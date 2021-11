“Más republicano”: en el campo de Santa Fe confían en el equilibrio de fuerzas en el Congreso

SANTA FE.- El campo santafecino consideró que el resultado electoral del último domingo refleja “cierto nivel de disconformidad” con lo hecho hasta aquí por el gobierno nacional del Frente de Todos, aunque el resultado de los comicios legislativos “equilibró la representación de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional”, lo que “puede provocar mayores niveles de consenso”.

“El escenario que se abre después de diciembre, es interesante. El resultado de la elección del domingo nos lleva a un plano legislativo más equilibrado. El resultado electoral, para el Gobierno, refleja que no se está de acuerdo con la gestión. Hay disconformidad de la mayoría”, sostuvo ante una consulta de LA NACION el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, hombre que también integra la conducción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

“Creo que en ese resultado incidió mucho el nivel de inflación, la pandemia y el no tener plan económico definido, más las desprolijidades e improvisaciones”, agregó el ruralista. Ante una consulta, Mántaras señaló: “El escenario es interesante porque la Argentina, con este resultado, va hacia un escenario más equilibrado en ambas cámaras. Nadie, solo, puede imponer un modelo de país. Debe ser consensuado. Terminan siendo políticas a corto plazo. Tal vez en este nuevo escenario, por una razón de equilibrio, puede venir un momento más republicano. Que los poderes se controlen y hagan un mejor equilibrio, con los candidatos a la altura de las circunstancias. Es necesario que se eviten las arbitrariedades”, reflexionó.

Más adelante, el dirigente ruralista fue consultado sobre el significado de la derrota del peronismo en esta provincia. “Más allá de la derrota creo que no debemos olvidarnos que el propio gobernador (Omar) Perotti estuvo en la lista de candidatos a senadores nacionales, como suplente”, en alusión a la lista que encabezó el periodista deportivo rosarino Marcelo Lewandowski quien, a pesar de la derrota, irá a ocupar una banca en la Cámara Alta en representación de la minoría.

Para que no quedaran dudas, Mántaras recordó que Perotti “quiso medir su gestión. Ahora que las urnas reflejaron otra cosa, hay que recordar que su sector anunció las candidaturas con fotos con Cristina Fernández de Kirchner. Y resulta que intentan aclarar todos los días que son diferentes al gobierno nacional. La ciudadanía le hizo saber al gobernador que no está de acuerdo con su posición. No se puede subestimar a los electores”, resaltó.

“No nos representaron adecuadamente”

El ruralista santafecino dijo: “El resultado es interesante por lo sucedido en esta provincia porque ahora se modifica el Congreso, que sancionó la ley de biocombutibles que afecta intereses de los santafecinos y nuestros legisladores no nos representaron adecuadamente. En el tema de la carne tampoco hubo voces fuertes para defender los intereses de los santafecinos. En el tema Hidrovía, los santafecinos somos espectadores. En la ruptura de silobolsas hubo un proyecto que no prosperó. Esto quiere decir que los legisladores nacionales por Santa Fe no han defendido los intereses de los santafecinos. Todo eso se vio el domingo reflejado en las urnas. Por eso digo que no hay que subestimar al ciudadano. Creo que los santafecinos necesitamos legisladores que representen a los santafecinos. Eso no ocurrió y los resultados estuvieron en las urnas. Ahora hay que ver cómo asimilará el gobierno, tanto de la Nación como de la provincia, el resultado de las urnas. Da la sensación que cuesta asumir el estado de crisis que tiene el país. Le toca al presidente asumir esa situación”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Castaldo, admitió que la elección de los candidatos propuestos por Juntos por el Cambio para el Senado de la Nación, Carolina Losada y Dionisio Scarpín, “generan una expectativa muy buena” porque “Scarpin (de Avellaneda, en el extremo norte de esta provincia) está alineado con la producción en general y (Carolina) Losada, conoce la importancia y el valor de la producción agropecuaria de nuestra región”.

Finalmente, Marina Masat, del grupo de Productores Autoconvocados del Norte de Santa Fe, dijo a este diario: “Es obvio que teniendo ahora un hombre del norte provincial en el Senado nos genera una expectativa muy buena, mucho más conociendo su postura sobre la importancia del sector privado. Sabemos que estamos en un sistema que va a costar revertir muchas cosas pero confiamos en Dionisio (Scarpín), que tiene experiencia en la gestión”.