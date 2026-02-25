Segundo caso: la gripe aviar ahora golpeó en aves de corral en Lobos

Se detectó un segundo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Así lo informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que indicó que se confirmó tras analizar muestras provenientes de un establecimiento de reproductores padres pesados. Por otro lado, Paraguay cerró los mercados con la Argentina a partir de los casos detectados.

A través de un comunicado, el Senasa señaló que luego de la notificación de la sospecha, la asistencia técnica al establecimiento, y la recolección y remisión de muestras, el Laboratorio Nacional del Senasa, ubicado en Martínez (PBA), diagnosticó la presencia del virus IAAP H5.

En el organismo manifestaron que al igual que en el caso confirmado en la localidad bonaerense de Ranchos, se activaron las acciones previstas en su plan de contingencia, que incluyen la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) en la que se aplicarán medidas sanitarias de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico.

“Con la confirmación del primer brote en aves comerciales, la Argentina perdió su condición sanitaria como país libre de IAAP y suspendió las exportaciones de productos aviares hacia los destinos con los que mantenía acuerdos sanitarios basados en ese estatus”, se destacó.

Este es el segundo caso confirmado después del rebrote de la enfermedad en la provincia de Buenos Aires Senasa

Sin embargo, agregó que gracias a las negociaciones efectuadas en 2024 y 2025, se mantendrá el comercio de productos aviares con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus de IAAP en establecimientos productivos.

“La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización se encuentra restringida en aproximadamente 40 destinos. No obstante, el impacto comercial es considerablemente menor en comparación con los brotes de 2023 y 2025. En esta oportunidad, se logró mantener un esquema de acceso diferenciado para este producto y otros derivados en más de 35 países, lo que representa una reducción cercana al 47% en la cantidad de destinos alcanzados por restricciones respecto de los eventos sanitarios anteriores”, se indicó.

Destacaron que en caso de no registrarse nuevos brotes en establecimientos comerciales, y una vez transcurridos al menos 28 días desde la finalización del sacrificio sanitario, limpieza y desinfección en la unidad productiva, la Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria.

Cierre de mercados

Luego de confirmarse el rebrote de la enfermedad, con el caso positivo de Ranchos, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay (Senacsa) resolvió prohibir temporalmente la importación de aves vivas, huevos, carnes, productos y subproductos de origen avícola provenientes de la Argentina. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 250, firmada el 24 de febrero de 2026 en San Lorenzo. La medida se adoptó luego de que la Argentina notificara a la OMSA la detección de casos en aves comerciales en la localidad de Ranchos.

En los considerandos de la resolución, firmada por el presidente del organismo paraguayo, José Carlos Martín Camperchioli, el Senacsa recordó que es su deber establecer medidas de prevención, control y erradicación de enfermedades animales, en el marco del Programa Nacional de Sanidad Avícola y de la normativa vigente sobre enfermedades de declaración obligatoria. El organismo fundamentó la medida en la necesidad de resguardar el estatus sanitario paraguayo y evitar el ingreso del virus al territorio nacional.

Se aclaró que la prohibición regirá hasta que la autoridad sanitaria argentina y la propia OMSA declaren oficialmente la erradicación del brote. Además, se dispuso la obligatoriedad de notificar al Senacsa cualquier sospecha de ingreso de aves o productos avícolas desde la Argentina.



