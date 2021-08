Revuelo por un Whatsapp del secretario de Agricultura con una supuesta referencia a Máximo Kirchner

A horas del vencimiento del cepo para exportar carne, y en medio de la expectativa en la cadena que pide que el Gobierno no prorrogue la restricción, algo que podría hacer según el decreto 408 que cuotificó al 50% las ventas al exterior, el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, compartió, dicen por error, en un grupo de Whatsapp de productores un mensaje que generó revuelo.

“No se podrá hacer un último esfuerzo hablando con Maximo para liberar algo de carne de Vaca manufactura e conserva (8 dientes sin preñar) y cupo a frigos nuevos que no tienen?? Es importante en la zona centro para las elecciones”, decía el texto.

Solmi puso ese mensaje en un grupo de productores de la zona de Pergamino, de donde es oriundo.

De inmediato, empezó a correr por redes sociales y se viralizó. Los productores enseguida asociaron que Agricultura estaba tratando de tener la aprobación del diputado nacional Máximo Kirchner por una ampliación del cepo para exportar que vence mañana y tiene cuotificadas en 50% las ventas al exterior.

Consultadas por LA NACION, fuentes cercanas al funcionario indicaron que el mensaje no es de Solmi como tal y explicaron lo sucedido argumentando que el secretario de Agricultura quería saber si alguien tenía referencia de ese mensaje que ya estaba circulando.

“No es un mensaje de él, sino que como ese mensaje estaba circulando, lo pegó en un grupo de trabajo de carne del Ministerio para ver si alguien sabía de dónde estaba saliendo”, relató una fuente cercana. Agregó que “en simultáneo” copió el mensaje al grupo de productores.

El secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi FlorenciaDownes

La fuente consultada señaló que Solmi no conoce a Máximo Kichner. Y subrayó. “Lo pegó involuntariamente, pero no es de él”. El funcionario recibió el mensaje y, apresurado, lo copió. Tras haber pegado el mensaje al grupo de Whatsapp de productores, el secretario de Agricultura lo eliminó. No obstante, alguien ya lo había hecho circular.

En la cadena están reclamando que el Gobierno no extienda el cepo a la exportación. Hoy, en un informe, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reveló que desde abril pasado, sumando otras medidas restrictivas, la cadena de la carne ya perdió más de US$1000 millones.