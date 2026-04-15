El Gobierno captó otros US$300 millones para pagar la deuda y renovó todo lo que vence en pesos

El Gobierno logró captar del mercado local otros US$300 millones, que sumará a los dólares que ya tiene atesorados con vistas a poder honrar, en poco más de 80 días, el próximo pago a bonistas previsto por US$4200 millones en total, entre capital e intereses.

Lo hizo con la consabida emisión en tramos de los Bonar 2027/28 (AO27 y AO28), los bonos en dólares que ofrecen una renta del 6% anual, pagadera mensualmente a sus tenedores. Así, al viernes, día de liquidación, ya captó por esta vía US$1231 millones, convalidando rindes que se mantuvieron en el 5,12% y 8,51% para cada serie, en línea con la licitación previa.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones.

Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅LECAP a:

➡️14/8/26… pic.twitter.com/SGwDYsZtLK — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 15, 2026

Además, no solo renovó el total de la deuda en pesos por $7,9 billones que vence en los próximos días, sino que también pudo tomar otros $2,1 billones para sumar a sus ahorros, al colocar nuevos bonos por $9,92 billones, tras recibir ofertas de compra por $11,80 billones en total. Esto le dio margen, además, para conseguir una leve baja en el costo de financiamiento.

“Esto significa un rollover del 127% sobre los vencimientos del día de la fecha”, destacó la Secretaría de Finanzas al comunicar los resultados. La entidad terminó validando tasas fijas del 26,82% nominal anual (2% mensual) a poco más de tres meses; variables con un sobremargen del 5% promedio por crédito a casi un año y a 14 meses; y otras de entre 7,60% y 7,95%, y del 8,50% para bonos ajustables por inflación a más de dos años o por la variación del dólar oficial a más de 800 días.

Premios en la Licitacion de hoy:

Muy buenos premios CER y TAMAR, tasa fija y DL a mercado pic.twitter.com/BHa5bWlOSk — Valentin Gomez Garcia (@valentin_gomezg) April 15, 2026

Estos últimos son rindes que se colocaron por encima de los que hoy tienen instrumentos similares con cotización en el mercado secundario, algo que confirma que la intención oficial es alargar plazos, aunque cueste más caro.

Por último, logró canjear en un 36%, 32% y 15% títulos que le vencen entre este año y el siguiente por otros similares con vencimiento en 2028, en un nuevo intento por alargar la curva de tasas en pesos más allá del fin del mandato de la administración Milei y descomprimir el cronograma de vencimientos, que se habría recargado tras el acortamiento de plazos en tiempos de la última elección de medio término.

Para el economista Eric Ritondale, de Puente, estos resultados confirman “la voluntad y capacidad oficial para seguir absorbiendo la liquidez inyectada por las compras de reservas del BCRA (que promedian US$167 millones diarios en abril) y tratar de desplazar vencimientos en pesos hacia el próximo mandato”, como venían anticipando.

“La licitación en pesos mostró que el Gobierno buscó dar una señal monetaria algo restrictiva absorbiendo pesos a pesar de que cuenta con un stock importante de depósitos y priorizó empezar a hacer un roll over más agresivo hacia 2028-29, tomando prácticamente todas ofertas en los bonos más largos”, coincidió su colega de Facimex Valores, Adrián Yarde Buller.

Los billetes de dólares falsos secuestrados a una banda que operaba en Recoleta

Lo recaudado en dólares le servirá para fortalecer la caja de cara a lo que viene, algo que no había logrado hasta aquí, al menos según las últimas estadísticas oficiales, que contemplaban el ingreso de US$931 millones vía Bonares pero, a la vez, mostraban un crecimiento de apenas US$145 millones en los depósitos del Tesoro Nacional en su cuenta en el Banco Central (BCRA).

Dicho monto podría crecer ahora hasta los US$645 millones mañana si logra colocar los US$200 millones que ofrecerá en la “segunda vuelta” en las mismas condiciones surgidas de la subasta de hoy, lo que “está por verse”, dado que fue lo que se le complicó en la anterior licitación, al acceder a solo US$131 millones pese a validar el total de ofertas recibidas.

De repetirse ese resultado —algo posible, dado que hoy hubo una sobreoferta de apenas US$16 millones por el AO28 (frente a US$421 millones por el AO27)—, lo captado por esta vía sería de unos US$576 millones. En todo caso, son datos que confirman que el Gobierno deberá conseguir otras fuentes de financiamiento para poder afrontar el pago del 9 de julio.

Con el ingreso extra en pesos, vería crecer hasta los $8,2 billones sus ahorros en esa moneda, parte de los cuales podría usar para comprarle dólares al BCRA, como hizo por última vez a fines de marzo, cuando utilizó $160.000 millones para adquirir US$155 millones, con los que cubrió parte del pago semestral al Club de París.

Billetes argentinos de dos mil y diez mil pesos. jubilados inflación Daniel Basualdo

Lo que dejó la subasta (y el canje) es, además, la evidencia de una baja predisposición del mercado a tomar exposición a deuda en pesos que venza una vez finalizado el mandato de la actual administración. De los $9,92 billones, apenas el 27% fue a plazos que superan diciembre de 2027, y se descuenta que el grueso de esas ofertas fue presentado por organismos oficiales. Por el contrario, la Letra Capitalizable a 119 días (mediados de agosto), el instrumento más corto ofrecido, recibió ofertas de compra por casi $6 billones, de los cuales $4,4 billones fueron adjudicados, lo que confirma esa misma tendencia.