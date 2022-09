Tres herramientas para ganar más en los campos ganaderos

Cuando un ganadero decide encarar un proceso de mejoramiento genético de su rodeo, lo primero que tiene que hacer es definir cuál es el animal deseado. El término “deseado” es relativo porque lo que puede ser bueno para él, puede no serlo para otro. Es decir, no hay un animal ideal para todos los sistemas productivos. El caso más común de estos antagonismos es lo que necesita un criador que vende terneros al destete (principalmente fertilidad, habilidad materna, etc.) versus lo que exige un invernador a corral (principalmente eficiencia de conversión de alimento en carne, alto ritmo de crecimiento, etc.)

Entonces, para lograr su objetivo, cada ganadero debe definir los caracteres de importancia en el trabajo por encarar y utilizar las herramientas que permitan llevar el progreso al rodeo. Por ejemplo, para la compra de un toro mejorador puede recurrir a la elección por caracteres fenotípicos -es decir, la conformación visual del animal-, pero también debería considerar su genealogía y las pruebas de progenie, que permiten estimar cuánto del mérito genético de ese toro se trasmitirá a su descendencia. Generalmente muchos productores se inclinan principalmente por la selección por caracteres visuales y no aprovechan del todo los datos que las pruebas de progenie y la genómica ponen a su disposición.

Pruebas de progenie y DEP

¿Qué hay detrás de estas palabras? Expresado en términos sencillos, se puede decir que “mediante las pruebas de progenie se estima lo que un reproductor será capaz de transmitir a su descendencia”. Para ese propósito se utilizan las Diferencias Esperadas entre Progenies (los DEP).

Sigamos con las definiciones: “Un DEP es una medida de la diferencia esperada en la performance de la progenie de un toro, para un rasgo específico, comparada con la performance promedio de la raza para ese mismo rasgo”. La predicción se calcula sobre la base de los datos propios del toro, de la performance de sus hijas, de la performance de sus parientes y de su prueba genómica.

Una prueba de progenie puede considerar muchos rasgos vinculados a la producción a través de los DEP

Los DEP tienen distintos grados de precisión o confianza según los rasgos. Cuantos más datos se aportan al DEP, mayor será el porcentaje de precisión. Una prueba de progenie puede considerar muchos rasgos vinculados a la producción a través de los DEP. A continuación, los más usados referidos a producción.

- Facilidad de parto. Este DEP Indica cuanto más fácil van a nacer los hijos de un toro en vaquillonas de primer parto respecto del promedio de la raza. A valores más altos de este DEP, mayor facilidad de parto.

- Peso al nacer. Indica cómo va a ser el peso al nacimiento promedio de sus hijos comparado con la media de la raza. Este rasgo es importante para evitar casos de distocia, sobre todo en hembras jóvenes.

- Peso al destete. Este DEP predice cómo va a ser el peso al destete promedio de los hijos de un toro comparado con el promedio de la raza.

- Crecimiento posdestete (RADG). Expresa la habilidad que tiene un toro para transmitirle a su progenie determinado crecimiento posdestete comparado con otros toros dándole a todos la misma cantidad de alimento.

- Peso al año. Predice cómo será el peso promedio al año de la descendencia. comparado contra el promedio de la raza.

- Docilidad. Expresa la capacidad de un toro para trasmitir diferencias de temperamento a sus crías. Valores más altos indican animales más dóciles.

- Circunferencia escrotal. Este DEP indica cómo será circunferencia escrotal promedio de los hijos de un reproductor comparada con el promedio de la raza. Esta medición a edad temprana está correlacionada con la precocidad sexual y con la fertilidad de su descendencia.

- Pezuñas. Este índice predice la capacidad que tiene un toro para transmitir a su progenie pezuñas correctas y simétricas. El DEP más bajo es más favorable y produce pezuñas más correctas.

- Angulo del talón. Predice la capacidad que tiene un toro para trasmitir a su progenie distintos ángulos en la articulación de la cuartilla y la pezuña. Los DEP más bajos son los más favorables y van a producir ángulos más deseables.

Entre los rasgos maternales figuran

- Preñez de vaquillonas. Expresa la diferencia en la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los dos años de edad. Es una muy buena herramienta para los que quieren mejorar la fertilidad del rodeo.

- Producción de leche. Indica la habilidad materna promedio de las hijas de un toro comparada con el promedio de la raza. Este DEP es calculado con los kilos de más que destetan los hijos de un toro atribuidos a su producción de leche. Una elevada producción de leche permite destetar terneros más pesados, pero este DEP debe tener cierto límite para no aumentar demasiado los requerimientos de la vaca.

- Peso maduro. Indica cómo va a ser el peso maduro de los hijos de un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza.

- Altura madura. Indica cómo va ser la altura madura promedio de los hijos de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la raza.

Entre los rasgos vinculados a la res figuran

- Peso de la carcasa. Predice en libras la diferencia de peso de la carcasa de los hijos de un toro comparado contra el promedio de los hijos de otros toros.

- Ojo del bife. Indica cómo va a ser el área de ojo del bife promedio de los hijos de un reproductor comparado con el promedio de la raza. Este rasgo está estrechamente correlacionado con el rendimiento de carne en gancho de la progenie.

- Marmoleo. Expresa un porcentaje de marmolado promedio de los hijos de un toro. A mayor DEP, mayor va a ser el porcentaje de grasa intramuscular.

- Grasa. Predice la capacidad un reproductor para trasmitir mayor habilidad para depositar grasa de cobertura externa, medida entre la costilla 12 y 13. El DEP de espesor de la grasa de cobertura es importante para generar animales rápidos para alcanzar la terminación.

Todo lo expuesto se resume en el cuadro siguiente, que muestra los diferentes rasgos evaluados de un toro en la fila superior, los DEP en la siguiente y el porcentaje de precisión en la última.

Aplicación práctica

En el terreno práctico, cuando un ganadero decide encarar el mejoramiento de su rodeo puede echar mano a todas las herramientas mencionadas. Por ejemplo, en los toros puede considerar su fenotipo, representado por su masculinidad, musculatura y corrección estructural, pero también puede utilizar los DEP de producción y maternales de su descendencia, como peso al nacer, peso al destete, producción de leche, etc. Si quiere ir más lejos también puede considerar los DEP de calidad de la carne (ojo del bife, marmoleo, etc.) según el tipo de animal deseado.

A su vez, en las hembras, la cuestión más importante es que se preñen, paran y críen un ternero todos los años. Entonces, además de la conformación, es importante considerar los DEP de fertilidad, facilidad de parto, habilidad materna y tamaño acorde a las condiciones de alimentación pastoril durante todo el año.

En síntesis, de acuerdo a la ubicación del campo, al destino de la producción, al grado de complejidad de la empresa, cada productor podrá hacer la mejor combinación entre las características visuales de los animales y los datos que proporcionan las modernas herramientas cuantitativas que desarrolló la ciencia zootécnica.

El autor es Director General de Select-Debernardi