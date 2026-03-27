¿Sorgo de más de 10.000 kilos?: una empresa explicó qué hacer para tener un superrinde

Una empresa semillera aseguró que, con ajustes en el manejo agronómico, el sorgo podría más que duplicar sus rindes actuales en la Argentina e incluso alcanzar niveles de hasta 10.000 kilos por hectárea o más en planteos de alto potencial. Según RAGT Semillas, hoy el cultivo muestra una fuerte brecha productiva: mientras el promedio ronda los 3800 kilos por hectárea, en algunos lotes ya se logran entre 12.000 y 14.000 kilos cuando se aplican prácticas adecuadas.

El planteo se presentó durante una jornada técnica realizada en un campo experimental en Salto, donde la compañía exhibió distintos ensayos y materiales con el objetivo de mostrar el potencial del cultivo cuando se ajustan variables clave de manejo. Allí, los especialistas hicieron foco en que el principal problema no está en la genética, sino en cómo se lo produce.

“Hoy estamos perdiendo más del 70% de los rindes por no considerar tres variables clave”, afirmó Federico Pisoni, gerente comercial y de marketing de la empresa. “El cultivo está viviendo una oportunidad muy buena desde el punto de vista del precio, pero cuesta cambiar la mentalidad y empezar a manejarlo con más tecnología”, agregó.

Federico Pisoni, gerente comercial y de marketing en RAGT Argentina RAGT Semillas

En ese sentido, desde la firma identificaron tres factores determinantes para mejorar los resultados: la condición de siembra, la densidad y el momento de cosecha. Sobre el primero, el asesor Guillermo Repetto explicó que el foco no debería estar puesto en una fecha calendario, sino en el estado del lote. “La clave es medir la temperatura del suelo: se necesitan 18 grados a cinco centímetros de profundidad durante tres días consecutivos para lograr una implantación adecuada”, señaló.

A su vez, advirtió que muchas decisiones productivas no se basan en mediciones concretas. “Lo que no se mide no se mejora”, sintetizó, al tiempo que destacó la importancia de monitorear las variables que condicionan el desarrollo del cultivo.

En ambientes de alto potencial ya se registran productividades de entre 12.000 y 14.000 kilos, lo que expone el margen de mejora disponible RAGT Semillas

Otro punto que, según los técnicos, sigue subestimado es la fertilización. Daniel Gottschalk, responsable comercial en Buenos Aires y sur de Santa Fe, sostuvo que durante años el sorgo fue considerado un cultivo secundario, lo que derivó en planteos con menor inversión. “Nos olvidamos del suelo donde lo vamos a sembrar. Hay que cambiar ese enfoque porque se demostró que es un cultivo muy noble y un negocio interesante si se le dan las condiciones adecuadas”, indicó.

Desde el área de desarrollo, Agustín Cantó hizo hincapié en el rol de la tecnología para reducir riesgos y mejorar la productividad. En ese marco, la empresa mostró materiales con herramientas para el manejo de malezas y para tolerancia al pulgón amarillo, una de las principales amenazas del cultivo en los últimos años.

Ariel Gottschalk, responsable comercial en Buenos Aires y sur de Santa Fe RAGT Semillas

Además, insistió en la necesidad de prestar atención al momento de cosecha. “El sorgo no tiene la misma tolerancia que el maíz al atraso. Si se demora la cosecha, los granos quedan expuestos y se pierden kilos”, advirtió.

En términos económicos, el cultivo gana atractivo en el actual contexto. Según indicaron desde la empresa, con precios en torno a los 200 dólares por tonelada, el sorgo puede convertirse en una alternativa competitiva, especialmente si logra acercarse a su potencial productivo y se mantienen costos relativamente más bajos.

En la jornada también se presentaron materiales destinados a producción forrajera y silera, además de desarrollos en girasol, en una estrategia que apunta a ampliar las opciones productivas según cada ambiente.