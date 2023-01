“Todavía no llegan”: productores de Mendoza reclaman a Sergio Massa una ayuda prometida

escuchar

Productores de Mendoza aseguran que las ayudas para las economías regionales prometidas por el ministro de Economía, Sergio Massa, por el tema de las heladas tardías, en noviembre pasado, “todavía no llegan”. Hasta el momento, los nueve municipios que las han recibido “son gobernados por el justicialismo” o afines al Frente Renovador, según afirman productores de la región. En cambio, fuentes oficiales dijeron a LA NACION que la provincia tenía que presentar un plan de $200 millones que “nunca hizo”.

“Los temas políticos dejan de lado las urgencias de los productores”, dijo a LA NACION, Leandro Guidarelli, gerente de la Cooperativa Vitivinifruticola General Alvear Ltda, en ese mismo departamento.. En noviembre pasado, cuando el ministro Massa visitó esa provincia anunció que se realizarían transferencias de Aportes No Reintegrables (ARN) por $1500 millones a cada una de las provincias afectadas por las heladas. A esto se sumarían desembolsos que haría Mendoza.

Sin embargo, semanas más tarde, los productores se enteraron que el total del dinero que saldría del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, prometido por el titular del Palacio de Hacienda, se iba a destinar en realidad entre once provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

“De lo que prometió Massa ha llegado muy poco. La mayoría de los departamentos a los que han llegado estos aportes son gobernados por el justicialismo”, afirmó Guidarelli. “Primero [durante el anuncio de Massa] nos enteramos que era para cada provincia, pero después nos dijeron que eran para todas las provincias”, añadió. Para la gente de la región, esto respondería a “cuestiones políticas”.

Marcelo Cid (62) es un productor de La Llave Sur, en San Rafael, donde tiene plantaciones de ciruela, durazno y uva bonarda, quien se vio severamente afectado por las heladas tardías. Para recibir la ayuda estatal, el productor dice que presentó la documentación en la oficina de Irrigación el 8 de diciembre pasado, pero tiempo después, al no recibir noticias volvió y le dijeron que “las carpetas se habían extraviado”, por lo que tuvieron que volver a hacerlas.

“En su momento se plantearon varias líneas de ayuda para los productores, como créditos, algunos diseñados para otros países y no para la situación nuestra. Lo que hizo más ruido fue un subsidio, según lo que informaron en su momento con fondos de los estados nacional y provincial, ese subsidio es el equivalente al 60% de un sueldo mínimo durante 6 meses”, dijo el productor. Para poder acceder a estas medidas, las autoridades locales realizaron la inscripción en la que se tenían que cumplir con una serie de requisitos, que fueron cambiando en el transcurso de la semana que se realizó el operativo, según explicó.

“Después de la hecatombe, se pagó en diciembre a un grupo de productores y a otros se los dejó afuera sin una explicación; al realizar los reclamos, las explicaciones eran distintas en función de qué empleado la daba [algunos decían] que las carpetas se habían extraviado o que había error en la documentación”, relató.

Solo en ese departamento, dijo, el cupo era para 1000 productores, pero se habrían anotado entre 1500 y 1700. “Ahora están pagando enero, nadie sabe con qué criterio, solo dicen “esperen”, pero una cantidad enorme de productores seguimos sin ver un centavo; según dicen, se quedaron sin cupo. En mi caso, me anoté el primer día y no cobré un centavo”, explicó. Sin embargo, el jueves pasado, el encargado de Contingencias climáticas de San Rafael, le explicó que no se había extraviado ninguna carpeta y que estaría cobrando entre jueves 26 o viernes 27, pero todavía no tenía novedades. En esa zona habría alrededor de 700 productores en la misma situación.

Dos de los departamentos que sí habrían cobrado la asistencia, explicaron fuentes de la región, es el departamento de San Carlos, que responde al Frente Renovador, de Massa. En Rivadavia, cuyo intendente es del Frente Cambia Mendoza, Miguel Ángel Ronco, pero que cuenta con el apoyo de la excandidata por el Frente de Todos, Gabriela Lizana, también se vio la misma dinámica.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que la provincia tenía que presentar un plan por más de $200 millones, que nunca presentó. Dijeron también que a la provincia se le asignaron originalmente fondos, pero no presentó los papeles y que estos se redistribuirían entre municipios afectados por granizo. El resto de los desembolsos de Nación se ejecutaron hace un mes a través de los municipios, por lo que estos decidieron cómo bajarlos a los productores. Es decir, algunos dispusieron de ANR, otros con fondos rotatorios para futuros problemas o emergencias. Así, Tunuyán, San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, Maipú, Rivadavia, Junín, San Carlos y Luján de Cuyo fueron los que ya recibieron las ayudas.

Los productores explicaron que la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, estuvo en Mendoza en diciembre, pero “no resolvió nada”, y recordaron que el tipo de cambio diferenciado o fomento a las exportaciones que había prometido el propio Massa durante los anuncios “no se hizo”.

Petitorios

Semanas atrás, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) envió un petitorio al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo en el que solicitan, entre otros pedidos, la articulación de un sistema de aportes no reembolsables a Productores Vitícolas destinado a afrontar las demandas de capital de trabajo y gastos de evolución de las explotaciones afectadas durante el próximo ciclo productivo; aumentar a 12 los meses de asistencia del Repro para productores e incorporar al sector industrial para acceder al mismo, ya que será gravemente afectado por la disminución de materia prima para elaborar y la consecuente necesidad de hacer frente a los costos.

Además, pideron la suspensión de la quita de subsidio al riego agrícola y congelamiento de tarifa hasta 2024 para explotaciones con daños superiores al 50%. A esto se le suma el pedido para implementar y potenciar con suma urgencia los programas y líneas de asistencia para capital de trabajo destinados a atemperar la crisis en el sector de la Industria Vitivinícola (BNA, BICE y otros).

Así, también hicieron lo mismo con un documento dirigido al ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, donde le piden también, potenciar el Programa Recuperagro eliminando el límite de hectáreas en las explotaciones declaradas en emergencia o Desastre agropecuario. La extensión de la declaración de emergencia y desastre a la Industria Vitivinícola radicada en las zonas afectadas, tal como lo prevé el artículo 33 de la Ley Provincial 9083/2018.