Suba del 133%. El blanqueo y el fin del cepo dispararon un aluvión de créditos en dólares a los productores

En medio de la salida del cepo, la disminución de exigencias que hubo para facilitar créditos en moneda extranjera y otras variables como el blanqueo de capitales, los préstamos en dólares al sector agrícola subieron un 133% durante el último año, según un informe difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Al 30 de junio pasado, de acuerdo con datos del Banco Central (BCRA) el acumulado de préstamos al agro se ubicó en $4,1 billones y de esa cifra, el 60% por $2,5 billones, fueron en el equivalente a la divisa norteamericana.

Según el reporte de la Bolsa rosarina, la participación del financiamiento en dólares alcanzó “la mayor proporción en seis años y únicamente superada tres veces en los últimos 25 años: a mediados de los años 2000, 2001 y 2018”. En este contexto, remarcó: “Así, mientras que en el período comprendido entre 2015 y 2024 el financiamiento en dólares mostró una participación promedio del 35% del total, en 2025 dicha participación se ubicó 25 puntos porcentuales más arriba”.

La BCR indicó que el financiamiento general “comprende diversos instrumentos: adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola firma, los documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a titulares del sistema de tarjetas de crédito, y cualquier otro préstamo de efectivo”.

Agregó que, medido en pesos constantes a junio último, el financiamiento bancario al sector agrícola subió 90% respecto a igual fecha del año anterior y quedó un 30% arriba del promedio de los últimos cinco años. “Este volumen, incluso, emerge como el tercero más elevado del siglo actual para la misma fecha, únicamente superado por el registro al 30 de junio de 2018 y de 2012”, detalló.

Y precisó sobre los créditos en dólares: “Diferenciando por moneda, la mayor parte del incremento en el financiamiento al sector agrícola se explica por el sólido crecimiento de los préstamos en dólares, que más que duplicaron (+133%) su volumen durante el último año. De hecho, si se analizan los datos históricos del siglo XXI, se advierte que únicamente a mediados de 2018 se registró un stock de préstamos en dólares más alto que este año. Mientras tanto, el monto de financiación en moneda local también mostró un incremento, aunque comparativamente menor, del 48%”.

La entidad destacó que el peso del financiamiento en dólares se debió a varios factores entre los cuales mencionó, por ejemplo, la flexibilización del mercado cambiario. Así lo subrayó: “La participación del financiamiento bancario en dólares al agro muestra un crecimiento tanto en términos absolutos como relativos facilitado por el reciente programa de blanqueo de capitales junto con el ‘Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos’, la progresiva desregulación y flexibilización del mercado cambiario, y la disminución de exigencias a los bancos locales para ofrecer financiamiento en moneda extranjera. A ello se le suma el encarecimiento del crédito en pesos, en un contexto de desaceleración inflacionaria que, combinadas con tasas de interés nominales más inflexibles, resultaron en tasas de interés reales altas”.

“Distinguiendo por moneda, el financiamiento en pesos a este sector dio cuenta del 2,1% del total de préstamos bancarios hacia mitad de año, mientras que el promedio histórico arroja una participación del 3,1%. Como contrapartida, la proporción de créditos en dólares al sector agrícola fue del 12,6% del total, ampliamente por encima del 8,8% promedio de los últimos años", dijo la BCR

Según se desprende del informe, cuando se observa la proporción de los préstamos al agro versus a todas las actividades allí se ve que se ubicó en 4,2% al 30 de junio pasado, “en línea con el promedio de la última década”.

“Distinguiendo por moneda, el financiamiento en pesos a este sector dio cuenta del 2,1% del total de préstamos bancarios hacia mitad de año, mientras que el promedio histórico arroja una participación del 3,1%. Como contrapartida, la proporción de créditos en dólares al sector agrícola fue del 12,6% del total, ampliamente por encima del 8,8% promedio de los últimos años. De esta manera, se advierte que la toma de crédito en dólares por parte del agro creció más que proporcionalmente que los préstamos bancarios en moneda extranjera en general”, indicó.

La Bolsa rosarina explicó que, si bien el sector genera muchas divisas, “es relativamente bajo el nivel de financiamiento que obtiene por parte de entidades financieras nacionales”. Sobre esto explicó. “Esto se debe a que este sector, a lo largo de los años, encontró otras alternativas para la financiación de los insumos y el capital de trabajo, principalmente a través del crédito comercial y también por vía del mercado de capitales”.