SanCor: piden procesar a exdirectivos de la láctea por presunta apropiación indebida de aportes de los empleados

SANTA FE.- Una nueva instancia judicial envuelve a la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia. Además del proceso concursal aún no resuelto, el fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel, solicitó al magistrado que entiende en la causa, el procesamiento de los dos últimos presidentes de la firma por la presunta apropiación indebida de aportes jubilatorios y de obra social descontados a los trabajadores y no depositados.

La medida recae sobre José Pablo Gastaldi, quien presidió SanCor entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y sobre Alberto Eduardo Sánchez, quien lo sucedió entre noviembre de 2022 y enero de 2024. De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 7 hechos -suman más de $125 millones- mientras que a Sánchez se le imputan otros 16, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

Según el escrito conocido en las últimas horas, el fiscal responsabiliza a los acusados de haber retenido aportes jubilatorios y de obra social descontados a los trabajadores, sin ingresarlos a los organismos correspondientes dentro del plazo establecido por ley.

Ambos exdirectivos se abstuvieron de declarar al ser indagados el 12 de noviembre pasado por esta causa. En este contexto, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

La causa se inició con una denuncia de trabajadores

En tanto, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva de Gastaldi y Sánchez. En su lugar, consideró suficiente imponer la obligación de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coerción. Esta decisión se fundamentó en que ambos acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a todas las citaciones judiciales realizadas durante la investigación. Estas circunstancias, según la fiscalía, reducen el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso

El caso comenzó formalmente el 29 de diciembre de 2023, cuando operarios de la planta central que SanCor posee en Sunchales denunciaron ante la justicia provincial la falta de depósito de sus aportes previsionales. Tras las verificaciones correspondientes, el expediente fue girado a la órbita federal.

En febrero de 2024, se sumó otra denuncia de trabajadores de la planta de Don Torcuato, tramitada inicialmente en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro y luego remitida también a Rafaela.

Durante el presente año se realizaron las verificaciones fiscales sobre los períodos 2018–2024, constatándose, según la Justicia, múltiples meses sin depósitos y sin planes de regularización vigentes.

SanCor actuaba como agente de retención de acuerdo con Arca-DGI Archivo

De la información constatada por la justicia surgió que, de acuerdo con Arca-DGI, SanCor actuaba como agente de retención y percepción de los aportes, por lo que su incumplimiento activa la figura penal del artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

En su presentación elevada al magistrado del fuero provincial que ahora entiende en la causa, Marcelo Gelcich, juez en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Rafaela, quien hace unas pocas semanas sucedió en el cargo a Guillermo Vales, designado en una instancia superior, el fiscal federal imputó a Gastaldi y a Sánchez.

Como se sabe, el presente de SanCor es complicado, si bien mejoraron las variantes de producción y se acentúa el funcionamiento de sus plantas. La otrora líder de la industria láctea argentina se encuentra bajo un concurso preventivo que se tramita en los Tribunales de Rafaela. El panorama se hizo más complejo ya los trabajadores solicitaron la quiebra de la empresa aunque con continuidad de la explotación para proteger los puestos de trabajo.

No obstante, fuentes cercanas a la cooperativa admitieron que en los últimos meses se registra una recuperación de la capacidad operativa, por acuerdo con empresas del rubro que aportan materia prima que se procesa en las plantas que posee la firma.

Según esas fuentes, actualmente SanCor recibe diariamente unos 800.000 litros de leche que se procesan en las plantas en funcionamiento en el interior de Santa Fe y Córdoba, con lo cual se intenta normalizar el pago de salarios, acotando la deuda que mantiene con los trabajadores.