Reunión clave: buscan destrabar un conflicto salarial en una emblemática fábrica de cosechadoras

SANTA FE.- El conflicto que enfrenta a la fábrica de cosechadoras Vassalli, radicada en Firmat, departamento General López, 270 kilómetros al sur de esta capital, con sus 280 trabajadores, por falta de pago de los salarios de julio y el proporcional del aguinaldo, y que provocó la pasada semana un cese de actividades, comenzaría a resolverse este lunes.

Para esa fecha, el Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una reunión en Rosario, con el propósito de escuchar las posiciones e instar a la búsqueda de una solución inmediata.

Todo sucede luego de una semana donde los trabajadores de Vassalli decidieron exponer puertas afuera de la empresa la problemática salarial que atraviesan realizando reclamos frente a las oficinas e incluso efectuando cortes intermitentes en ruta nacional 33.

Ante la escalada del conflicto, la empresa transfirió a las cuentas de esos trabajadores la suma de 400.000 pesos a cada empleado. Sin embargo, aún cuando voceros de la firma dijeron que para ello se realizó un importante esfuerzo financiero, para los trabajadores ese monto “no representa un porcentaje importante de la deuda”, si bien reconocieron que “sirvió para apaciguar un reclamo que venía levantando temperatura día a día”.

La firma de capital nacional fabrica máquinas cosechadoras Gentileza Vassalli

La mirada de los trabajadores está puesta en la reunión que convocó Trabajo para este lunes, al que deberían asistir representantes de la empresa y de los trabajadores para negociar junto a los funcionarios provinciales una salida al presente que vive el personal al cual se le adeuda la masa salarial de la mitad de junio, de todo julio y el aguinaldo.

Vassalli, adquirida en enero de 2024 por la familia Marsó, atraviesa atrasos salariales. Según fuentes cercanas a la empresa “no hay problemas financieros. Esa situación será expuesta en el marco de la reunión convocada en Rosario”, aseguró la fuente.

Por su parte, la dirigencia sindical indicó que los 280 empleados recién comenzaron a percibir parte de sus salarios en el curso de los últimos días de la semana pasada.

Trascendió que hace un año la situación comenzó a presentar dificultades puntuales para abonar salarios, pero que los problemas se acentuaron al comenzar el segundo semestre de este año cuando la firma ofreció un adelanto de $300.000 a cada trabajador, sobre el total del salario, propuesta considerada insuficiente por el gremio, afirmó Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat.

“Están con atrasos en el pago de sueldos pero no hay deudas grandes, especialmente desde que sus nuevos dueños se hicieron cargo de la empresa el año pasado”, explicó a LA NACION el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo.

La mirada de los trabajadores está puesta en la reunión que convocó Trabajo para este lunes Archivo

El funcionario evitó adelantar especulaciones sobre lo que pueda ocurrir a comienzo de semana. “No nos apuremos; vamos a esperar qué ocurre el lunes en la reunión con las partes”, dijo.

Vassalli fue fundada en 1949 por Roque Vassalli. En enero de 2024, la firma, que venía siendo controlada desde 2020 por los empresarios Esteban Eskenazi y Matías Carballo, pasó a ser manejada por Eduardo Marsó, que se desprendió en su momento de su participación en la avícola Las Camelias.

En esa oportunidad, como informó LA NACION, la operación por la empresa de cosechadoras habría ascendido a unos US$8 millones con un plan de pago a cinco años, según trascendió.

En lo que va del año, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) se patentaron 16 cosechadoras de las marcas Vassalli y Don Roque, otro de los productos de la fábrica.