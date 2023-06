Se rompió una alcantarilla en una ruta clave y se generó un impresionante caos

escuchar

Uno de los principales pedidos del sector agropecuario es que se mejore el estado de los caminos rurales y las rutas del país. El caos se genera no solo con las inundaciones, sino también con la sequía que dejó expuesta la falta de mantenimiento y soluciones concretas en los caminos por donde se mueve la producción nacional.

Esta vez, un camión que se quedó atascado en el cruce de la ruta 13 y 98, en el norte de Santa Fe, departamento de Vera, generó un caos luego de que se rompiera una alcantarilla e impidiera el paso de otros vehículos con cargas. En las imágenes se escucha a uno de los conductores quejarse de “los puentes de la ruta 13″, por donde cayó el vehículo, puntualmente, en una “jaula” cercana a la localidad de Vera.

Juan Capozzolo, un productor ganadero de Reconquista, contó que el estado de las rutas y los caminos en esa zona es deplorable. Un ejemplo de esto es la ruta 11 que, si bien está pavimentada, está “muy rota”.

“La esquivamos porque no se puede transitar directamente, hay accidentes prácticamente todos los días, porque si agarrás los baches te hacés percha”, dijo.

En el departamento Vera, donde está Fortín Olmos, los caminos, según denuncian los habitantes, están abandonados. Apuntan contra la presunta falta de soluciones de parte del intendente de Fortín Olmos, Miguel Ángel Acevedo.

“Lo que pasa allí es que la gente es distinta, atraviesa situaciones que son difíciles de entender. Los caminos no han sido mantenidos y el resto no les dan ni cinco de pelota”, dijo el productor. Desde hace muchos años los caminos no han recibido mantenimiento y con el tiempo se han venido degradando. “Ahora que pasan camiones más grandes por esas rutas, porque aparte de llevar ganado, llevan agua para los campos, la situación se agravó”, explicó.

Dijo que con la evolución del transporte, que cada vez son más largos y pesados, estos están rompiendo todas las alcantarillas que no han tenido el mantenimiento adecuado. “Las alcantarillas las hacían de quebracho, pero cuando hay un puente de madera, tenés que ponerle tierra arriba, y cuando pisás arriba hay una descomposición de tierra, y al no haber mantenimiento, porque la madera está desnuda, se comienza a romper todo”, explicó. Este es el motivo por el que cada vez hay más derrumbes de alcantarillas en esa región.

Si bien los productores han expuesto las quejas y denuncias en la municipalidad, porque faltaban los listones y se caen las cubiertas, aún no han conseguido solucionar el problema. “La ruta no está mantenida y con la seca menos, porque el tipo de tierra hace que no se filtre y quede a la deriva. Cuando venga el fenómeno del Niño van a comenzar las quejas porque no se va a poder transitar. Antes había gente que tenía que transitar a caballo, pero ahora todo se secó... Cuando venga la lluvia va a ser peor la situación”, resumió Capozzolo, quien dijo esto “tiene otros cánones”, ya que los políticos no se involucran. “Ellos no se mezclan en los problemas de la gente”, advirtió.

