Ataques a silobolsas. Los "culpables" que eligió el kirchnerismo

Primero fue el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y luego la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

En medio de la ola de ataques a silobolsas que se están registrando en diversas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos , tanto el exjefe de Gabinete como la expresidenta buscaron minimizar las roturas recurriendo a videos e imágenes de peludos y mulitas, a modo de burla y casi dejando entrever que las destrucciones de silobolsas no serían obra de actos de vandalismo sino de estos pequeños animales.

Los peludos son animales con un cuerpo protegido por una estructura dura. Miden unos 48 cm de largo desde la cabeza hasta el final de la cola. Pesan unos 2 kilos. "El cuerpo está cubierto de pelos oscuros en la parte dorsal que se proyectan desde las escamas que forman el caparazón hacia atrás", detalla una publicación de la Universidad Nacional de Rosario en el sitio Producción Animal. La mulita es algo de menor tamaño que el peludo, tiene menos pelo y posee un hocico largo y fino. Hace el movimiento de orejas como una mula y de ahí el nombre mulita.

"Brigadas Iranies/Venezolanas atacando!!", escribió en Twitter hace unos días Aníbal Fernández acompañando un video donde se veía cómo en un campo sacaban estos animales adentro de un silobolsa.

Ayer, en tanto, Cristina Kirchner retuiteó un meme que decía: "La primer mulita arrepentida se confiesa: Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche". Y luego agregó: "Me encanta el humor, y cuando es inteligente...más".

Pese a los mensajes de ambos Fernández, y a que los peludos o mulitas puedan hacer daños en los silobolsas, están muy lejos de ser los responsables de las roturas de punta a punta que se observan hoy con elementos punzantes.

"Los silobolsas son herramientas muy útiles para guardar los granos manteniendo la calidad de estos. Los problemas comienzan si se rompen y entra aire o agua; se pudren los granos. La principal causa de esto es la rotura de los silobolsa por los peludos para comerse el grano. Hay muchos métodos que se utilizan para evitar esto, repelentes con los que se pulverizan las bolsas por fuera, colocación de alambrados eléctricos y más, pero lo más eficiente es mantener limpio el terreno alrededor de los mismos y buscar las cuevas de peludo cercanas y cazarlos", cuenta Esteban Bilbao, asesor de productores en el sudeste bonaerense.

Según Bilbao, la rotura que hacen en los silobolsas los peludos son agujeros del tamaño de un puño desde abajo. También hacen agujeros desde el costado. "Nada que ver con los tajos", dice en relación a los cortes que hacen quienes atacan los silobolsas con elementos cortantes. Por esos cortes, más la presión interna de los granos, las bolsas se pueden abrir por completo.

"La forma de rotura de las bolsas que están pasando no son animales, no hay forma", precisó Bilbao.

"Lo que se está viendo ahora es vandalismo, están cortados desde los laterales, perpendicular al sentido del silobolsa. La mulita va por abajo y por ahí rompe la bolsa, pero nada que ver", graficó otro asesor de productores para desmitificar que estos animales sean los responsables de la ola de roturas.