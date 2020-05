Río Paraná. En la última semana se agravó la bajante y hay un buque varado

Los barcos deben salir con menor carga Crédito: Marcelo Manera

El río Paraná profundizó su bajante de forma sustancial en la última semana, llegando en el día de ayer la altura del río al nivel de 0,08 metros en el hidrómetro ubicado en Rosario, su nivel más bajo desde diciembre de 1971.

El dato se desprende de la Bolsa de Comercio de Rosario que, además, indicó que estimando una pérdida promedio de capacidad de carga de sólidos para buques de tipo Panamax (o similares) de unas 2000 toneladas por cada pie perdido de calado, "la bajante les está costando a los operadores la posibilidad de cargar unas 10.000 toneladas por cada buque de este tipo que sale del Gran Rosario".

Asimismo informó que el calado máximo permitido en las terminales de Rosario (San Lorenzo-Timbúes) ya se encuentra en torno a los 29 pies (contra un calado habitual alrededor de 34'), "agudizando las precauciones que deben tener los operadores a la hora de cargar los buques y recortando los volúmenes que pueden embarcarse por unidad".

Esta semana, el buque MV MSXT Artemis, operado por la compañía ADM, sufrió una varadura que perdura hasta la fecha a pesar de los intentos para zafarlo con la asistencia de remolcadores,"lo que generó la paralización de actividades en los muelles de la Unidad 6 de Rosario (concesionada a Servicios Portuarios).

En este sentido, se procedió a dar de baja todos los cupos de descarga de camiones a la espera de solucionar el inconveniente. "Esto aportó más complicaciones a la logística de entrega en plena cosecha gruesa y aún más considerando que se estaba priorizando la celeridad en la descarga, dados los pronósticos de precipitaciones en los próximos días en gran parte del área", dice el documento.

Según la entidad, el concesionario de las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal no está obligado a dragar cuando el nivel del agua está por debajo de los 2,47 metros en el hidrómetro de Rosario. "Sin perjuicio de ello, lo ha seguido haciendo, lo que implica que puede prestar su servicio a una mayor cantidad de buques y para los cargadores significa que han podido continuar con su logística, más allá de estar cargando volúmenes inferiores a los habituales", señala.

El documento destaca el agravamiento de la situación en el arco portuario del río Paraná, "con una disminución fuerte de las lluvias sobre toda la cuenca del Plata", tal como lo hace notar el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También prevé un panorama desfavorable para la navegación fluvial: "En el trimestre de mayo-junio-julio no se registrarían lluvias significativas en las áreas de respuesta más rápida, como la cuenca del río Iguazú, la cuenca no regulada del río Paraná en Brasil y la cuenca misionero-paraguaya del Paraná. Por lo tanto, la recuperación fluvial deberá esperar a la segunda mitad del invierno, en principio con baja probabilidad de una recuperación sensible".

Itaipú abrió las compuertas de su vertedero

Luego de llegar a un acuerdo para erogar dos metros de agua del embalse, con el fin de ayudar con la reactivación comercial en la hidrovía Paraguay-Paraná, la represa Itaipú Binacional (Brasil-Paraguay) abrió las compuertas de su vertedero en la madrugada del lunes pasado.

El ente binacional detalló que el embalse de Itaipú contribuirá a la navegación con un aporte de 8.500 m3/seg durante 12 días, hasta el 29 de mayo. Durante el primer día de reapertura, por las compuertas de Itaipú pasaron 474 m3/s, con un máximo de 1.376 m3/s, según detalla un informe oficial.