Volvió el verde a Corrientes, pero se perdieron 10.000 kilómetros de alambrado

En Corrientes hoy no hay ningún foco de incendio activo y, en varias regiones, los campos de negro tras el paso del fuego o que estaban con un color trigo dieron paso, con las lluvias, a un verde que da “esperanzas”.

Desde mediados de enero último, en esa provincia, según el INTA Corrientes, se quemaron, según el último dato disponible al 27 de febrero pasado, 1.042.514 hectáreas. Se trata de casi el 12% de la provincia.

Por más que el color de las pasturas es otro, falta como mínimo un 40% de pasto que no estará para atender las necesidades de otoño/invierno. Pero hay más datos preocupantes: solo en febrero pasado salió de Corrientes, versus igual mes del año pasado, un 48% más de hacienda que lo habitual. Además, por si fuera poco, la cantidad de alambrado quemado y perdido asciende a 10.000 kilómetros, según señaló Francisco Velar, director del Distrito VIII de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en esa provincia.

Para tener una dimensión de la “catástrofe” ocurrida, se perdió en alambrado el equivalente a alambrar ida y vuelta el tramo entre La Quiaca y Ushuaia. En plata son entre 7000 y 10.000 los millones de pesos que representa la cantidad de alambre que ya no está en los campos correntinos.

“Hay un cambio de color en las pasturas, lo que era negro (por el fuego) o color trigo ahora está verde”, señaló Francisco Velar, director de la SRA en Corrientes. Pese al cambio visual, Velar alertó. “Eso no significa que vamos a recuperar el forraje que se perdió”.

En rigor, el dirigente citó datos respecto de que, en base a INTA, hay un 40% menos de forraje en la provincia de Corrientes tras los incendios.

Reconstrucción. En un campo Correntino se pone nuevo alambrado Gentileza Luciano Lago

“Con eso vamos a tener que hacer frente al otoño, el invierno y esperar hasta la primavera para que vuelva a crecer con fuerza (el pasto)”, señaló el dirigente y productor. Acotó que, por la época del año, ahora se está ingresando en una etapa de menor crecimiento del forraje.

“Cambió el color, ya no es negro o amarillo y da esperanzas”, señaló Velar, que no obstante precisó que en febrero pasado salió de la provincia, contra igual mes de 2021, un 48% más de hacienda. Sobre 4,6 millones de cabezas de rodeo que tiene Corrientes, se estima que entre ventas anticipadas, ventas forzadas, traslados de ganado y mortandad la provincia de acá a julio mostrará una reducción de un millón de animales.

Impacto

Velar aportó otro dato contundente a partir de un cálculo propio de la entidad ruralista: en la provincia se quemaron y perdieron unos 10.000 kilómetros de alambrado. Es como ir y volver entre La Quiaca y Ushuaia. Se agrava la situación porque cuesta conseguir alambra por la escasez del insumo.

El dirigente añadió que en términos de valor esto representa, según el tipo de alambrado, entre 7000 y 10.000 millones de pesos.

El fuego arrasó más de un millón de hectáreas de la provincia de Corrientes Diego Cabot

“Lo que pasó en Corrientes es una catástrofe, no una emergencia”, señaló el productor. Agregó que con las cadenas vinculadas a la producción de carne, arroz, yerba mate, forestación y citricultura se está trabajando en la actualización de un trabajo que hace unas semanas estimaba la pérdida económica en $69.000 millones. Velar descuenta que esa cifra se va a superar. En rigor, en ganadería se prevé más de $30.000 millones versus los $25.000 millones que se venían proyectando.

“Tuvimos un leve alivio, pero la situación es crítica porque no va a haber la reserva suficiente para enfrentar el invierno”, apuntó Pablo Sánchez, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.

Sánchez afirmó que va a haber mortandad de hacienda y que la vaca que no se muera quedará con menor capacidad productiva. “Hay productores que hacen lo imposible para no desprenderse de los animales”, señaló. El que no vende la hacienda trata de conseguir alimento a duras penas.

En los últimos días, el Ministerio de Agricultura de la Nación, que conduce Julián Domínguez, anunció una ayuda extra de $400 millones para Corrientes que se suma a otros $200 millones comprometidos. En Corrientes sostienen que, por la magnitud de la catástrofe, se va a necesitar mucho más de lo anunciado hasta ahora. Y que esto se concrete en plenitud.