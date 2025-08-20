SUPRA Semillas: una nueva marca que apuesta a acompañar al productor

Con apenas meses en el mercado, SUPRA Semillas hará su debut en el Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se realizará el 27 y 28 de agosto en Rosario. La nueva marca de maíz de GDM llega con un objetivo claro: consolidarse como un jugador de peso en la campaña 2025, acompañando al productor con una propuesta de negocio integral.

El Brand Manager de SUPRA, Justo MacLoughlin, lo resume en una idea: “Somos una marca nueva, pero con historia. Desarrollamos genética competitiva con futuro y venimos respaldados por una estructura sólida. Queremos crecer junto al productor argentino”.

Un mercado que se reactiva

El lanzamiento de SUPRA coincide con un escenario de márgenes positivos y de recuperación de superficie: las estimaciones privadas proyectan que el área de maíz volverá a superar los 7 millones de hectáreas.

Aunque el inicio de la campaña estuvo condicionado por la inestabilidad financiera y climática, en las últimas semanas se percibe mayor dinamismo en la toma de decisiones. “En muchas zonas, el productor está tomando decisiones más cerca de la siembra, por eso es clave estar presentes con una propuesta clara, técnica y financieramente atractiva”, sostuvo MacLoughlin.

“SUPRA SEMILLAS ya está jugando en las grandes ligas del maíz”, afirmó Justo MacLoughlin, Brand Manager de la marca.

Más que semillas: un modelo de negocio integral

La propuesta de SUPRA se diferencia no solo por la genética, sino también por el acompañamiento técnico y comercial. La marca busca posicionarse como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones adaptadas a las condiciones del productor argentino.

“Queremos que quienes nos visiten en el CIM se lleven un mensaje concreto: entendemos lo que implica tomar decisiones en un contexto desafiante y venimos a aportar valor con producto, servicio y visión comercial”, agregó el ejecutivo.

Con esta estrategia, la compañía apuesta a construir relaciones de largo plazo y a instalarse como una opción confiable en un mercado altamente competitivo.

Un escenario de oportunidades para el maíz

El CIM será el espacio donde SUPRA buscará reforzar vínculos y mostrar sus primeros pasos en Argentina. El evento reunirá a más de 120 oradores nacionales e internacionales que debatirán sobre genética, biotecnología, clima, enfermedades, agregado de valor y mercado internacional, entre otros temas que impactan directamente en la cadena maicera.

En ese contexto, la marca aprovechará la oportunidad para presentarse como una alternativa fresca, innovadora y con respaldo internacional, que entiende la importancia del maíz en la matriz productiva argentina.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.