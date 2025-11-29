“Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra

Productores del partido bonaerense de Bragado advirtieron al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que una ampliación del canal San Emilio y el denominado Nodo Bragado -este proyectado en el presupuesto 2026 del gobierno provincial- podría desatar un “riesgo hídrico catastrófico” sobre la ciudad, por el aumento del caudal sin obras de regulación, mantenimiento y sin informes técnicos que respalden la intervención. Reclamaron antes de eso estudios serios y alertaron un problema con un puente de la ruta 46. En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense dijeron que el proyecto fue “consensuado”, posee “licencia social” y va a ser realizado.

De acuerdo con los productores, que se reunieron con el funcionario nacional, el problema de llevar adelante el Nodo Bragado es que repetirá errores que ya se vieron con los canales San Emilio, Mercante y Saladillo: un aumento desmedido de caudales, ausencia de obras de regulación, falta de mantenimiento y decisiones sin participación técnica de las entidades.

“Si se avanza con esto, significa tener el Río Salado en el patio de Bragado. Para nosotros es una locura y un riesgo terrible. No contamos con un informe técnico. Hoy nuestra preocupación es la falta de regulación que hay y el volumen de agua que quieren meter a Bragado. Necesitamos que se hagan las obras sin perjudicar al municipio”, dijo Carlos Gutiérrez, productor, asesor y socio de la Sociedad Rural de Bragado.

El Nodo Bragado consiste en la ampliación del cauce del arroyo Saladillo a lo largo de 12 kilómetros hasta la laguna La Colorada, más un canal de vinculación de 4000 metros. Hacia aguas arriba, la continuidad del Mercante y del canal Saladillo podría extender la traza total hasta unos 500 kilómetros, si el proyecto se ejecutara completo.

Carlos Gutiérrez, productor de Bragado

Durante la reunión, Iraeta se comprometió a ser el nexo entre los productores y el área de Infraestructura, en este caso del gobierno nacional, para buscar información. Cerca del funcionario expresaron que los productores llegaron al encuentro “preocupados por los eventuales efectos negativos de la adecuación del nodo Bragado”. Precisaron: “No consiguen información detallada y técnica del proyecto”.

Las obras también implican una ampliación del canal San Emilio, que tiene programado aumentar el caudal de diseño un 1400%. Ahora tiene un caudal de 10 m³ por segundo, y quieren llevarlo a 148 m³ por segundo. Sin obras de regulación y aguas arriba, alertaron.

Eso va acompañado de un aumento del caudal de diseño en el canal de vinculación, que es el que une dos lagunas: la laguna del Parque con la laguna Municipal. De la laguna del parque sale el agua al Río Salado. “Las dos lagunas están sedimentadas y hoy son dos platos hondos que se transformaron en platos playos, que mal pueden recibir semejante cantidad de agua”, dijo.

“Como ciudadanos de Bragado estamos temerosos de que pueda suceder una catástrofe si esta obra se concreta, porque solo está aislado del pueblo por un terraplén de tierra, y está transportando 100 m³ por segundo y con todas las obras lo quieren llevar a 250 m³”, agregó.

La situación de Bragado, dicen, es alarmante por el caudal de agua

Mientras que las obras del Nodo Bragado entraron en el presupuesto de la provincia 2026, el canal San Emilio no está presupuestado. “No queremos bajar la guardia, porque de buenas a primeras, cuando esté hecha la ampliación y salida de Bragado, van a continuar las aguas arriba”, se anticipó Gutiérrez.

“A las entidades no nos dan participación. Es necesario que haya una mesa técnica, que tengamos voz y voto. Hoy, con todos los dispositivos electrónicos, es importante generar una ley de aforo que establezca los aforos de los sectores. Hay tres canales aportantes sin aforo ni mantenimiento", mencionó.

El canal Mercante cruza el puente de la ruta 46, y desde hace tres meses, la calzada comenzó a ceder en la zona de las alcantarillas. Hoy el hundimiento es tal que Gutiérrez anticipa un problema serio: “Si un camión cargado pasa en ese estado y la estructura termina de ceder, el resultado puede ser un desastre. Es la única salida hacia Junín; si colapsa, Bragado queda aislado hacia el norte”. Dijo que se tiene que tratar como un problema nacional, no solo provincial.

La crítica situación de Bragado vista desde el aire

Para el productor, el planteo de la provincia es que, con la intervención en el nodo Bragado, “se solucionaría” el problema de las inundaciones a nivel provincial. Sin embargo, destacó que es el mismo argumento que usaron cuando impulsaron los canales San Emilio, Mercante y Saladillo: prometieron que esas obras iban a ordenar los caudales y evitar anegamientos, y no pasó. De hecho, terminó generando nuevos desbordes aguas abajo. Por eso, antes de repetir lo mismo, necesitan convocar consultoras serias que analicen cómo evitar que esos volúmenes de agua “sigan descargándose en la misma zona“.

Martín de la Serna, un productor autoconvocado que participó de la reunión, junto a otros cinco productores, recordó que desde “hace 40 años que no se hace nada”. “De ese puente compraron los pilotes hace años; eso terminó en un obrador lleno de pasto”, recordó. Resaltó que las obras tienen que comenzar aguas abajo, en vez de aguas arriba, como lo están haciendo.

Martín de la Serna, productor de Bragado

“La provincia no tiene la menor idea de lo que debe hacer. Trajeron planos cinco veces, cada vez distintos. Si a un canal de 10 m³ le quieren mandar casi 150 m³, esto se convierte en un valle. No exagero. Hoy tenemos 60.000 hectáreas bajo el agua, gente aislada hace meses. Es una locura“, subrayó.

Contó que hace más de 20 años llevó una carpeta a una consultora inglesa que les advirtió que el 60% del partido podría quedar bajo el agua: “Nunca hicieron nada. Ahora estamos en más del 40%. ¡Era previsible!”, apuntó y recordó que hay productores que perdieron todo: cosechas, máquinas y animales.

Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense contaron: “En su momento hubo algunas objeciones al proyecto, pero fueron saldadas. Hubo varias reuniones con explicaciones, el proyecto fue revisado varias veces y consensuado: hoy tiene una amplia licencia social y por eso es que lo vamos a llevar adelante”. Agregaron que en las mesas de trabajo “hubo representantes de los productores, por eso decimos lo de licencia social”.