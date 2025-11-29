Remate: los terneros marcaron hasta $8000 y en novillitos $5300

Colombo y Magliano SA realizó su tradicional remate de fin de año de la región pampa húmeda con 15.500 cabezas
Colombo y Magliano SA realizó su tradicional remate de fin de año de la región pampa húmeda con 15.500 cabezas vendidas en una jornada comercial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.
En este marco, Carle Colombo, Juan Carlos Blasco y Martin Humarán martillaron alrededor de 2000 cabezas con destino de faena, con muy buenos valores en una plaza firme. Luego, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), en La Posta 1939 se inició el remate televisado. La subasta fue conducida desde el martillo por Juan Pedro y Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán, quienes le dieron ritmo a las ventas. Hubo, dijo la firma, “una destacada participación del público comprador y una activa intervención de los representantes de la firma”.
A continuación, promedios, mínimos y máximos del remate televisado:
Terneros
Hasta 190 kg: $6421; mínimo, $5200; máximo, $8000
De 190 a 230 kg: $5875; mínimo, $5400; máximo, $6400
Más de 230 Kg: $5460; mínimo, $5050; máximo, $5670
Terneros Holando:
Hasta 200 kg: $4375; mínimo, $4350; máximo, $4400
Más de 200 Kg: $3700; mínimo, $3700; máximo, $3700
Novillitos:
Hasta 260 kg: $5150; mínimo, $4900; máximo, $5300
De 260 a 300 kg: $4930; mínimo, $4800; máximo, $5000
De 300 a 330 kg: $4.996; mínimo, $4900; máximo, $5160
Más de 330 kg: $4934; mínimo, $4800; máximo, $5100
Novillos:
Hasta 350 kg: $4950; mínimo, $4950; máximo, $4950
Más de 350 kg: $4550; mínimo, $4350; máximo, $4750
Macho y Hembra:
Hasta 190 kg: $5650; mínimo, $4700; máximo, $7650
De 190 a 220 kg: $5198; mínimo, $4850; máximo, $5750
Más de 220 Kg: $4922; mínimo, $4620; máximo, $5050
Terneras:
Hasta 220 kg: $5190; mínimo, $4820; máximo, $6000
De 220 a 240 kg: $4905; mínimo, $4750; máximo, $5020
Más de 240 Kg: $4810; mínimo, $4750; máximo, $4870
Vaquillonas:
Hasta 270 kg: $4800; mínimo, $4650; máximo, $4900
De 270 a 310 kg: $4493; mínimo, $4320; máximo, $4620
Más de 310 kg: $4425, mínimo, $4200; máximo, $4650
Vaquillonas c/cría:
$4.020.000
Mínimo: $3.700.000
Máximo: $4.200.000
Vacas c/cría:
$2.976.471
Mínimo: $1.900.000
Máximo: $3.700.000
Vaquillonas preñadas:
$2.602.174
Mínimo: $1.800.000
Máximo: $3.000.000
Vacas preñadas:
$1.825.000
Mínimo: $1.550.000
Máximo: $1.900.000
Novillos (faena):
Hasta 450 kg: $4299; mínimo, $4260; máximo, $4337
De 450 a 500 kg: $4378, mínimo; $4319; máximo, $4407
De 500 a 550 kg: $4406; mínimo, $4396; máximo, $4425
Más de 550 Kg: $4401; mínimo, $4378; máximo, $4425
Vaquillonas (faena):
Hasta 350 kg: $4242; mínimo, $4190; máximo, $4317
Más de 350 kg: $4115; mínimo, $4115; máximo, $4115
Vacas (faena):
Hasta 500 kg: $3143; mínimo, $2920; máximo, $3339
Más de 500 kg: $3376; mínimo, $3376; máximo, $3376
Vacas invernada:
Hasta 450 kg: $2890; mínimo, $2850; máximo, $2920
Según informó la firma, la agenda de remates de Colombo y Magliano continuará el 3 de diciembre con la subasta televisada de fin de año del NEA desde la Sociedad Rural de Corriente. Ese mismo día por la noche se dará un remate especial de Caballos Criollos y Cuarto de Milla.
El jueves 4, en el mismo lugar, tendrá lugar el remate Esencial con genética Premium de Brangus y Braford, de la Argentina, Brasil y Uruguay.
En tanto, en la región pampa húmeda, el 3 de diciembre será el turno del remate feria en la Sociedad Rural de Olavarria, el 4 en la Rural de Chascomús, el 9 en la Rural de Rauch, 10 en la de Ayacucho y el 12 en Lincoln. El 18 de diciembre habrá una subasta en la Rural de Saladillo con un remate feria y también televisado.
