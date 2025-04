“Tiene todos los poderes”: en el campo se metieron en la disputa entre el Congreso y el Gobierno por las retenciones e insistieron que quieren su baja

En el sector agropecuario tienen reparos a la posibilidad de que el Gobierno vete una eventual ley del Congreso para dejar sin efecto que las retenciones al campo vuelvan a incrementarse el 1° de julio próximo, como anticipó el presidente Javier Milei. Por si fuera poco, según pudo saber LA NACION, pese a la expectativa en el sector para que se quiten las retenciones al trigo, cuya siembra empezará en mayo próximo, una fuente oficial indicó: “Por ahora no se está evaluando [una eliminación]”. En el agro reconocieron que el jefe de Estado, Javier Milei, tiene la potestad del veto, pero indicaron que el Congreso puede legislar en esta materia. Insistieron que seguirán buscando que la reducción de los derechos de exportación sea permanente.

El 30 de junio próximo concluirá el decreto de Javier Milei que desde fin de enero pasado redujo las alícuotas a la producción. En el grano de soja, por ejemplo, la tasa cayó de 33 a 26% y en dos cultivos claves como el maíz y el trigo se redujeron de 12 a 9,5%, siempre de manera temporal hasta el último día de junio. Las economías regionales quedaron sin derechos de exportación de manera permanente. En el sector había alta expectativa de que desde el 1° de julio próximo continuara la rebaja de las retenciones e incluso se profundizara. Milei, la semana pasada, dio por tierra con eso al decir que “vuelven” a su anterior nivel.

“El Presidente vetará todo lo que atente contra el equilibrio fiscal”, dijo a LA NACION un alto funcionario. Vale recordar que la Comisión de Agricultura de Diputados comenzó a trabajar en un texto luego de que allí se presentaran seis iniciativas para bajar o eliminar las retenciones. Además, el cordobés Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, presentó un proyecto, con su par Alejandra Torres, que dice que el “Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025”.

En este contexto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reflexionó: “Estamos en democracia y el Congreso forma parte fundamental de ella. Tiene todos los poderes para dictar una ley, como el Presidente tiene el derecho que le otorga la Constitución de vetarla. Nosotros, como dirigentes, debemos trabajar junto a las autoridades correspondientes para que, llegado el 30 de junio, se logre que esta medida sea permanente y definitiva. Es nuestra función, y así lo vamos a intentar".

Según el dirigente, “el campo ha dado siempre muestras de poner el hombro para salir de esta difícil situación, y lo vamos a seguir haciendo. Lo del 30 de junio sería un gran mensaje para los productores”. Añadió: “Vamos a seguir trabajando por la eliminación total de las retenciones”.

Carlos Castagnani (CRA): “Vamos a seguir trabajando por la eliminación total de las retenciones” Nicolás Suárez

“Lo vemos con preocupación”, dijo a LA NACION Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con asiento en Córdoba luego de que trascendiera la voluntad del veto del Gobierno. Distintas proyecciones hablan de que sacar las retenciones al trigo no tendría un costo mayor a US$250 millones y que se recuperará luego con más producción y recaudación vía otros impuestos.

“Una actitud de esa no aporta a la confianza del productor”, señaló el presidente de Cartez. “Si sale [la ley] y se veta no es un buen mensaje para el productor”, acotó el dirigente rural cordobés.

Kilmurray indicó: “Si bien no acompañamos plenamente (al Gobierno), hay acompañamiento a algunas medidas del Gobierno”. Pero insistió: “No está dando un mensaje fuerte de políticas al campo. El sector necesita un Ministerio, no una Secretaría. El secretario no tiene poder ni fuerza para actuar; no vimos un gesto de sentarnos a elaborar políticas que den previsibilidad a largo plazo”.

Según el dirigente cordobés, en esa provincia hay buena intención de siembra, ya que las lluvias han dejado reserva de humedad. Sin embargo, advirtió: “Hay un panorama para la siembra de trigo, pero por ahí se va a limitar porque la política no da previsibilidad”.

Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Cabap), señaló: “Me alegro que la Legislatura [el Congreso], varios, estén interesados en la retenciones, cosa que antes solamente teníamos a Torello [por Pablo, exdiputado] y alguno más con algún proyecto. Todo el resto de la política miraba para otro lado por el tema de las retenciones. Me alegro que la Legislatura esté hablando de esto, exponiéndolo, por más que sea un año electoral. Entiendo el juego político. pero es una buena medida, es una buena señal de que la Legislatura sepa de qué se tratan las retenciones, el daño que hacen y estén pensando en sacar algo”.

Luego agregó: “Quizá el Gobierno nos puede proponer alguna alternativa para salir del paso y después, sí o sí, las retenciones hay que sacarlas y eliminarlas por ley y que nadie más las ponga. Eso es fundamental”.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap: Entiendo el juego político. pero es una buena medida, es una buena señal de que la Legislatura sepa de qué se tratan las retenciones, el daño que hacen y estén pensando en sacar algo”

Ante una consulta de este medio, Raúl Víctores, un histórico dirigente de la Rural de San Pedro, y que trabaja con una decena de rurales del norte bonaerense, transmitió este mensaje de las agrupaciones: por un lado, que el Congreso no puede ser ahora “paladín de la justicia rural”. Por otra parte, le pidieron a Milei que “profundice” el camino iniciado.

“Las rurales que representan el sentir de la gente de campo, no deseamos entrar , y menos aún que nos suban al ring de las disputas políticas. No creemos que el Congreso pueda convertirse de un día para otro en paladín de la justicia rural, cuando en realidad nos cabe el derecho a pensar que a muchos de los que ahí residen les importa más el boicot y el fracaso del gobierno que la suerte de los productores rurales. Aún así entendemos que el proyecto de Gobierno se fortalecería anclado en una mayor decisión política. Esperamos que el presidente Milei, profundice el cambio iniciado y considere como lo ha expresado que un sector agropecuario libre de ataduras ayudará como pocos, una vez más a sacar al país adelante”, señalaron en el mensaje que acercó Víctores.

Patricio Kilmurray, presidente de Cartez: " “Si se sale y se veta no es un buen mensaje para el productor”

En este contexto, en un mensaje en X, Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federa, expresó: “La letra chica de los compromisos asumidos por el gobierno de Javier Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue estando relativamente ausente en el análisis de las decisiones públicas. El diario LA NACION asegura hoy que el gobierno vetaría una eventual ley del Congreso para bajar retenciones al campo. Se trata de una decisión basada en el análisis que ya adelantó el Instituto Consenso Federal hace una semana: “El FMI y Milei pactan oponerse al Congreso”.

EL ACUERDO CON EL FMI INCLUYE AUMENTARLE LA PRESIÓN TRIBUTARIA AL CAMPO



La "letra chica" de los compromisos asumidos por el gobierno de Javier Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue estando relativamente ausente en el análisis de las decisiones públicas.



El… pic.twitter.com/zscWjLZb7D — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 20, 2025

Recordó que en la “página 88 del documento que acompaña el último acuerdo entra Argentina y el FMI, el Gobierno de Javier Milei se comprometió -por escrito- a rechazar leyes aprobadas por el Congreso”.

Fernando Bertello Por