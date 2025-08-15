A semanas de la siembra: reportaron un fuerte retroceso de la plaga de la chicharrita del maíz

Falta menos de un mes para que empiece la siembra de maíz temprano y el comienzo llega con buenas noticias, según un informe. Luego de que en la última campaña se implantaran 2 millones de hectáreas menos con el cereal tras el ataque de la chicharrita en el ciclo precedente, el último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de la plaga muestra un “muy significativo retroceso de la plaga” en todo el país.

En la zona agroecológica centro sur, el informe reportó que “el 87% de las localidades tuvo cero capturas” y que el resto se ubicó en la categoría más baja de presencia —entre 1 y 4 individuos por trampa—, lo que prácticamente repitió la ausencia ya registrada en el relevamiento anterior.

La red nació como respuesta a la crisis fitosanitaria que provocó la plaga en la campaña 2023/24

En la región centro norte, tres cuartas partes de las localidades mostraron o bien ausencia de la plaga (38%) o su presencia mínima (35%), contra el 34% y el 23% que en la medición previa.

El Litoral es la zona con la mejora más notoria: “El 84% aparece libre de chicharritas, contra el 31% del registro anterior, mientras un 10% estuvo en la categoría más baja”.

En las áreas endémicas también hubo retrocesos significativos. En el NOA “desaparecieron las detecciones de más de 1000 individuos y las de más de 100 se redujeron al 23% frente al 60% del registro anterior”. Además los registros más bajos (hasta 20 individuos por trampa) pasaron a representar el 36% del total, contra el 10% previo.

En el NEA, “se ha más que duplicado la proporción de localidades con ausencia del vector, que pasó de 10 a 23%, y casi se triplicó la de la categoría más baja, que pasó de 12 a 33%”. Esto significa que el 55% de la región está libre de la plaga o presenta niveles mínimos, mientras que la categoría de mayor presencia cayó del 24 al 4%.

La red de monitoreo advirtió que el “período de retracción poblacional se encuentra activo en todas las zonas agroecológicas” y que la ausencia o los descensos marcados en áreas de siembra temprana son “alentadores”.

Sin embargo, el informe insistió en que se debe continuar con el monitoreo de adultos de Dalbulus maidis mediante trampas cromáticas adhesivas y revisión de cultivos invernales o de servicio, así como de malezas que puedan funcionar como refugio, aunque no sean alimento ni sitio reproductivo para la plaga.

En un apartado, la red de monitoreo cruzó versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta afectación en el trigo en el NOA. “Esta afirmación es técnicamente incorrecta y puede desviar la atención del verdadero foco de riesgo”, aclaró. Recordó que la chicharrita “es un vector exclusivo de patógenos del maíz” y que, aunque en otoño o invierno pueda encontrarse sobre trigo u otros cereales, “no se alimenta ni se reproduce en ellos” y su presencia es “meramente transitoria”.

El riesgo real, destacó el informe, está en la aparición de maíces voluntarios tras las lluvias otoñales, que sí sirven como alimento y sitio reproductivo para la plaga. Por eso, la recomendación es clara: “Intensificar el monitoreo y eliminar los maíces guachos en zonas endémicas para interrumpir la continuidad del vector y reducir la presión de inóculo”.

La chicharrita, en retroceso Shutterstock - Shutterstock

La Red se creó en 2024 como respuesta al impacto del complejo de achaparramiento del maíz causado por la plaga Dalbulus maidis, conocida como chicharrita, que afectó buena parte de la superficie maicera del país. Para enfrentar esa problemática, se desarrolló una red con trampas cromáticas adhesivas en todo el territorio, bajo el impulso de instituciones clave del agro argentino.

Están al frente la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y también participan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), CREA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Cámara de Sanidad y Fertilizantes (Casafe) y el Centro de Bioinvestigaciones de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires-Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba-Cicba, Conicet), entre otros.