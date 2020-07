Silobolsas. Se registraron más ataques y ya rompieron 69 en lo que va del año

Los silobolsas rotos en Coronel Moldes 00:43

En las últimas horas se produjeron nuevos ataques a silobolsas en Córdoba y el total a nivel país ya asciende a 69.

En la localidad cordobesa de Coronel Moldes, a 55 kilómetros de Río Cuarto, a Federico Falco le rompieron 2 silobolsas con sorgo picado para la alimentación de hacienda.

Falco tiene un establecimiento donde hace ciclo completo, desde la cría a la terminación de novillos a 10 kilómetros al sur del pueblo. Se encontró con un bolsón abierto y otro en parte. Con ellos tenía previsto contribuir a la alimentación de unos 100 terneros de recría.

"Ahora se va a perder calidad, no se va a poder consumir todo", señaló el productor en diálogo con LA NACION.

La hacienda estaba consumiendo de los bolsones con un sistema de autoconsumo por parte de los mismos animales. Por la noche se los retira del lugar, con lo cual descarta una rotura por parte de los vacunos.

"No tenemos idea de quién puede haber sido", señaló sobre el acto vandálico. Según detalló, del bolsón que quedó completamente abierto podrían aprovechar un 40% y el resto perder. Del otro silo todavía no está claro el nivel de aprovechamiento.

"Esto nos cambia la dieta, vamos a tratar de comer lo más rápido posible (los silobolsas rotos para aprovechar el grano)", indicó.

Según Falco, "de esta magnitud" nunca enfrentó un hecho así, aunque en otras oportunidades sufrió el robo de terneros recién nacidos. Está evaluando hacer la denuncia en Río Cuarto.

A la derecha, el silo que quedó abierto en su mayor parte en el campo de Federico Falco

En tanto, en la zona de Italo, en el sur cordobés, el sábado le rompieron un silobolsa con maíz al productor Alejandro Martínez. Tenía 230 toneladas almacenadas para alimentar animales y se enteró por los empleados en el establecimiento. Está volviendo a reembolsar el cereal tras el ataque.

"En la zona hay jabalíes y cazadores, pero por cómo quedó abierto no pueden ser los jabalíes", indicó el productor.

Martínez le dijo a LA NACION que no sabe de dónde puede haber venido el ataque. "Pienso que no es por un motivo ideológico, no tengo problemas con nadie", señaló.

El silobolsa con maíz destruido en Italo, Córdoba

"La policía está investigando, no me preocupé porque ya estamos acostumbrados a otras cosas dañinas", indicó.

El sábado pasado, en tanto, como informó LA NACION también se registró la rotura de 3 silobolsas en Gobernador Echagüe, Entre Ríos .