SANTA FE.- A menos de dos meses del final de la peor sequía que recuerden los productores en el extremo norte de esta provincia, esta semana la realidad cambió. Repentinamente, en cuatro departamentos del norte santafecino –San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y General Obligado- las continuas lluvias producto de la influencia del fenómeno “El Niño” generaron una emergencia con pocos precedentes.

Este miércoles, el peor ejemplo es Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, 330 kilómetros al norte de esta capital, donde desde la madrugada de este miércoles hasta las 11 en el casco histórico de la ciudad precipitaron 121,5 milímetros, lo que totaliza 428 milímetros en cuatro días. En Reconquista dicen que el actual nivel de agua en los campos no se ve desde 1998.

Un campo anegado a unos 20 kilómetros de Vera, en Santa Fe

El fenómeno, caracterizado por fuertes vientos, intensas precipitaciones, fue acompañado por caída de granizo. Según revelaron a este diario, los primeros 10 días de enero posicionaron a este mes como el mes más lluvioso de la historia.

Enero de 2019 había sido el más lluvioso de la historia de Reconquista con 473 mm caídos. El récord anterior fue en 1998 con 457 mm. Ahora, en los últimos 10 días, se llevan 508 mm. La ciudad de Reconquista, de 67.000 habitantes, se encuentra colapsada, con casi el 60% de las viviendas del ejido urbano bajo agua y centenares de familias que debieron evacuar sus lugares.

En Reconquista los productores recuerdan una situación similar en 1998

El gobernador, Maximiliano Pullaro, suspendió su agenda (aunque se encontraba en el norte santafecino) y se reunió con el Comité de Protección Civil de Reconquista, en la sede de Bomberos Voluntarios de esa ciudad. Por su parte, el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, recordó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja, “que significa fenómenos meteorológicos intensos que ponen en peligro la vida de las personas y el ambiente”. Eso, según se anticipó, se prevé que ocurra desde esta noche hasta el fin de semana inclusive.

El gobernador Pullaro, que presidió una reunión del Comité de Emergencia en Reconquista, anunció que el Ejército “llegará a Vera para colaborar en la crisis hídrica”.

Todos nuestros equipos están redoblando esfuerzos, activos, para dar respuestas a las solicitudes que surjan en el norte santafesino por la #EmergenciaHídrica.



“Todo el gobierno provincial se movilizó para ayudar y colaborar, e intentar resolver de la manera más rápida esta situación angustiante que está viviendo la sociedad. Están viniendo todos los equipos de Protección Civil, estamos coordinando con todos los cuarteles de Bomberos. Y está viniendo el Ejército y se están movilizando los equipos de Salud, de Desarrollo Social, de Gobierno. Vamos a estar hasta que el agua baje, y que los ciudadanos y ciudadanas puedan volver a sus casas”, aseguró el mandatario.

Lo peor en 26 años

Reconquista era este miércoles el centro de la atención por la situación que vive no solo el ejido urbano sino también la zona rural. Un profesional agrónomo, Rubén Del Fabro, aseguró a CampoLitoral: “Los productores de la zona me manifestaban que desde el año 1998 (cuando se produjo un intenso fenómeno El Niño) que no veían la cantidad de agua que se está viendo en los campos en la región”.

Advirtió que si bien esta semana las lluvias ya superaron los 400 milímetros, “hay pronóstico arriba de 100 milímetros de acá al sábado”.

Inundaciones en Reconquista, Santa Fe. Si bien esta semana las lluvias ya superaron los 400 milímetros, “hay pronóstico arriba de 100 milímetros de acá al sábado”

En tanto, el agua acumulada anegó el acceso a la Estación Experimental que el INTA gestiona en Reconquista. Allí, buena parte del predio quedó bajo el agua y los empleados tuvieron que salir en el colectivo institucional, ya que el nivel del agua hace imposible el tránsito con automóviles. “Es tremenda la cantidad de agua; en la experimental concretamente está colapsado el ingreso y todo lo que es el campo lógicamente está bajo agua”, apuntó el director de dicha estación, Marcelo Paytas. “La situación es muy preocupante y crítica porque luego de varios años prácticamente sin lluvias, pasamos sin escalas a este exceso en un par de días”, graficó.

En tanto, el intendente de Reconquista, Amadeo E. Vallejo, admitió: “Estamos pasando una situación muy crítica, con una cantidad de lluvia nunca antes vivida. Hay más de 40.000 vecinos afectados”, resaltó.