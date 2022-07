Para el presidente de la Rural, hay un dólar “intervenido” que “saca de competencia a muchos productores”

En medio de la incertidumbre económica por la suba del dólar blue, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo en una entrevista con LA NACION que el campo continúa “esperando medidas concretas” por parte del Gobierno y cómo se solucionan problemas como la brecha cambiaria. Fue una respuesta al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que anoche señaló que “no va a haber devaluación ni baja de retenciones”. Para Pino, hay un dólar “intervenido” que “saca de competencia a muchos productores”.

“La verdad es que la coalición que hoy gobierna no marca los destinos de la Argentina. Evidentemente, están con algún conflicto político interno entre ellos. Ese conflicto político interno entre ellos derrama sobre toda la sociedad, la economía chica y la macroeconomía. Esa sensación de ver a los líderes del país discutiendo entre ellos genera mucha incertidumbre”, dijo el dirigente en el marco de la 134º edición de la Exposición Rural de Palermo.

Desde diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández en el poder, el sector agropecuario y el Gobierno parecen vivir en una constante partida de ajedrez. Cuando uno mueve su pieza, el otro mira y espera su turno. El acercamiento entre ambos ha sido escaso desde entonces. “El campo y el Gobierno tienen una relación lógica de ida y vuelta, pero ¿con quién? Con el referente que tenemos dentro del Poder Ejecutivo, que es el ministro Domínguez. Es verdad que los resultados de esa relación muchas veces no son los que realmente satisfacen al productor, pero ahí hay cosas que no hay que discutir tanto, sino insistir. ¿Por qué insistir? Porque desde nuestro punto de vista entendemos que el campo no es parte del problema, sino de la solución a los problemas que tiene la Argentina”, expresó.

Reiteró el pedido del sector para ser escuchados y tener reglas claras para impulsar la actividad. “Es tan sencillo lo que pedimos, como reglas justas para que los productores puedan evolucionar y producir más”, puntualizó. Especificó también que en este momento sirve un acercamiento entre ambas partes, porque, por un lado, el Gobierno sufre una escasez de divisas y el sector agropecuario reclama la baja de retenciones y que se termine con el desdoblamiento cambiario que perjudica la actividad a la hora de importar insumos, según precisó.

Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, en la 134 Exposición Rural de Palermo Rodrigo Néspolo - Canon digital

“La realidad es que hoy lo que está sufriendo no solo es la producción, sino el sector en general, porque son estos diferentes tipos de cambio los que generan brechas que superan ampliamente el 120% o 130%. Así, realmente no solo para el productor es difícil, sino para los argentinos en general porque vamos perdiendo algo que es esencial, que es la competitividad de lo que producimos nosotros contra lo que se produce en nuestros países vecinos, con los que somos hermanos, pero también competidores porque son buenos productores como nosotros”, subrayó.

Consultado sobre las declaraciones que hizo el ministro Domínguez ayer tras el evento de los premios CITA en la Rural sobre que no habrá devaluación ni reducción de los derechos de exportación, indicó: “El Ministro quiso calmar los ánimos, pero seguimos esperando medidas concretas y cómo se solucionan, por ejemplo, los problemas de la brecha cambiaria. Se nos hace muy difícil producir con insumos de un dólar disparado”.

Y siguió: “La realidad es que si yo pudiese, como cualquier argentino, conseguir dólares al valor de $86 como se cobra por la soja o $115 por la carne o por la leche, lo haría. Pero la verdad es que así es imposible. Y ese dólar intervenido, ese dólar que no existe, es justamente lo que saca de competencia a muchos productores. Hay que tener algo muy en cuenta, con el brutal pago de derechos de exportación en la soja que es hasta el 33% lo que se lleva el Estado, lo que recauda el productor es para impuestos. Si se recaudara al dólar real, sería distinto. Por eso, la expresión del Presidente de que el productor especula es una expresión poco feliz, imprudente, que no gusta. Tampoco a mí me gusta que se tilde al sector más competitivo de la Argentina de esa manera”, dijo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina después de la jura de Braford en la Pista Central Rodrigo Nespolo - Canon digital

Pino indicó que la situación de la Argentina está muy complicada y que el sector agropecuario y toda la producción está pasando momentos difíciles. Señaló que la actividad es clave para la economía del país. “Venir acá a la muestra más importante del campo argentino y ver a productores que hacen la genética que estamos viendo, ver gente de la industria metalmecánica que expone semejantes máquinas es impresionante. El campo se muestra en todo su potencial, la verdad es que habría que decir: señores, gracias al sector por lo que viene haciendo. Nosotros como productores esperamos más porque queremos producir más. Así que falta que nos den las condiciones, reglas justas, que el Gobierno confíe en el sector más potente, que más invierte, que genera arraigo, porque el sector productivo tiene mucha capacidad”, se explayó.

El dirigente contó que invitaron al jefe de Estado a la muestra para la inauguración oficial del próximo sábado. “Hemos cursado la invitación que corresponde al Presidente de la Nación y al ministro de Agricultura, todavía no tenemos confirmación de que venga ninguno de los dos. Pero ojalá que el Presidente pueda venir y usar este ámbito para expresar a la ciudadanía y a toda la sociedad argentina qué idea tiene sobre el sector agropecuario y cómo lo ve”, manifestó.

“He escuchado al Presidente decir que su postura es no enfrentarse con el campo y el campo tampoco tiene necesidad de enfrentarse con el Poder Ejecutivo. De una vez por todas, la Argentina no le puede dar vuelta la cara a una oportunidad que el mundo nos está pidiendo, que es justamente lo que nosotros hacemos y le estamos pidiendo: acercamiento”, dijo.

Sin embargo, es este acercamiento el que reclama el campo desde hace tiempo, según expresó. “Por ahora no he tenido ningún acercamiento, llamado ni nada que se le parezca y entiendo que mis colegas de la Mesa de Enlace tampoco. Nosotros como dirigentes, te diría, tenemos hasta la obligación de siempre tender puentes en función de ir mejorando algunas situaciones en particular. Con el ministro sería mentiroso si digo que no hemos tenido diálogo, pero los frutos de ese diálogo todavía restan por verse”, finalizó.