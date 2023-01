La desesperación de las vacas que van detrás de las últimas gotas de agua

escuchar

SANTA FE.- Ya no quedan muchas palabras. En medio de la sequía que azota al norte provincial, el agua es un recurso preciado y los mismos animales lo saben. Por eso, corren, flacos y como pueden, detrás de un camión que deja un pequeño hilo de humedad.

“Intentan absorber esa humedad. Se aferran a eso porque hace semanas que no tienen agua. Lo peor es que los productores saben que si el agua no llega, en 10 días habrán perdido miles de animales. Una cosa es decirlo, contarlo; otra cosa es vivirlo, llevando el camión y sabiendo que después de descargar las cubas con agua, lo que cae de los remolques también se buscan. ¿Por qué? Porque esos animales hace semanas que viven debajo de un sol abrazador, con temperaturas promedios superiores a los 40 grados, sin pasto y sin agua. Miren alrededor: no hay cañada, no hay arroyo, no hay laguna; nada tiene agua”, sintetizó en su explicación el productor Juan Capozzolo, conocido productor ganadero de Reconquista y el sur del Chaco, en Basail.

La desesperación del ganado por conseguir agua en el norte de Santa Fe. Fuente: Twitter Martin Steeman

En diferentes videos se muestra cómo los animales toman agua del goteo de los camiones que llevan tanques de plástico con agua limpia y fresca. Eso sucede en el centro norte del departamento Vera, a partir de la localidad de Fortín Olmos, 326 kilómetros al norte de esta capital, hasta el límite con la provincia de Chaco. Según se estima, solo en esa zona los pequeños productores perdieron unos 2500 animales.

“Nosotros, como entidades del norte, nunca dejamos de expresar y confirmar en los hechos nuestra solidaridad. El camión que transporta esas cubas con agua hacia los campos más necesitados, va día y noche, todas las veces que puede. Pero no alcanza. Por eso, cuando ven que el camión llega, los animales se acercan y después de beber, cuando ya no hay más, se quedan lamiendo la zona donde cayó el agua. Es desesperante ver lo que sucede”, subrayó Capozzolo en diálogo con LA NACION. El productor añadió un dato para tener en cuenta: “Hablamos de rodeos flacos, sin fuerza, que ni siquiera pueden tenerse en pie. En esa condición, ni siquiera pueden subir a un camión para ser trasladados”.

El video de la Rural de Reconquista por la sequía en el norte de Santa Fe

Agua salada y con arsénico

Otro tema que pasa algo desapercibido es el referido a la calidad del agua que se puede obtener en la zona. “Con tres años de sequía, con ríos, arroyos y lagunas prácticamente secos, si uno quiere encontrar agua debajo de la superficie tiene que saber que en las primeras napas es agua salada y con arsénico. No sirve para saciar la sed de los animales, mucho menos para el consumo humano. Pero venimos escuchando que muchos dicen por qué no perforan unos metros y extraen agua para los animales que se están muriendo. Se habla sin saber, lamentablemente”, explicó.

Los especialistas aseguran que las últimas lluvias, hace 15 días, no superaron los 10 milímetros promedio. Entonces, con la sequía y la evaporación por las altas temperaturas en apenas 36 horas se perdieron los efectos de tales precipitaciones.

Además de calificar la situación de “muy alarmante”, los productores consultados apuntaron que “no muchos entienden que un año de sequía se puede sobrellevar; pero tres, como ya ocurrió, es muy difícil”.

“Hay 145 productores que ya, prácticamente, han perdido sus rodeos. Los pocos animales que quedan están siendo retirados. Ojalá, como dicen, que la sequía comience a retirarse en las próximas semanas”, apuntaron.