Un diputado propuso sacar tierras al INTA en Salta y generó un fuerte rechazo

Un fuerte rechazo generó en el sector agropecuario de Salta un proyecto de un diputado del Frente de Todos para sacarle la mitad de las tierras al INTA Salta, en el departamento Cerrillos, a 10 kilómetros de la ciudad capital. El objetivo: que allí se realice un “programa de desarrollo urbano”.

En febrero pasado, el diputado nacional por el Frente de Todos de Buenos Aires, Carlos Américo Selva, presentó un proyecto en la Cámara baja que propone hacer una transferencia gratuita de 596 hectáreas del INTA. Selva, exintendente de Mercedes (Buenos Aires), está ligado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, vía el espacio del Frente Renovador. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue candidato a vicepresidente de Massa en 2015. El proyecto se giró a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General. En el agro salteño tenían la versión de un posible tratamiento la semana pasada.

“Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Salta, el dominio de un inmueble propiedad del Estado Nacional -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- ubicado en el Departamento de Cerrillos, matrícula dominial 6968, de superficie 596 hectáreas, 2.576,72 m2, cuyos demás datos de dominio: de Fracción A, fracción remanente según Plano 1070”, dice la iniciativa del diputado nacional.

El establecimiento del INTA posee un total de 1142 hectáreas. La quita le sacaría prácticamente la mitad de la superficie total. El 80% de ellas tiene aptitud agrícola. “En el campo experimental de la EEA Salta se llevan adelante diversas actividades de investigación, demostración y transferencia en cultivos hortícolas, cultivos extensivos, cultivo de tabaco, pasturas y cultivos de forrajes conservados, cultivos de cobertura para la recuperación de suelos degradados, campos de experimentación en arboles forestales nativos (de reciente instalación), y frutales para la experimentación de variedades de primicia”, dice un informe técnico del organismo.

Se hacen trabajos en mejoramiento genético de legumbres secas. En Salta se hace cerca del 70% de la producción nacional de legumbres. Allí en el INTA está el Banco de Germoplasma del Noroeste Argentino (Banoa), “que mantiene una importante colección de poblaciones silvestres y primitivas de poroto colectadas en el NOA y ha incorporado recientemente una colección de trabajo de garbanzos introducidos”, agrega.

Consultado por LA NACION, José Luis Checa, presidente del Consejo del Centro Regional Salta-Jujuy del INTA, además de presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, expresó su malestar por el proyecto.

“Nunca se nos consultó al INTA, no tuvimos consulta ni reunión previa”, dijo. Señaló que hubo contactos con el ministro de la Producción de Salta, Martín de los Ríos. “Le dijimos que no están en venta y se usan para fines de investigación”. Checa señaló que también se planteó la preocupación al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra.

Para investigación

“Podrían haber consultado con nosotros para ver si hay un espacio disponible. Para mí es un plan sistemático para todo el país para regalar lotes”, indicó Checa. “Las tierras de INTA no se negocian, no están en venta, no están en discusión. Son para desarrollo e investigación”, insistió.

Lucas Norris, presidente de Prograno y de la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), calificó de “aberrante” el proyecto. “Estamos tratando de hablar con alguna autoridad”, apuntó. Señaló que junto a la Sociedad Rural Salteña pidieron una reunión al gobernador y fueron derivados al ministro de la Producción.

El diputado Selva con Sergio Massa

Bruno Baldi, director del INTA Salta, señaló que se enteraron de la iniciativa “hace unos meses por un periódico de Salta donde se decía que se iban a tomar tierras de INTA para vivienda”. Después de eso, indicó, se consiguieron el proyecto.

“En ese catastro (que busca sacar el diputado) está la mayor parte de las tierras agrícolas”, indicó. Precisó que allí está el 80% de esas tierras agrícolas de la unidad.

“Para nosotros significa un golpe muy duro para la estación experimental, el INTA. Se usa para investigación y experimentación. Hoy tenemos investigación con cultivos, hacemos multiplicación de poroto, experimentación de maíz y de tabaco. Es tierra que se usa para un fin de investigación”, explicó. Alertó que si prospera la iniciativa se darían de baja algunas actividades.

“Entendemos la necesidad de vivienda, pero no es buscar sacando tierras de instituciones que le dan una utilidad. Hay que buscar la forma de solucionar la vivienda, pero no quitando tierras a las instituciones”, señaló.

Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña, señaló que “llama mucho la atención que sea un diputado bonaerense el que presente el proyecto”.

“En el predio el INTA viene desarrollando una importante actividad para el desarrollo del sector agropecuario de Salta, sobre todo en cultivos intensivos, variedades nuevas de tabaco, poroto, investigación de pasturas y el sistema ganadero”, afirmó.

Una de las jornadas del organismo con productores

Según el proyecto del diputado, eventualmente transferido el terreno allí el Gobierno de Salta llevará adelante el programa “Mi lote”. Detalla que se trata de “un plan provincial que consiste en promover el acceso a la vivienda al igual que la regularización dominial, para achicar el déficit habitacional en la provincia”. Según trascendió, se haría un barrio con 104 hectáreas y otro con 39.

“El proyecto para el inmueble a transferir, ubicado en el Departamento de Cerrillos, consiste en la subdivisión de una fracción remanente de 596 hectáreas en 2895 lotes con destino a desarrollo de infraestructura en servicios, habilitación de plazas, espacios públicos, unidades educacionales, sanitarias, asistenciales, culturales y deportivas”, precisa.

“La necesidad de contar con el inmueble que se solicita obedece a la existencia de numerosas familias salteñas que no tienen actualmente una vivienda y carecen de la posibilidad de acceder a ella con recursos propios”, indica el legislador.