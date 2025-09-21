Son tres: las estrategias que cambian los negocios del agro y ya usó con éxito uno de los principales clubes del mundo

Especialistas coincidieron en que la innovación, la digitalización y el trabajo colaborativo son hoy motores indispensables para transformar empresas, clubes y organizaciones. Esa fue la idea central que atravesó la cápsula de Innovación CREA-Endeavor durante el último Congreso de CREA, donde se habló de las estrategias y experiencias, y de qué forma estas se adaptan a un escenario cada vez más competitivo.

María Julia Bearzi [Endeavor] Juan Manuel Baruffaldi [Deep Agro], Jairo Trad [Kilimo], Alejandro Larosa [Biond Agro], Tomás Liceda [Telecom], Ignacio Villarroel [River Plate] y Gabriel Tinghitella [CREA] explicaron cómo sus compañías se reinventan y redefinen su modelo para seguir liderando en cada uno de sus sectores.

Tinghitella explicó que desde CREA ya se están testeando nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, la ganadería y la lechería en condiciones reales de uso. El objetivo, señaló, es que las empresas puedan validar sus desarrollos directamente en los campos de productores y, al mismo tiempo, recibir un feedback genuino de los usuarios finales. “Queremos que tengan la confianza de que ese proceso de testeo está conducido por CREA, que es un actor neutral y muy objetivo”, destacó.

En esa línea, comentó que la institución ya liberó las primeras cinco fichas de evaluación tecnológica. “Los productores nos decían que les interesaba mucho la innovación, pero consideraban que tenían poca información neutral”, explicó.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la creación de un club de inversores ángeles. A diferencia de un fondo, cada productor puede sumarse e invertir de manera individual o colectiva, con la posibilidad de actuar también como mentor.

Gabriel Tinghitella habló de las propuestas de innovación para los productores agropecuarios CREA

Tinghitella recordó que en los últimos diez años CREA ha facilitado tanto el desembarco de tecnologías extranjeras en la Argentina como la llegada de innovaciones locales a otros mercados. Ahora, el desafío es consolidar un verdadero ecosistema de innovación, con alcance regional y global. “Para consolidar el ecosistema hay que eliminar el ego-sistema”, sostuvo, e invitó a distintos actores a sumarse a esta aventura. “Todo lo que estamos haciendo es con otros, y todo lo que vamos a hacer es con otros”, sintetizó.

Minutos más tarde, Villarroel, vicepresidente segundo de River, subrayó que “lo más difícil fue el proceso y el cambio cultural del proceso de modernización y transformación digital del club”. Ese camino incluyó decisiones que parecían imposibles, como garantizar la apertura del Monumental en cada partido, con un costo de $400 millones. Para afrontarlo, diseñaron anclajes estratégicos, entre ellos la asignación de 40.000 plateas a los socios, lo que permitió, dijo, cubrir gran parte de los gastos operativos y avanzar en obras clave.

Uno de los ejes centrales fue la remodelación del estadio Monumental, hoy convertido en el más grande de Latinoamérica con capacidad para más de 85.000 personas. Esto implicó la eliminación de la pista olímpica, la ampliación de tribunas, la incorporación de restaurantes, conectividad Wi-Fi y 2500 lugares para estacionamiento.

Ignacio Villaroel, vicepresidente segundo de River Plate

River también creó nuevas áreas profesionales, desarrolló River ID, una plataforma que integra a más de un millón y medio de hinchas y avanzó en la internacionalización del club. “River pasó de ser solo un club deportivo a convertirse en una verdadera plataforma de contenido y experiencia”, explicó Villarroel, destacando que la digitalización fue clave para sostener el vínculo con los socios y expandir la marca a escala global.

En el plano económico, tras los cambios, el club pasó de un déficit operativo de 23 millones de dólares a un superávit de 60 millones en el último balance. El presupuesto anual trepó de 50 millones a más de 200 millones de dólares, mientras que el contrato de patrocinio saltó de 14 millones a casi 40 millones de dólares por año. “La diferencia con una sociedad comercial es que, en vez de distribuir dividendos, nosotros reinvertimos en el club: en infraestructura, en formación y en atención a los socios”, remarcó.

Para Villarroel, el gran activo alcanzado en estos 12 años no es solo económico ni deportivo, sino institucional. “River hoy es confiable para sus hinchas, para sus socios, para sus jugadores, para sus empleados, para los sponsors y para la sociedad”, sostuvo. Con más de 350.000 socios, 1500 empleados, 20 millones de hinchas y resultados sostenidos, River se reposicionó como un modelo de gestión eficiente, transparente y con visión de futuro, dijo. “El valor más importante que tenemos es la credibilidad. Es un trabajo de todos los días, y es lo que nos permite pensar en los próximos 12 años”, subrayó.

Dijo que River no solo se transformó en un referente deportivo, sino también en un actor social de gran peso. Con 1200 chicos escolarizados en sus aulas, una universidad con más de 600 alumnos y una fundación que alcanza a 70.000 jóvenes en situación vulnerable en todo el país, el club se consolidó como un espacio de formación y contención, indicó.

Tomás Liceda, de Telecom, sostuvo que la Argentina tiene todas las condiciones para dejar de conformarse con “jugar a empatar"

Por otra parte, Liceda destacó que la Argentina tiene por delante una gran oportunidad demográfica hasta 2035. “Aprovechemos todas las oportunidades; a veces en la Argentina las dejamos pasar, pero hoy tenemos diez años que nos juegan a favor”, señaló. En ese marco, subrayó la importancia de acompañar los cambios que se vienen discutiendo como la transformación digital, la conectividad, la innovación y el trabajo en red.

Dijo que el sector debe mostrarse más atractivo para nuevas generaciones de profesionales y ampliar el abanico de disciplinas involucradas. “Además de ingenieros agrónomos y licenciados en economía agrícola, necesitamos ingenieros industriales, en sistemas, especialistas en ciencias de datos, biólogos y muchas más profesiones para abarcar problemáticas que son cada vez más complejas”, manifestó. Desde Telecom, explicó, el aporte está enfocado en llevar conectividad a las zonas donde están las empresas, ya que muchas soluciones tecnológicas aún no funcionan en tiempo real por falta de infraestructura.

Llamó a pasar de la teoría a la acción para transformar el potencial del país en resultados concretos. “En la teoría puede haber muy buenos planteles, pero si en la práctica no se gana, los campeonatos no se dan”, graficó. Según él, la Argentina tiene todas las condiciones para dejar de conformarse con “jugar a empatar” y convertirse en un país protagonista, no solo en lo industrial sino en múltiples sectores.