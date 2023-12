escuchar

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la devaluación del dólar oficial a $800, la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) alertó a sus socios que “sería otra vez apropiado tener prudencia a la hora de convenir tarifas o precios de su labor bajo las condiciones actuales, estando aún bajo el pleno impacto de las novedades informadas”.

En un contexto de gran incertidumbre macroeconómica, la entidad dijo en un comunicado que, “sin intenciones de interferir en los acuerdos particulares del contratista rural, se estima conveniente evitar decisiones apresuradas ante un panorama poco claro que pueden perjudicar la relación contractual con el dador de trabajo y la supervivencia de la empresa prestadora de servicios agrícolas”.

En diálogo con LA NACION, Luis “Fredy” Simone, presidente de la entidad, señaló que si bien están con “muchas expectativas positivas por el cambio de Gobierno y todas las medidas que se vienen, hay también mucha intriga a la hora de empezar a evaluar nuevas tarifas”.

Luis "Fredy" Simone

“Tenemos una mirada muy positiva pero vienen cambios, donde se van a tener que evaluar un montón de cosas. Ya con esta megadevaluación que pasó fue un cimbronazo para la actividad muy importante. Pero hay que seguir adelante, creo que va a haber que sentarse con cada dador de trabajo y evaluar esta situación”, dijo.

Simone indicó que como Facma están en este escenario “para asesorar un poco más al contratista para que pueda llegar a cobrar y los valores de sus servicios sean sustentables”. “El comunicado fue para que cada socio pueda seguir avanzando, seguir haciendo inversiones”, aseguró.

Para el dirigente, el gasoil es un insumo que forma parte importante del costo que tiene cada contratista, que históricamente valió entre US$0,80 a un dólar: “No nos llama la atención este valor, lo que sí llama la atención es el gran salto que tuvimos que pegar”.

En esa línea ya anticipó que como entidad muy pronto sacarán tarifas orientativas, según el costo que se tenga de los insumos, para que sea justo. “Queremos que nuestros colegas estén informados. La realidad que hacía falta un cambio, hacía falta un sinceramiento de la actividad y pasó muy bruscamente. A veces es bueno que pasen estas cosas para caer en la realidad. Ya sabíamos que el dólar tenía que estar a 600 o 700 pesos, algunos pensaban en $800, otros piensan en $1000. Se dio un dólar $800/$820 y esto hoy genera mucha incertidumbre, muestra muchos signos de pregunta abiertos y hay que cerrarlos”, enfatizó.

En vista a una buena cosecha gruesa para esta campaña, destacó la actitud de siempre del sector agropecuario que “siempre mira hacia adelante”.

“Eso te alienta también a hacer nuevas inversiones, sobre todo cuando hay créditos para el agro para renovar la maquinaria que tanta falta hace y que hace ocho años (desde el 2015) que no lo pudimos hacer. De ahora en más esperemos que los contratistas tengamos buenos créditos para tomar y empezar a tener mejores tecnologías en los equipos, cambiar equipos que ya tienen sus años. Si queremos producir más, también necesitamos maquinarias que fertilizan mejor, que distribuyan mejor la semilla: hace falta mucha tecnología”, señaló.

Con un horizonte nuevo, Simone dijo que el sector estará bien “porque se van a reactivar las importaciones y no se va a tener más los problemas burocráticos que se tenía para comprar, por ejemplo una cubierta, un repuesto importado”.

“Se va a abrir una competitividad sana para todos, ya no va a haber una monopolización en la comercialización de los insumos, es decir que no quede en manos de uno el negocio y que sea uno el que ponga el precio. Así que bienvenido todo lo que venga. Por supuesto que todos los cambios son difíciles de tomar para todos los argentinos. Por eso desde el campo y desde las entidades no podemos dejar de no ver eso porque, si no, seríamos insensibles. Tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena para que la Argentina salga adelante”, finalizó.