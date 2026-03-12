Soluciones financieras. Por qué las soluciones de Macro Agro potencian al campo

La entidad estuvo presente en Expoagro mostrando cuáles son sus plataformas para acceder más fácilmente a líneas de crédito.

Expoagro es, cada año, el lugar donde los productores conocen cuáles son las mejores herramientas financieras para desarrollar todo el potencial de sus campos. Y Banco Macro estuvo presente en la 20ª edición de la gran muestra con importantes anuncios.

En su amplio stand, la entidad ofreció la atención personalizada de los oficiales de negocio de Macro Agro, especializados en las necesidades del productor y su actividad agropecuaria, y reafirmó el compromiso con el sector agropecuario a través de las herramientas y soluciones que potencian el desarrollo del campo argentino. Porque como afirman desde la compañía, la presencia en la muestra “permite escuchar las consultas de los productores y adaptar los servicios a sus necesidades particulares”.

¿Y cuáles son esos servicios? Por ejemplo, “Crédito Simple Agro”, una solución 100% digital que permite a los productores obtener una calificación crediticia en pocos pasos autogestionándolo desde el celular. De esta manera, los productores acceden a líneas de crédito inmediatas que pueden destinar a la compra de maquinaria agrícola o capital de trabajo.

Con un stand renovado, Banco Macro presentó su propuesta de financiamiento y servicios pensados para acompañar las necesidades del sector agropecuario.

Otra herramienta es “Red Agro”, la solución digital para que los proveedores de insumos puedan financiar al productor con plazos acordes al ciclo productivo y cobrar de contado, con condiciones especiales. Todo, también, en un proceso fácil y ágil desde cualquier lugar y desde la APP Empresas de Banco Macro. Red Agro ofrece condiciones exclusivas de financiación, en pesos o dólares, para que el productor adquiera sus insumos en más de 210 empresas del sector distribuidas en todo el país.

También, aquí los fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola pueden realizar en forma digital el onboarding de un préstamo prendario, brindando simulaciones de financiación para que los productores puedan analizar distintas alternativas antes de renovar su equipamiento. Y un detalle no menor: la funcionalidad está disponible tanto para clientes de Banco Macro como para aquellos que aún no forman parte de la entidad.

Además, desde Banco Macro, se ofrece el servicio de corretaje de granos a través de Macro Agro, brindando asesoramiento a toda la cadena de comercialización, con el objetivo de optimizar el resultado del negocio agrícola.

Por su parte, ”Campo Simple" es la plataforma digital exclusiva para que los clientes puedan comprar insumos agropecuarios con los mejores precios de contado y créditos, junto a una atención preferencial de los especialistas.

Financiamiento para maquinaria y capital de trabajo

Pero más allá de estas herramientas y plataformas que facilitan enormemente las operaciones, Banco Macro amplió su propuesta de préstamos prendarios en pesos y dólares para la adquisición de maquinaria agrícola y utilitarios, con plazos de hasta 60 meses. Asimismo, cuenta con alianzas comerciales con más de 200 proveedores, consignatarias de hacienda y 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola.

Productores y empresarios agropecuarios se acercaron al espacio de Banco Macro para conocer las líneas de crédito y soluciones financieras destinadas al agro.

En el camino de hacer las gestiones más fáciles y ágiles, Banco Macro ofrece la posibilidad para que las empresas puedan hacerse clientes rápidamente iniciando la vinculación de manera 100% digital desde la web de la entidad. La cuenta está bonificada por 12 meses y los clientes tienen atención exclusiva con un oficial de Banca Empresas, financiación a medida y beneficios únicos.

Y para completar esta amplia propuesta, el productor cuenta con Macro Securities donde puede acceder a un completo portfolio de productos para administrar su liquidez de manera rápida y sencilla.

La participación de Banco Macro en ExpoAgro 2026 refleja el firme compromiso de la entidad con el desarrollo del sector agropecuario argentino y reafirma su rol como socio estratégico de los productores, ofreciendo soluciones financieras innovadoras y servicios que impulsan la competitividad y el crecimiento del campo.

