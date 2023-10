escuchar

Demasiado superficial, con ningún efecto contundente, con chicanas, sabor a poco y un dejo a nada. Luego de que anoche los candidatos presidenciales debatieran y plantearan sus ideas en cuanto a qué harán en el caso de asumir el 10 de diciembre próximo, el campo se mostró decepcionado y preocupado porque no hubo definiciones precisas de qué políticas implementarán para los sectores productivos y, en particular, para el agropecuario.

Uno de los primeros en salir a hablar del debate fue Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Señaló que “ninguno de los candidatos habló del sector y eso preocupa”.

“Todos reconocen al campo como motor de la economía pero no tienen en claro qué quieren hacer y eso es malo para el país. Porque el campo genera arraigo en las provincias, desarrollo económico y divisas genuinas. Nuestro país se encamina a un crecimiento económico de la producción, la industria y la energía. La demanda va a estar ahí por lo cual el próximo gobierno debería estar viendo ese escenario y trabajar juntos. Porque somos parte de la solución a los problemas de la Argentina”, aseguró.

En esa línea, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, dijo que este debate “no va a cambiar la historia de la Argentina”.

“Ni creo que sirva tampoco para convencer o espantar a algún votante indeciso. Más bien se desarrolló con el cuidado de tratar de no caer groseramente en ningún error: un debate demasiado superficial en los contenidos que no fueron ni profundizados ni enriquecidos más allá de lo que son los eslogans de campaña. Me hubiera gustado escuchar propuestas concretas respecto a políticas agropecuarias. Seguimos con las promesas sin horizonte temporal”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente de CRA indicó que los postulantes a la presidencia parece que quieren dejar “que el campo siga haciendo aportes que no existen en ningún lugar del mundo”.

“Vamos a seguir siendo discriminados y le van a seguir cortando al campo la posibilidad de crecer y generar las divisas y puestos de trabajo que necesita el país. Nadie dio ninguna precisión en momentos en que se deben definir planes de siembra y paquetes tecnológicos a aplicar. Vamos a perder otro año”, enfatizó.

En coincidencia, para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), fue solo un “debate de carácter descriptivo, donde se habló de la realidad económica pero cuando hubo que poner directamente qué acciones se podrían hacer y qué planes que se tienen fue muy escaso”.

“Lo que llamó poderosamente la atención fue que el candidato oficialista Sergio Massa (actual ministro de Economía) no se sienta parte del Gobierno y que diga que no es su Gobierno y anuncie medidas que no está tomando en la actualidad. Y la oposición tendría que haber ido bastante más al hueso, básicamente en las políticas a aplicar desde el punto de vista de económico y, a pesar de lo escaso del tiempo, por la importancia del campo, debió haber tenido algún tipo de mención pero no hemos tenido ningún tipo de noticias en este debate”, subrayó.

Para Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, en vez de profundizar en aquellas políticas económicas en las que se van a abocar si asumen, “los candidatos estaban muy propicios a hacerse acusaciones”.

“Hubiera sido bueno que se hable de una reforma fiscal integral, donde los argentinos tengamos una menor presión fiscal; de cómo simplificar el sistema tributario hoy sumamente complejo; de una reforma laboral, basada en lo que es la capacitación y la innovación tecnológica y reorganización en cuanto a los puestos de trabajo”, expresó. Por el otro lado, dijo que hubiera sido importante hablar de una “búsqueda de acuerdos y de consensos para salir de la situación tan complicada que tiene la Argentina”.

Para Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), ninguno de los candidatos mencionó nada del campo y "tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando hablaron de economía" Fabián Malavolta

Concreto y preciso, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), sintetizó: “La verdad es que ninguno mencionó nada del campo y tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando hablaron de economía. Realmente no hablaron mucho de nada. Y es esperable que la semana que viene tampoco lo hagan [en el segundo debate]”.

Por su parte, José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), señaló que, aun con exposiciones muy preparadas, no lograron tener “ningún efecto contundente”. “No creo que algún indeciso haya decidido su voto anoche, como tampoco creo que alguien que no haya ido a votar decidiera lo contrario para el 22 de octubre. Algunos candidatos se mostraron claros en alguna temática, pero hicieron agua en otras. Quedó flotando la sensación de que trabajaron mucho en cómo decir las cosas, en lo postural y lo gestual, pero de los temas que realmente les importan a los argentinos se profundizó poco y nada”, dijo.

Para José Colombatto, presidente de Farer, no se vio "temas económicos, con conceptos y definiciones claras y contundentes"

“Temas económicos, con conceptos y definiciones claras y contundentes prácticamente no se vieron. Tampoco hubo un abordaje integral de la corrupción, inseguridad y lucha contra el narcotráfico. Ni hablar de temas inherentes a la producción agropecuaria que, si bien no estaban en el centro de la escena, tampoco fueron abordadas ni de soslayo. Las preguntas y los cruces mostraron más chicanas que conceptos y el debate se terminó diluyendo. Lo más preocupante es que a 20 días de las elecciones, nadie sabe a ciencia cierta qué proponen hacer y mucho menos cómo. Quedó un sabor a poco y una sensación de improvisación para los grandes temas que deberán afrontar desde diciembre”, agregó.

Para Patricio Killmurray, de Cartez, "fue todo muy superficial y no hubo ninguna explicación en profundidad”

Por último, Patricio Killmurray, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en Córdoba, dijo que en cuanto a medidas económicas “fue todo muy superficial y no hubo ninguna explicación en profundidad”. Y, con un dejo de esperanza aventuró: ”Hay que esperar el próximo debate para ver que se cambia, porque este no definió para nada el electorado”.