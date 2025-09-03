Satisfacción de los gremios estatales y silencio oficial tras la marcha atrás de la reforma del INTA y otros organismos

Tras la marcha atrás del Gobierno con la reforma del INTA, el INTI y el INASE, entre otros organismos estatales vinculados con el agro, por el rechazo del Congreso y la Justicia, solo los gremios festejaron la restitución de las disposiciones normativas derogadas. Tanto las entidades rurales como los funcionarios prefirieron no pronunciarse públicamente sobre el tema.

No obstante, se confirmó que la Mesa de Enlace junto con las autoridades de CREA se reunirán el próximo miércoles, a las 14, con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para evaluar los próximos pasos con el INTA.

Hoy se publicaron en el Boletín Oficial los decretos 627/2025 y 628/2025 que restituyeron la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó en el marco de las facultades delegadas.

Con las normas hoy derogadas, el Gobierno buscaba que organismos técnicos dejaran de ser autárquicos para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura o la Secretaría de Comercio. Se trataba del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Semillas (Inase), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), que ahora volvieron a su estado previo al día de oficializarse la decisión.

Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), dijo que la evaluación que hacen es muy positiva. “Logramos que se vuelva todo para atrás, que volvamos a tener un INTA descentralizado, autárquico, con fuente de financiamiento, que se restituya la gobernanza con el Consejo Directivo y la Dirección Nacional. Es muy importante y bueno para los trabajadores", aseguró.

Mario Romero, secretario general de Apinta Gentileza

Vale recordar que el decreto 462/25 había sido la jugada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el “arquitecto” de las reformas del Estado en este gobierno. Era parte de su paquete de desregulación y desconcentración de organismos en pos de achicar el Estado y reducir el déficit fiscal.

El siguiente paso para Romero es esperar a que se dicten todas las resoluciones y disposiciones para que devuelvan cargos y que tengan firma el director nacional, directores nacionales asistentes y el director general de administración. “Volvemos a un INTA que va a poder trabajar, que va a poder ponerse en funcionamiento. Hace dos meses que estamos paralizados. Economía lo único que ha hecho desde que se había dictado el decreto es pagar algunos servicios. El trabajo de investigación y extensión estaba casi paralizado porque no había presupuesto. Esto va a devolver un poco la normalidad y la tranquilidad a los trabajadores, ya que está en vigencia también la cautelar de la juez Martina Isabel Forns, de que no se puede hacer restructuración en las áreas”, contó.

En el INTI, Yamila Mathon, especialista del Centro de Tecnologías de Gestión de ese organismo, sostuvo que a partir de ahora "se abre una nueva etapa" para los trabajadores. “Hace pocos días renunció el presidente del INTI, Daniel Afione. Hay una nueva persona a cargo del organismo, que es Miguel Romero, a quien desde la multisectorial vamos a estar presentando un conjunto de reclamos y de reivindicaciones pendientes, como son la pérdida salarial, la carrera laboral congelada, la renovación de los contratos de monotributo y la renovación de las becas, ya que ha tomado la decisión de no proseguirlas, lo que es una figura fundamental para profesionales del instituto que se desempeñan realizando ese tipo de trabajo de investigación y desarrollo", dijo.

El INTI se dedica a la asistencia técnica, control de calidad, certificaciones y desarrollo tecnológico para el sector industrial INTI

La lectura que hacen de la nueva disposición es que se convalida la vigencia de las instituciones, con sus plenas funciones y actividades, tal cual lo dispone la ley de creación del INTI. “Esto supone que podemos seguir atendiendo a la industria, a las empresas, a las pymes en todo el territorio nacional; podemos seguir haciendo verificaciones y certificaciones que cuiden los productos, tanto en su calidad como en su seguridad, para el bien de toda la población", señaló.

“Hoy es un día claramente para celebrar, porque es el cierre definitivo que constituye una victoria para el conjunto de los trabajadores”, dijo.

Tanto para los trabajadores del INTI, así como el INTA, Inase, INV e Inafci, el hecho legislativo era el elemento suficiente o la condición para que el decreto se derogue. “Sabíamos que podía haber algún subterfugio que buscaría el gobierno nacional para intentar no cumplir o cuestionar en todo o en parte la decisión que se había tomado por parte de los diputados y los senadores”, sintetizó Mathon.

En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julieta Boedo, delegada en el INTA señaló: “Volvemos a ser un organismo autárquico y descentralizado, tal como lo éramos antes del decreto que intentaron imponernos. Venimos de una pelea enorme, ya que a través de la Justicia también frenamos los pases a disponibilidad de 286 trabajadores del INTA”, recordó sobre una de las últimas decisiones del Gobierno.

Julieta Boedo, delegada del gremio ATE en el INTA Gentileza

El Inase y el INV son otros de los organismos que habían sido disueltos como entes autárquicos y pasaban a ser una Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Agricultura. Ahora, tras la decisión volverán a su estado previo al decreto 462/2025. En el caso del Inase todavía se espera la designación de su nuevo presidente tras la renuncia de Claudio Dunan, según aclararon en el sindicato.