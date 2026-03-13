S-Way: el mejor camión pesado de IVECO, ahora de producción nacional, estuvo en Expoagro

IVECO volvió a apostar fuerte en Expoagro con una propuesta centrada en la producción nacional, la integración regional y una gama de vehículos pensada para cada etapa del transporte agroindustrial.

En un contexto donde gran parte del movimiento logístico del país tiene que ver con el campo, la marca presentó en la feria sus principales desarrollos industriales y tecnológicos, con especial foco en el S-Way de fabricación local.

“Expoagro es un punto de encuentro clave con el sector agroindustrial y una oportunidad para mostrar cómo nuestra producción nacional nos permite acompañar el crecimiento del transporte en Argentina. Contamos con una gama de productos diseñada para responder a las distintas aplicaciones del campo, con soluciones eficientes, robustas y cada vez más sustentables”, afirmó Francisco Spasaro, Director Comercial IVECO Argentina.

El primer S Way de producción nacional.

Y es que gran parte del transporte pesado argentino está directa o indirectamente vinculado al agro: el movimiento de granos, insumos, maquinaria y economías regionales depende de una red logística que requiere eficiencia, tecnología y confiabilidad operativa.

En ese contexto, el transporte enfrenta desafíos cada vez más exigentes: vehículos capaces de responder a largas distancias y caminos rurales complejos, soluciones que optimicen el consumo y la operación, y una red de servicios que permita minimizar tiempos de inactividad.

Modelos diferentes para necesidades únicas

El S-Way fue, sin duda, el centro de la propuesta, consolidado como el camión más avanzado de la marca y que ya se está produciendo en la planta de Córdoba. Entre las configuraciones exhibidas se destacó el S-Way 480 (6x2), equipado con motor FPT CURSOR 13 y transmisión automatizada ZF TraXon, orientado a operaciones de larga distancia y cargas de alto tonelaje.

IVECO S Way NG 6X2.

También se presentó el S-Way 480 Leggero, desarrollado para transporte de combustibles y cargas peligrosas, con cabina Grand Cab, optimización de tara y paquete completo de ADAS bajo normativa ADR. La oferta se completó con el S-Way 450 (6x2) proveniente de Brasil, reflejo de la estrategia de integración industrial regional que permite ampliar configuraciones y responder con mayor rapidez a la demanda local.

IVECO S Way 450 6X2.

La gama Tector también tuvo su protagonismo con opciones para transporte regional. El Tector 170-300 Autoshift, con motor FPT NEF 6 y transmisión automatizada Eaton Ultrashift Plus, fue presentado como una solución que mejora rendimiento y confort en trayectos exigentes. A su vez, el Tector 170-280N se posicionó como alternativa equilibrada para el traslado de insumos, maquinaria liviana y cargas a granel, con un chasis robusto y suspensión preparada para caminos rurales.

IVECO Tector.

IVECO exhibió además el Hi-Road AT 460 y la Serie Nero, una edición especial que combina identidad de diseño con configuraciones orientadas al trabajo diario en el campo. La marca también reforzó su estrategia multienergética con la presencia del S-Way NG 460 y el Tector NG 160-210, ambos impulsados a gas natural y orientados a reducir emisiones y niveles de ruido.

IVECO Hi-Road AT 460.

La propuesta se completó con servicios para asegurar continuidad operativa, como la Daily taller móvil y el servicio de Asistencia en Ruta a través de la red de concesionarios, pensado para realizar mantenimientos y reparaciones sin necesidad de trasladar las unidades.

“Cada operación de transporte es distinta, por eso trabajamos con una gama amplia de configuraciones que permiten responder a diferentes aplicaciones del agro. Nuestro objetivo es que el cliente encuentre en IVECO una solución concreta para mejorar su productividad”, concluyó, por su parte, Facundo Podestá, Gerente Comercial IVECO Argentina.

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