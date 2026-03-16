Temen más lluvias: el agua en Tucumán golpeó con todo en la infraestructura rural

Las intensas lluvias que se registraron en distintas zonas de Tucumán no solo generaron complicaciones en comunidades rurales, sino que además empezaron a impactar en la actividad productiva. Según indicaron productores de la provincia, en algunos casos ya se registran pérdidas en cultivos, a lo que se suman problemas en los caminos por el exceso de agua.

El impacto de las inundaciones en Tucumán

En algunos puntos de la provincia las precipitaciones fueron muy intensas en poco tiempo. “En un día llovieron 220 milímetros”, contó José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. Según explicó, esas precipitaciones se sumaron a otras registradas durante las semanas previas, lo que terminó saturando los suelos y generando desbordes.

El dirigente indicó que en La Madrid el agua inundó parte del pueblo y obligó a evacuar familias, aunque con el correr de las horas el nivel empezó a descender. En el plano productivo, Frías Silva indicó que, pese a las lluvias, los cultivos todavía se mantienen en condiciones relativamente buenas en gran parte de la provincia. “En relación con otros años estamos muy bien”, afirmó. Sin embargo, aclaró que el principal problema hoy pasa por la infraestructura rural. “Los caminos, los canales de desagüe y toda la infraestructura se deterioraron mucho por la cantidad de agua”, explicó.

Las lluvias acumuladas en las últimas semanas saturaron los suelos y provocaron anegamientos en distintas zonas rurales de Tucumán CRA

Según detalló, en muchas zonas los canales desbordaron y el agua avanzó sobre campos y caminos. A eso se suma la preocupación por los pronósticos, que todavía anticipan más lluvias. “Hoy estamos con un día soleado, pero los pronósticos siguen estando. Ojalá no vuelva a caer la misma intensidad de lluvia que nos llevó a esta situación”, dijo.

Según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Tucumán durante marzo ya se acumularon alrededor de 191 milímetros de lluvia, cuando el promedio histórico para todo el mes es de 135 milímetros. La situación forma parte de un patrón que se repite en otras provincias del NOA: en Metán (Salta), por ejemplo, solo en un día se registraron 145 milímetros y en lo que va del año ya se superaron los 1000 milímetros acumulados, un volumen equivalente a la lluvia normal de todo un año. En Santiago del Estero, en tanto, marzo ya sumó 237 milímetros, más del doble del promedio mensual histórico, que ronda los 94 milímetros.

Uno de los que sufrió las consecuencias de ese volumen de lluvias es Ignacio Casares, productor de la zona de Los Andes, en el departamento Simoca. Según contó, en su área las precipitaciones vienen acumulándose desde hace meses. “En los últimos tres meses llevamos 1300 milímetros de lluvia”, señaló. Para tener una referencia, explicó que en un año normal en ese mismo período suelen registrarse entre 400 y 500 milímetros.

Casares produce principalmente caña de azúcar, aunque también siembra en pequeña escala maíz y cultivos para la feria local. Según estimó, la caña podría tener una merma cercana al 20% en las zonas más bajas por los anegamientos. En tanto el productor ya perdió su producción de sandía y zapallo. “Cuando se moja con ese lodo ya no sirve más”, relató.

En medio de esta situación, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las comunidades tucumanas afectadas por las inundaciones y advirtió sobre el impacto de las lluvias acumuladas en los suelos saturados.

En algunas localidades, como La Madrid, el agua inundó sectores del pueblo y obligó a evacuar familias tras lluvias de gran intensidad CRA

“En muchas zonas el agua no logra escurrir y termina avanzando sobre caminos, campos y localidades, generando pérdidas productivas muy importantes y afectando también la vida cotidiana de miles de familias”, señalaron desde la organización.

Además, la entidad volvió a plantear la necesidad de avanzar con obras de infraestructura hídrica. “Estos episodios ponen nuevamente en evidencia la importancia de avanzar con obras y tareas de mantenimiento que permitan reducir el impacto de eventos climáticos extremos”, indicaron.

En ese contexto, CRA informó que trabaja junto con la Sociedad Rural de Tucumán para canalizar ayuda hacia las zonas más afectadas. “La reconstrucción llevará tiempo y por eso es fundamental que las comunidades no queden solas frente a esta emergencia”, concluyeron.