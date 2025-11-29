Remate: los terneros marcaron hasta $8000 y en novillitos $5300

Colombo y Magliano SA realizó su tradicional remate de fin de año de la región pampa húmeda con 15.500 cabezas vendidas en una jornada comercial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

En este marco, Carle Colombo, Juan Carlos Blasco y Martin Humarán martillaron alrededor de 2000 cabezas con destino de faena, con muy buenos valores en una plaza firme. Luego, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), en La Posta 1939 se inició el remate televisado. La subasta fue conducida desde el martillo por Juan Pedro y Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán, quienes le dieron ritmo a las ventas. Hubo, dijo la firma, “una destacada participación del público comprador y una activa intervención de los representantes de la firma”.

A continuación, promedios, mínimos y máximos del remate televisado:

Terneros

Hasta 190 kg: $6421; mínimo, $5200; máximo, $8000

De 190 a 230 kg: $5875; mínimo, $5400; máximo, $6400

Más de 230 Kg: $5460; mínimo, $5050; máximo, $5670

Terneros Holando:

Hasta 200 kg: $4375; mínimo, $4350; máximo, $4400

Más de 200 Kg: $3700; mínimo, $3700; máximo, $3700

Novillitos:

Hasta 260 kg: $5150; mínimo, $4900; máximo, $5300

De 260 a 300 kg: $4930; mínimo, $4800; máximo, $5000

De 300 a 330 kg: $4.996; mínimo, $4900; máximo, $5160

Más de 330 kg: $4934; mínimo, $4800; máximo, $5100

Novillos:

Hasta 350 kg: $4950; mínimo, $4950; máximo, $4950

Más de 350 kg: $4550; mínimo, $4350; máximo, $4750

Macho y Hembra:

Hasta 190 kg: $5650; mínimo, $4700; máximo, $7650

De 190 a 220 kg: $5198; mínimo, $4850; máximo, $5750

Más de 220 Kg: $4922; mínimo, $4620; máximo, $5050

Terneras:

Hasta 220 kg: $5190; mínimo, $4820; máximo, $6000

De 220 a 240 kg: $4905; mínimo, $4750; máximo, $5020

Más de 240 Kg: $4810; mínimo, $4750; máximo, $4870

Vaquillonas:

Hasta 270 kg: $4800; mínimo, $4650; máximo, $4900

De 270 a 310 kg: $4493; mínimo, $4320; máximo, $4620

Más de 310 kg: $4425, mínimo, $4200; máximo, $4650

Vaquillonas c/cría:

$4.020.000

Mínimo: $3.700.000

Máximo: $4.200.000

Vacas c/cría:

$2.976.471

Mínimo: $1.900.000

Máximo: $3.700.000

Vaquillonas preñadas:

$2.602.174

Mínimo: $1.800.000

Máximo: $3.000.000

Vacas preñadas:

$1.825.000

Mínimo: $1.550.000

Máximo: $1.900.000

Novillos (faena):

Hasta 450 kg: $4299; mínimo, $4260; máximo, $4337

De 450 a 500 kg: $4378, mínimo; $4319; máximo, $4407

De 500 a 550 kg: $4406; mínimo, $4396; máximo, $4425

Más de 550 Kg: $4401; mínimo, $4378; máximo, $4425

Vaquillonas (faena):

Hasta 350 kg: $4242; mínimo, $4190; máximo, $4317

Más de 350 kg: $4115; mínimo, $4115; máximo, $4115

Vacas (faena):

Hasta 500 kg: $3143; mínimo, $2920; máximo, $3339

Más de 500 kg: $3376; mínimo, $3376; máximo, $3376

Vacas invernada:

Hasta 450 kg: $2890; mínimo, $2850; máximo, $2920

Según informó la firma, la agenda de remates de Colombo y Magliano continuará el 3 de diciembre con la subasta televisada de fin de año del NEA desde la Sociedad Rural de Corriente. Ese mismo día por la noche se dará un remate especial de Caballos Criollos y Cuarto de Milla.

El jueves 4, en el mismo lugar, tendrá lugar el remate Esencial con genética Premium de Brangus y Braford, de la Argentina, Brasil y Uruguay.

En tanto, en la región pampa húmeda, el 3 de diciembre será el turno del remate feria en la Sociedad Rural de Olavarria, el 4 en la Rural de Chascomús, el 9 en la Rural de Rauch, 10 en la de Ayacucho y el 12 en Lincoln. El 18 de diciembre habrá una subasta en la Rural de Saladillo con un remate feria y también televisado.