Según el gremialista, con este decreto habrá “un INTA unitario, con una mirada particular de la pampa húmeda y de espaldas a las economías regionales”.

De acuerdo con Romero, con las reformas “dejarían 300 unidades de extensión cerradas, venderán campos experimentales y 1500 empleados (quedarán) en disponibilidad”.

“Esperemos poder frenarlo en la Cámara de Diputados y el Senado, si no con la Justicia”, apuntó el secretario general de APINTA. Romero también cuestionó a la Mesa de Enlace y dijo que no actúa “como en otras épocas”. Dijo: “Le aumentan las retenciones y no dice nada”.

Por otra parte, Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo a LA NACION: “Este decreto es lo que necesitaban definitivamente para implementar este plan sistemático de llevarse todo puesto. Con el verso de la casta se quedan con todas las cajas de todos los organismos, sobre todo de los de ciencia y técnica que figuran hoy en este decreto”.

Agregó: “Se están llevando la autarquía del INTA que está por ley establecida hace 70 años, se llevan puesto su funcionamiento, el patrimonio, y sobre todo las cosas, le dan vía libre al destino de miles de trabajadores y trabajadoras, que ahora van a estar a merced en lo que disponga el Ministerio de Desregulación”.

Según remarcó, el INTA lleva 70 años de existencia “atravesando gobiernos de turno, que gracias a su estructura y la gobernanza público-privada se sostuvo todos estos años y ahora dejan en manos de una sola persona bajo la figura del presidente del INTA”.

El gobierno avanza en cambios para el ente Archivo

Vale recordar que, en un comunicado, ayer el Gobierno puso al INTA entre los organismos “ineficientes” que debían ser transformados.

“La dotación del INTA supera los 6000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones. El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, apuntó.

El gobierno nacional expresó: “Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”.