Tiene una deuda millonaria: la láctea SanCor busca seducir a grandes jugadores del negocio para salvarse

SANTA FE.- La empresa láctea SanCor, hoy en concurso de acreedores, busca cómo seguir con su negocio. A tal punto que la actual administración apunta a despertar el interés de potenciales inversores

Según trascendió, hubo contactos, aunque sin definición alguna, con Adecoagro, uno de los mayores grupos agroindustriales y el principal productor de leche del país hoy controlado en un 70% por el gigante cripto Tether. De acuerdo con fuentes del mercado al tanto del proceso, representantes de la empresa habrían participado de algunas reuniones, aunque solo con el objetivo de escuchar y conocer el contexto.

Aseguraron que la firma [por Adecoagro] sigue el caso, pero no está involucrada en ningún plan concreto ni habría asumido compromisos. Frente a un panorama tan complejo, no descartaron que en el futuro puedan evaluar una oferta puntual, aunque eso solo sería posible si se dan las condiciones adecuadas y que no hay intenciones de involucrarse en el proceso interno de la cooperativa. Trascendieron también contactos con un grupo internacional con amplia presencia en América Latina.

En este contexto, un punto no menor que enfrenta SanCor es la millonaria deuda, que rondaría los US$400 millones. En este marco, el monto real se conocerá el 13 de junio próximo, según el plazo prorrogado para que los acreedores puedan presentar sus solicitudes en el concurso preventivo.

Como se informó oportunamente, el plazo original de presentación de acreencias vencía ayer, pero fue prorrogado ante el incremento de presentaciones y la posible incorporación de grandes acreedores financieros, entre ellos bancos y fondos del exterior. En las últimas horas se explicó que aún se trabaja en el análisis de la documentación presentada a través de la plataforma habilitada.

Hay que señalar que en la lista de los principales acreedores figura el Fondo IGG, el mayor acreedor de SanCor, y otras firmas que también estarían pensando una estrategia de negocio.

Gestiones

El ministro de Trabajo de esta provincia, Roald Báscolo, insistió en recordar que “lo primero que se busca es evitar el colapso productivo de SanCor”, sin descuidar que hasta el momento la empresa tiene un elevado porcentaje ocioso de sus instalaciones y apenas procesa entre 50.000 y 60.000 litros de leche por día, una cifra muy por debajo de su capacidad operativa histórica, que fue, en la década del 80, de 4 millones de litros diarios.

Por eso, entre las alternativas que se evalúan se encuentra la implementación de contratos de fasón, como impera actualmente en el proceso judicial de la cerealera Vicentin, mediante los cuales productores o cooperativas independientes aportarían leche cruda que SanCor procesaría a cambio de un canon.

Las instalaciones industriales, especialmente la planta de Sunchales, cuentan con capacidad para procesar estos nuevos aportes de materia prima. Por otra parte, con el proceso judicial en marcha y las cifras de la deuda aún en revisión, la venta de activos aparece también como una opción en estudio, en caso de que surjan interesados en adquirir parte del patrimonio de la cooperativa, como se especula desde comienzos de esta semana.

“Se sabe que son acreedores de SanCor e inversores comunes. Es un secreto bien guardado, pero sin dudas que las partes, como son SanCor y Atilra, algo saben”, dijo Aldo Regali, titular de un estudio jurídico local que asesora a trabajadores que también son acreedores de la firma.

Báscolo, en tanto, confirmó: “Estamos trabajando en un esquema similar al resuelto para Vicentin. La decisión es encontrar una salida y evitar la quiebra”, indicó el funcionario a LA NACION.

El presente de la láctea

Además del escaso nivel de leche procesada diariamente, hay otros elementos que reflejan el actual cuadro de situación de SanCor. Por ejemplo, la planta ubicada en La Carlota, Córdoba, permanece cerrada desde enero pasado y sin fecha estimada de reapertura. La marca tiene hoy escasa presencia en el mercado y su estructura comercial está desarticulada.

Por otra parte, el ajuste también impactó en el empleo. De 1350 trabajadores a fines del año pasado se pasó a 850, debido a retiros voluntarios, jubilaciones y despidos.

Según empresarios del sector, la empresa está hoy muy debilitada. La cuestión será resolver si quien se decida a invertir para recuperarla lo hace incorporando capital a una cooperativa o reclama que la firma se transforme en una sociedad anónima.

