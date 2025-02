“Todo puede cambiar”: hay cautela en el campo bonaerense por el anuncio de Kicillof sobre la baja de un impuesto

Tras conocerse la noticia de que este año el gobernador bonaerense Axel Kicillof retorna los beneficios a los productores agropecuarios para el pago del impuesto Inmobiliario Rural, como los descuentos por buen contribuyente, pago anual anticipado y débito automático, y que eso producirá una rebaja de hasta un 15%, en el sector valoraron la iniciativa. Sin embargo, mostraron cautela a la hora de verlo como una mejoría tributaria concreta. Creen que hay grises, como la posibilidad de que el Ejecutivo provincial añada una cuota adicional a las cuatro efectivas y que se sancione una nueva ley Fiscal que incremente en un 28% el tributo, según el proyecto del oficialismo.

“Es un gesto, y ya en diciembre pasado nos habían anticipado que esto iba a ocurrir, pero lo cierto es que a Kicillof no le quedó otra que prorrogar la ley del año pasado porque no consiguió que le votaran la nueva normativa que preveía un aumento de cerca del 30%; ése era el verdadero espíritu del gobernador. Además, están haciendo algo que les pedimos nosotros, que vuelvan con los descuentos y bonificaciones que se hacían antes. Esta quita de los beneficios fue lo que los llevó en 2024 a superar ese 200% de incremento de la ley impositiva y alcanzar en muchos casos subas superiores al 300%”, dijeron fuentes consultadas.

En detalle, señalaron que la “ley Fiscal se aplicó de manera correcta y que las liquidaciones estaban bien hechas, con la salvedad de que en todos los casos superaron ese porcentual indicado en la normativa porque era potestad de Kicillof otorgar o no esos beneficios. Y así ocurrió, el gobernador decidió no darlo y eso le pegó directo al productor”.

El vicepresidente 2º de FAA Claudio Angeleri, dijo que es “valorable” la postura de Kicillof pero que las dudas son muchas acerca de que ese anunciado descuento de hasta el 15% puede desaparecer si prospera una nueva ley Fiscal y de no ser así está vigente la quinta cuota Gza. ESV

Fueron varios los productores que se presentaron en la Justicia con un amparo porque entendían que había un mal cálculo en el tributo. Sin embargo, el juez Civil y Comercial Juan Guillermo Lazarte, de Azul, determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para que la demanda se tramitara por esta vía y desechó la cautelar. “La trampa estaba en que se retiraron los beneficios”, insistieron en el sector.

Ahora, el Poder Ejecutivo provincial anunció que vuelven los beneficios, pero los dirigentes rurales tienen incertidumbre. Por un lado, la cuota adicional que con discrecionalidad el gobierno bonaerense la puede liquidar como lo hizo el año pasado y, por otro, una posible reunión para fines de febrero entre legisladores oficialistas y de la oposición para llegar a un entendimiento y que tanto el presupuesto y la ley fiscal sean votados de manera positiva en el recinto.

“El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, nos había dicho que iban a retirar, que no iban a ejecutar esa quinta cuota encubierta pero en la nueva ley impositiva fiscal que hoy no está aprobada. Así que si continúa la prórroga de la ley pasada y las cuentas no le cierran y hay necesidad, la pueden volver a reflotar. Todo puede cambiar y esto genera preocupación”, dijo a LA NACION.

Por otro lado, el dirigente señaló que hay fuertes rumores que dicen que se estaría organizando una convocatoria en el Poder Legislativo para tratar de nuevo el proyecto del Presupuesto y de la ley impositiva. “Ahí cambiaría de vuelta las reglas de juego”, dijo.

“Si hay entendimiento, habría un aumento del 28%, según lo informado por el Ejecutivo provincial. Por eso vamos a estar atentos a lo que sucede en los próximos días. Desde la Mesa de Enlace provincial le hemos realizado a los legisladores de la oposición algunas sugerencias como que ese aumento del 28% sea en términos reales y que el gobernador ya no tenga esa facultad para poner o sacar el beneficio ya no lo tenga”. añadió Angeleri.

Más reticente al anuncio, rápidamente, Rodrigo Nider, productor agropecuario de Salto y representante de FAA, hizo los cálculos de lo que pagó en 2023 y lo que va a pagar ahora. “Ahora dicen que hay un descuento por pago anual, eso es mejor que el año pasado, pero, originalmente en 2023 un productor tenía un 15% de descuento por buen cumplimiento y además como estabas adherido al débito automático te hacían un 5% adicional o sea que tenías un 20% en total y no tenías que pagar adelantado un año como pretenden ahora. Hoy la condición es mucho peor que en el 2023: con esas mismas condiciones tengo un descuento del 10%, la mitad del descuento que tenía hace dos años. Es lo mismo de siempre: primero te saco después te devuelvo un poquito y tenés que aplaudir”, enfatizó.

A modo de ejemplo, Nider dijo que si un productor en diciembre de 2023 pagaba una cuota de $100.000, con el descuento del 20%; hoy ajustada por inflación daría a pagar $280.000, pero la cuota actual está en más de $400.000, más una cuota adicional que antes no existía. “Los números lo dicen todo”, opinó.

Hacia una nueva ley impositiva

En la oposición señalaron que no hay miras de reunirse con el oficialismo. “Podría haber una sesión el 27 de febrero, pero aparentemente, el gobernador no tiene intención de tener una ley impositiva nueva. La oposición sí quiere tener un presupuesto y una impositiva”, dijeron.

Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica (CC), afirmó que no hay ninguna reunión convocada y que aparentemente pasa todo para marzo, para ordinarias. “Ellos [por el gobierno de Kicillof] están dando vueltas porque lo primero que quieren tratar es el endeudamiento, están apurados con eso”, sostuvo y explicó que la oposición quiere tratar la ley fiscal y el Presupuesto. “Está medio empantanado”, expresó.

Por último, indicó que la oposición en su conjunto aspira a que los beneficios para el productor queden por ley y no a merced de una necesidad administrativa del Ejecutivo de turno. “Porque si no estás todos los años cortando clavos. Eso es innegociable. La postura nuestra es ir recortando todas las delegaciones de facultades al Ejecutivo”, finalizó.

Mariana Reinke