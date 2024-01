escuchar

Tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de incrementar la alícuota de los derechos de exportación (DEX) al 15% para una gran mayoría de las exportaciones, entre ellas las agropecuarias, crece la preocupación en la industria de nutrición animal por la medida. Insisten en el pedido de que esta sea revisada y que se pueda contar con una alternativa que les permita continuar su “desarrollo de valor agregado”.

Es así que la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) que nuclea a las compañías en cuestión, envió una carta a funcionarios y a diferentes legisladores nacionales, haciendo una descripción pormenorizada del enorme impacto que tendría esta economía regional si se llegase a aumentar las retenciones.

Asimismo, están pidiendo distintas reuniones a los gobernadores de las provincias, donde se encuentran las plantas procesadoras para que comprendan que “esto afecta también a los puestos de trabajo de su provincia”.

“Queremos dejar expresada nuestra profunda preocupación ante la alícuota del 15% que se quiere imponer a la nutrición animal, la cual dejaría en una posición de absoluta pérdida de competitividad, mercados y puestos de trabajo que afectará a nuestra industria”, dijeron en la misiva.

Para Francisco Schang, gerente de Caena, si avanza la decisión de aumentar las retenciones la situación para la actividad será muy compleja: “Nosotros estamos dispuestos a acompañar los cambios que sean necesarios, pero esto no va a colaborar en absolutamente nada, ni siquiera en el objetivo que ellos tienen de recaudación fiscal"

Para Francisco Schang, gerente de la institución, si avanza la decisión de aumentar las retenciones la situación para la actividad será muy compleja. “Nosotros estamos dispuestos a acompañar los cambios que sean necesarios, pero esto no va a colaborar en absolutamente nada, ni siquiera en el objetivo que ellos tienen de recaudación fiscal. Se pierden oportunidades que no se van a poder recuperar jamás. No es solamente la pérdida de hoy, sino la no recuperación a futuro. Por eso lo vemos como un tiro en el pie”, subrayó a LA NACION.

En cuanto al embate de esta medida en el interior productivo, señaló que es fundamental que “los gobernadores ayuden a hacer entender al Ministerio de Economía, que esto revienta la exportación”.

“Se está tomando una decisión sin tener en claro cómo funciona cada mercado. Por más que sea un mercado chico, estás hablando de puestos de trabajo y de un mercado de altísimo valor agregado, que es justamente lo que queremos empezar a exportar”, aseguró el directivo.

Según detallaron en la misiva, como economía regional, la industria posee más de 300 plantas de alimentos balanceados y emplea a más de 25.000 personas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Chaco, como principales centros productivos.

El detalle pormenorizado del impacto de la suba de retenciones para la actividad Caena

“En sus complejos del nomenclador de Nutrición Animal, exporta productos de alto valor agregado a más de 35 países. Nuestra industria exportó en el año 2022 un total de US$222 millones y en el 2023 unos US$180 millones. Esta caída en el número de recaudación para el Estado, deja en evidencia que la falta de políticas claras para el sector desincentiva el crecimiento de este tipo de comercialización que hace que se generen divisas para la Argentina”, enfatizaron.

“Llevar de 4,5% a 15% la alícuota de DEX solo hará que se pierdan mercados (algunos de ellos de forma directa como Colombia, Bolivia, Paraguay y otros a mediano plazo como Chile y Uruguay) y por ende en contrario del objetivo que desean buscar se logre lo contrario al bajar aún más las exportaciones a números históricos y alejándonos del objetivo que es exportar más y por ende que el estado obtenga mayor recaudación para lograr el déficit cero”, añadieron.

Francisco Schang, gerente de Caena LA NACION

Para Caena, “la pérdida de competitividad por esta medida ya sea por 60 o 120 días implica que se deje de exportar y por ende es cerrarlos [los mercados] para siempre”.

“Vemos muchas oportunidades a futuro para esta industria y el camino para poder producir más, generar mayores empleos y poder ser competitivos es con mayores exportaciones, no con mayores derechos de exportación”, finalizaron.

En este escenario, Schang expresó: “Si Milei tanto quiere a sus mascotas, debería ayudar a este sector más que a cualquier otro, atendiendo a que es primordial para la nutrición animal de pequeños y grandes animales. La realidad es que esto nos mata”.