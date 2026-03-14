Sigue la recarga de humedad en los suelos, de cara a la siembra de trigo

Después que muchos productores tragaran vidrio y arena por la seca estival, el panorama climático para el otoño se revierte y muestra tendencia a la neutralidad. El efecto del evento La Niña concluyó, igual que el insólito bloqueo anticiclónico que afectó gran parte del territorio argentino durante el verano. En consecuencia, se esperan condiciones cercanas a la normalidad en las próximas semanas, con un comportamiento climático más propio de esta época del año.

Según el meteorólogo Leonardo De Benedictis, de acuerdo a los parámetros climáticos que consulta, “existen probabilidades de lluvias frecuentes en lo que queda de marzo y abril, dado que actualmente se observa una importante acumulación de energía en la atmósfera”. En las últimas semanas comenzó a mencionarse la posibilidad de ocurrencia de un evento El Niño durante 2026, aunque será imposible que se manifieste durante el otoño, ya que el proceso que lo genera no se desarrolla con tanta rapidez. Sí existe la posibilidad de que un fenómeno de estas características pueda instalarse hacia fines del invierno o comienzos de la primavera, aunque será necesario seguir de cerca la evolución de las variables que lo determinan.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis Expoagro

De cara a la siembra de trigo, la perspectiva indica precipitaciones cercanas al promedio, especialmente en la zona central del país. “Si bien se trataría de registros inferiores a los del año pasado para la misma época, podrían aportar una adecuada recarga para la germinación de trigo, cebada y oleaginosas de invierno”, adelanta Leonardo. En cuanto a las temperaturas, las proyecciones indican valores no muy alejados de los parámetros habituales, al menos durante la primera parte del otoño. De Benedictis prevé además una mayor regularidad térmica, con menor incidencia de fuertes oscilaciones hacia arriba y hacia abajo en cortos períodos de tiempo. “Por el momento no se advierten riesgos de heladas tempranas, aunque podrían registrarse algunas irrupciones breves de aire frío en las próximas semanas”, proyecta. En síntesis, el consultor considera que “el panorama para la siembra de trigo es moderadamente optimista. Si bien no presenta el mismo nivel de humedad de la campaña pasada, ofrece un contexto suficientemente esperanzador como para que los productores se vean estimulados a destinar, al menos, la proporción histórica de sus establecimientos a los cultivos de invierno”.