Trigo: los molinos se preparan para llegar con poco stock a la nueva cosecha

Los molinos mezclarán menos trigo en el empalme de cosechas Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Fernando Bertello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 01:26

Por la baja en la oferta en el mercado por parte de los productores, los molinos harineros llegarán a la nueva cosecha del trigo con menos stock propio para mezclar. En el sector dicen que no tendrán problemas con el abastecimiento de harina a las panaderías ni necesitarán importar cereal para trabajar, pero reconocen que la situación mantiene tirante al mercado.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario conocido el viernes pasado, el país se enfrenta a "un ajustado empalme de cosechas con los stocks comerciales al mes de agosto más bajos en 17 años".

De acuerdo al reporte, la "mercadería depositada en acopios, plantas industriales y terminales portuarias totalizaba el mes pasado 1,9 millones de toneladas, un millón de toneladas por debajo de las 2,9 Mt promedio en las últimas tres campañas al mismo mes".

Según datos oficiales, la molienda de trigo pan acumulada a julio pasado "viene siendo la más elevada de los últimos siete ciclos, alcanzando las 3,9 millones de toneladas".

Sin embargo, los molinos necesitan comprar unas 500.000 toneladas por mes y hoy, de acuerdo a fuentes industriales, "no estamos comprándola claramente".

En el mercado llegaron a pagarse valores de hasta US$240 la tonelada del cereal. Hoy a la cosecha los precios están hasta 80 dólares abajo. Las estimaciones en el sector privado son que los productores aún tienen sin vender entre 2,5 y 3 millones de toneladas de una cosecha 2018/19 que se ubicó en 19,4 millones de toneladas.

En este contexto, en la industria molinera explicaron que en el sector van a llegar sin el stock habitual para mezclar con la nueva cosecha.

"Un molino en Buenos Aires, por ejemplo, tiene stock hasta diciembre-enero y ya en diciembre empieza a mezclar con la nueva cosecha. Como lo importante es tener una harina equilibrada, empezás a mezclar para mandar (la harina) con 50% de cosecha vieja y 50% de cosecha nueva. Como no vamos a tener suficiente stock, porque no podemos comprar todo lo que queremos, vamos a moler más cosecha nueva y no va a haber tanta mezcla", indicó una fuente consultada

Según remarcó, las empresas "van a llegar con poco stock para mezclar con la nueva cosecha" del cereal. "Van a llegar sin el stock habitual para empalmar con la nueva cosecha", remarcó el industrial.

De acuerdo a la industria, pese al momento que se vive en el mercado de trigo, "no hay escasez de oferta de harina" de parte de las empresas a las panaderías.

El mercado sintió el impacto de la menor oferta Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

"La oferta de harina es fluida por ahora, esperemos afloje la tensión de la escasa oferta de grano", indicó el industrial. "Estamos moliendo el stock sin poder reponer", agregó.

Según diversas estimaciones, entre soja, maíz y trigo al productor le quedan sin vender más de 9000 millones de dólares en mercadería.

"El trigo está; el productor prefiere quedarse en grano antes que usar herramientas financieras volátiles aun observando un invert (por lo que marca el mercado para la nueva cosecha) en 60 días de 80 dólares", remarcan en el sector.

La fuente consultada destacó que más allá del momento no será necesario importar el cereal. "Trigo hay", dijo. "No estamos comprando todo lo que producimos; estamos comprando y consumiendo stock", añadió.

"Es un momento de mercado como lo hubo tantas veces", remarcó. Al margen de la oferta del ciclo 2018/2019, en el mercado se sigue con atención la evolución del clima para la actual campaña 2019/2020, afectada por la falta de lluvias.

Según la Bolsa de Cereales porteña, la siembra 2019/2020 cubrió 6,6 millones de hectáreas, 400 mil hectáreas más que el ciclo pasado. "El estado hídrico entre regular y sequía se eleva al 22,5 % del total", precisó la entidad sobre el panorama para el cultivo.