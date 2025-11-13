Tecnología alemana. Una nueva era para el agro argentino, impulsada por la eficiencia y la precisión

“Argentina es un mercado clave en la estrategia de crecimiento de Fendt en Latinoamérica. Llegamos con la convicción de estar cerca del productor para ofrecer soluciones que combinen innovación, servicio y rentabilidad”, destacó Marcelo Traldi, vicepresidente de Fendt y Valtra para Latinoamérica.

Con 95 años de innovación y liderazgo en tecnología para el agro, la marca global de maquinaria agrícola inteligente, inicia operaciones en el país con un portfolio integral de soluciones que incluyen tractores, pulverizadoras y cosechadoras diseñadas para potenciar la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad en todo el ciclo de la cadena de valor.

Una apuesta estratégica en un mercado clave

Argentina es una de las principales potencias agrícolas del mundo, con una industria que aporta aproximadamente el 23% a su PBI, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según datos de Mordor Intelligence, se prevé un crecimiento para 2025 y un entorno favorable para la inversión en maquinaria agrícola, que podría alcanzar los 2,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2030.

“Fendt llega para potenciar ese desarrollo, elevando el estándar de la modernización agrícola con equipos de alto desempeño adaptados a las necesidades del productor local. Nuestro objetivo es contribuir con la evolución hacia una agricultura tecnológica, sostenible y a la altura de los desafíos y las oportunidades con una propuesta eficiente: más innovación, más precisión, más rentabilidad”, expresó Emiliano Ferrari, Gerente Senior Ventas Fendt y Valtra Hispanoamérica.

“Estamos convencidos de que el progreso del agro se construye compartiendo conocimiento, impulsando la capacitación y fortaleciendo vínculos duraderos con quienes hacen posible esta industria”, afirma Traldi, y agrega, “nuestra red de concesionarios y equipos están preparados para garantizar un soporte técnico de excelencia y un seguimiento permanente con el productor”.

La llegada de Fendt se da en un contexto de crecimiento del sector agroindustrial en Argentina. El sector muestra una renovada dinámica de inversión, con productores y contratistas que incorporan cada vez más tecnología para revolucionar el agronegocio en el campo argentino.

Porfolio de alta tecnología y garantía extendida

Fendt se distingue a nivel global por su ingeniería de precisión y calidad constructiva. En la Argentina, ofrecerá su programa Fendt Gold Star, con tres años de garantía de fábrica - el período más extenso del mercado- y monitoreo continuo de la disponibilidad de las máquinas.

A su vez, el servicio de posventa (una de las fortalezas globales de la marca), incluye un Centro de Soluciones Integradas (CSI), preparado para acompañar al productor a lo largo de todo el ciclo productivo mediante asesoramiento técnico, telemetría, capacitación y optimización de la gestión de insumos, asegurando una experiencia diferencial en eficiencia y disponibilidad de equipos.

“Además de ofrecer el período de garantía más extenso del mercado de maquinaria agrícola, el programa brinda un monitoreo continuo de la disponibilidad de las máquinas”, afirma Traldi. Estos beneficios, sumados a un conjunto de innovaciones enfocadas en la productividad, la eficiencia y la comodidad del equipo, reafirman el compromiso de Fendt con el desarrollo de soluciones de vanguardia para el agronegocio argentino.

Tractores, cosechadoras y pulverizadoras de última generación

Fendt inicia sus operaciones en Argentina en 2026 a través de los concesionarios Balcarce Maquinarias, que atenderá la región de Balcarce y también Tres Arroyos, ambas en Buenos Aires; Natural Argentina, en la región de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y DeltaAgro, en la región de Armstrong, provincia de Santa Fe. El lanzamiento incluye modelos emblemáticos de la marca:

Fendt 728 Vario Gen7

Un tractor equipado con el potente motor AGCO Power Core 75 de 283 CV de potencia nominal, que con Dynamic Performance, llega hasta 20 CV adicionales disponibles para atender las demandas auxiliares, alcanzando 303 CV de potencia máxima.

La transmisión VarioDrive, con tracción integral y transferencia de torque inteligente entre los ejes, permite una mayor capacidad de tracción. La cabina VisioPlus con suspensión neumática, junto con la plataforma FendtONE, ofrecen un alto confort, con una operación simple y precisa, mientras que Fendt Connect permite que el productor monitoree el desempeño del tractor en tiempo real, garantizando mayor rendimiento y menor costo operativo.

Fendt 900 Vario Gen7

Con potencias que cubren un rango de 355 CV a 415 CV, la serie de tractores 900 Vario representa lo más avanzado en tecnología, eficiencia y confort en el sector de la alta potencia.

El motor MAN de 9 litros utiliza el concepto Fendt ID, que brinda alto torque en bajas rotaciones, lo cual se traduce en el menor consumo de combustible de su categoría. Esta línea se destaca por los sistemas de autolimpieza de filtro de aire que, junto con el sistema de hélice hidráulica reversible del motor, logra aumentar el desempeño operativo.

La alta tecnología en agricultura de precisión se obtiene a través de la plataforma FendtONE, con funciones como tráfico controlado, control de sección y tasa variable. Asimismo, la plataforma FendtONE ofrece automatización de funciones para que el operador se enfoque únicamente en la operación. Dicha plataforma, permite la personalización y la memoria de los controles y las pantallas, lo cual simplifica aún más la operación. La conectividad y la gestión de flota cierran el paquete de soluciones a través de la plataforma Fendt Connect.

Fendt IDEAL

Los 3 modelos de la línea de cosechadoras Fendt, IDEAL 7, 8 y 9, con sus correspondientes plataformas de corte que van desde los 35 hasta 50 pies, poseen como uno de sus principales diferenciales su eficiente sistema de procesamiento, que entrega una calidad superior de cosecha en una diversa variedad de cultivos y condiciones. Esta máquina cuenta con una capacidad en el tanque de granos de 17.100 litros.

La eficiencia energética superior, característica del proyecto IDEAL, junto con la alta capacidad de procesamiento con preservación de los granos, permite que las máquinas tengan hasta 15 % más de eficiencia operativa, logrando que la cosecha:

Termine con una semana de anticipación

Ahorre 20 % en el consumo de combustible

Entregue 25 % más calidad en los granos

Reduzca hasta 30 % de pérdidas.

Fendt Rogator 934H

Esta pulverizadora autopropulsada es muy dinámica ya que se la puede utilizar en varias aplicaciones:

En pre-siembra y post-emergencia

A lo largo de todo el desarrollo del cultivo

En plantaciones bajas y en altas, gracias a su alto despeje ajustable

Con una excelente performance en diversos tipos de terrenos

Con opciones de tanque principal de 3500 litros o 4200 litros, sumado a un despeje ajustable desde 1,53 hasta 1,93 metros, incorpora tecnologías que garantizan un mayor ahorro de tiempo y dinero, como, por ejemplo, dos tanques adicionales de 150 litros cada uno para la inyección directa de productos, para agricultores que necesitan realizar aplicaciones localizadas y específicas.

Una de las soluciones que garantizan la eficiencia en la operación del Fendt Rogator 900 es el LiquidLogic, sistema de recirculación de insumo y la agitación proporcional del producto para que la aplicación ocurra con perfección a lo largo de la barra y de forma homogénea.

La regla electrónica de nivel del tanque garantiza el uso de la calidad ideal de líquido. Todo este paquete reduce la posibilidad de una aplicación ineficiente, el desperdicio de producto y los costos de mantenimiento por obstrucción y sedimentación.

Además, las pulverizaciones se vuelven más precisas gracias a la tecnología de aplicación gradual (PWM), ya que la tasa de aplicación por cada pico se ajusta de forma individual. Con esta uniformidad, la máquina mantiene el volumen y el estándar de gotas independientemente de la velocidad de operación, como así también en curvas, gracias al sistema de compensación.

Una nueva era para el agro

Con esta llegada, la marca alemana refuerza su presencia en la región y se suma al impulso de modernización del campo argentino, donde la precisión, la conectividad y la sustentabilidad ya son parte del nuevo paradigma productivo.

