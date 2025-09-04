Semana Angus de Primavera: Cañuelas se prepara para una cumbre de la ganadería

El Centro de Remates y Exposiciones Angus, ubicado en Cañuelas, recibirá una nueva edición de la Nacional de Primavera y la del Ternero de la raza con el impulso de Expoagro. La muestra ofrecerá un completo programa de juras, remates, capacitaciones, propuestas recreativas y oportunidades comerciales. Se realizará del 22 al 26 de septiembre.

La 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus ofrecerán en cinco días, juras, remates, capacitaciones, propuestas recreativas y un gran escenario comercial, según informaron.

Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, destacó: “Es un evento más que importante para nuestra asociación, es la segunda exposición de primavera que vamos a hacer en nuestro centro y este año con la particularidad que vamos a inaugurar nuestro salón de eventos donde recibiremos a todos los socios, criadores y amigos para disfrutar de todas las instalaciones que hemos creado en Cañuelas y que creemos que es una forma de darle cada vez más servicios a los socios, a los criadores de todas las razas y de todas las especies”.

Alfonso Bustillo, presidente de Angus

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, señaló: “Para nosotros es un orgullo acompañar nuevamente a la Asociación Argentina de Angus en esta gran cita. Nuestro objetivo es potenciar cada edición, sumando innovación, expositores y comunicación para que criadores, cabañeros, productores y familias vivan una experiencia integral. La genética de élite, la interacción con las nuevas generaciones y el fortalecimiento de los vínculos comerciales son ejes centrales de esta muestra que refleja la fortaleza y el futuro de la ganadería argentina”.

Al momento hay ocho subastas confirmadas de hacienda vía Streaming y TV. De lunes a viernes, Sáenz Valiente Bullrich, Campos y Ganados, Madelán, Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda levantarán el martillo.

Al igual que en la última expo habrá un gran calendario de remates Expoagro

Infraestructura renovada

Como se mencionó, entre las novedades más destacadas se inaugurará el nuevo salón de eventos de la entidad, un espacio moderno y versátil. Con instalaciones que priorizan tanto la funcionalidad como el bienestar animal, el predio refuerza su valor como punto estratégico para el desarrollo de los grandes encuentros ganaderos del país.

En esta edición debutará “El Camino de los Campeones”, una experiencia con inscripción previa que permitirá ver de cerca la preparación de los animales antes de ingresar a la pista.

Otra opción es la Jura Angus Junior, una actividad destinada a jóvenes de 10 a 20 años que les permitirá aprender cómo preparar y evaluar animales en pista, con charlas prácticas y la posibilidad de ser protagonistas en la jura.

En esta edición debutará “El Camino de los Campeones”, una experiencia con inscripción previa que permitirá ver de cerca la preparación de los animales antes de ingresar a la pista Expoagro

Concurso de Jurados para Periodistas: es una propuesta pensada para la prensa, donde los comunicadores conocen de primera mano qué observan los jurados en los animales y participan de una evaluación simulada en pista.

Mini Angus en un espacio renovado y más amplio para acercar la ganadería a los más chicos.

Mini Prensa Angus, un rincón lúdico donde los niños podrán convertirse en periodistas por un día. Además se realizarán capacitaciones técnicas para criadores y asesores.

Las juras, remates y las palabras de los protagonistas podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar acercando el evento a todo el país y al mundo.

Se realizarán, capacitaciones técnicas para criadores y asesores Expoagro

Angus de Primavera cuenta con el Banco Provincia como Main Sponsor; Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura y Farmquip como sponsors; John Deere como alianza estratégica, Mecano Ganadero como auspiciante; y Biogénesis Bagó como empresa que acompaña el evento.