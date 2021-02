Retenciones: con qué planes irá la Mesa de Enlace a la reunión con Fernández

La Mesa de Enlace. Carlos Iannizzotto (Coninagro), Jorge Chemes (CRA), Daniel Pelegrina (SRA) y Carlos Achetoni (FAA) Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Fernando Bertello 9 de febrero de 2021

Confirmada la reunión mañana, a las 15.30, entre el presidente Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) buscará retomar el diálogo luego de más de un año sin encuentros con el jefe de Estado con foco en dejar en claro la baja incidencia del sector sobre los precios finales en góndola. La última cita fue el 23 de diciembre de 2019 tras una suba de derechos de exportación. Además, insistirá sobre un documento de 14 puntos ya presentado al mandatario cuando era candidato. Allí había propuestas en torno de la economía que podrían ayudar en la coyuntura actual. En la dirigencia no se cree en la efectividad de los acuerdos de precios como método para bajar la inflación.

La reunión será luego de la amenaza del presidente al sector de poner más retenciones o cupos para exportar.. En soja las retenciones ya están en el 33% para el grano y para subir más debería haber una ley del Congreso. En trigo y maíz se encuentran en 12% y el Ejecutivo tiene la potestad por ley también para poner otros tres puntos. Más allá de eso debería también impulsar una norma en el Parlamento.

Los cupos para exportar, la otra advertencia que tiró el jefe de Estado, fue parte de la política kirchnerista con Cristina Kirchner. La consecuencia de eso fue que un año la Argentina quedó al borde de la importación en trigo por el desincentivo que se generó en la siembra. En el caso de la carne, donde también hubo un cepo a las ventas externas (200.000 toneladas por año en el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner) la consecuencia fue la liquidación de 10 millones de cabezas bovinas del rodeo nacional.

"Vamos con el objetivo de retomar el diálogo. También apuntamos a explicarle al presidente y a otros interlocutores del Gobierno cuál es el verdadero rol del productor y cómo se forman los precios. Es importante que entienda, por ejemplo, que el productor vende novillos en su mayoría en remates públicos y que no decide el precio de la carne en góndola. Tampoco decide su destino, si es de exportación o para consumo interno. Parece algo muy básico pero a la luz de las declaraciones de los últimos días evidentemente hay una confusión muy grande en el Gobierno en ese respecto", señaló Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Vila Moret remarcó que buscarán reiterarle al mandatario "el efecto devastador que tienen las retenciones y los cupos en la producción, algo que ya vivimos en el pasado reciente y destruyó los volúmenes de cosecha y exportación, la superficie sembrada y la capacidad del campo de generar divisas y empleo".

Según indicó, se insistirá con el documento de 14 puntos denominado Propuestas del Campo de 2019. "Ya se lo acercamos en varias oportunidades pero evidentemente no lo han leído con atención puesto que si no no estarían diciendo las cosas que dicen. Se lo volveremos a llevar", remarcó Vila Moret.

Entre otros puntos, en ese documento, además de impulsar el fin de las retenciones, en materia tributaria el campo propuso: "Nuestras actividades requieren un esquema tributario basado en impuestos a las ganancias, por eso necesitamos que se dejen de lado herramientas distorsivas como ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos de sellos, impuestos a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados, entre otros. Proponemos un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, pymes, economías regionales y situaciones de emergencia. Debe evitarse que los impuestos se cobren por adelantado, bajo la prerrogativa de pagos a cuenta".

Según una fuente de la Mesa de Enlace, "la mesa de los argentinos está implícita (en las iniciativas de la Mesa de Enlace). Si se ponen en marcha los 14 puntos va a aumentar la producción y la mesa va a estar abastecida a precios razonables".

Hace unas semanas, Federación Agraria propuso que se use la Tarjeta Alimentar para devolver el IVA en los productos de Precios Cuidados.

"Apuntamos con la reunión a ratificar todo lo que dijimos, que nos escuchen y transmitir que se toman medidas por el camino equivocado, el camino contrario al que el país necesita", dijo Jorge Chemes, presidente de CRA. Además, insistió que se destacará la "equivocación" del Gobierno de que el sector sea el culpable de la suba de precios.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, agregó que se buscará hablar sobre las "interpretaciones" que se hicieron respecto de la política de exportación. Indicó que hay una "poca incidencia" del sector en los precios internos.

Pero, además, se pondrá sobre la mesa "la descalificación" que ven hacia el campo. "Hay una descalificación, hay términos donde vemos desde el Gobierno un destrato. Estamos produciendo, exportando", indicó.

Precisó que se necesita "establecer una hoja de ruta" porque, afirmó, las "medidas aisladas no conducen a nada". Coninagro ya presentó un plan en su momento también para el sector. "Vamos a charlar con argumentos. La producción tiene una ínfima incidencia en los costos internos, necesitamos un sector productivo fuerte y un sector industrial también fuerte", dijo.

"Que no haya destrato, que haya acuerdos, que no haya medidas asiladas, que no haya más retenciones. Coninagro va con el mejor espíritu, hay que federalizar la economía", apuntó.

