“Nos preocupa”: alertan que la suba de los fertilizantes por la guerra puede afectar la planificación del trigo

SAN NICOLÁS.– En las recorridas por Expoagro, entre las máquinas, consultas por insumos y reuniones comerciales hay un tema que atraviesa las charlas con los productores: el precio de los fertilizantes. Mientras muchos cosechan los cultivos de verano, la mirada ya empieza a ponerse en la próxima campaña fina, especialmente en el trigo.

En este momento de planificación, el aumento de los fertilizantes —impulsado en parte por la tensión en Medio Oriente y las dificultades logísticas en el comercio internacional— aparece como uno de los principales factores de preocupación. En las últimas semanas, por ejemplo, la urea subió alrededor de US$167 por tonelada en Medio Oriente.

“El fertilizante es uno de los costos más importantes en la planificación y la producción. Este aumento de precios, y el hecho de que todavía no nos hayamos cubierto para la próxima campaña, nos preocupa y va a influir mucho en el nivel de tecnología que usemos”, señaló Javier Noir, productor de Entre Ríos.

Noir produce en distintos campos del centro de esa provincia y por estos días está terminando de cosechar maíz. Con la campaña gruesa todavía en marcha, reconoce que ya empieza el momento de sentarse a hacer números para el trigo. En ese contexto, sostuvo que la “incertidumbre” obliga a recalcular la inversión tecnológica que se aplicará en el próximo ciclo productivo.

A esa preocupación se sumó Leonardo Lucero, productor en la zona de Salto, quien además advirtió que en algunos casos ni siquiera hay precios de referencia para los insumos. “Es un momento en que tenés que comprar fertilizante y no tenés precio. No sabemos qué costo en dólares vamos a tener por la situación que se está viviendo ahora”, señaló el productor, que contó que ya está planificando la próxima siembra.

Detrás de esa inquietud aparece un mercado internacional que en las últimas semanas volvió a mostrar subas importantes. Según explicó Jeremías Battistoni, analista del mercado de fertilizantes, los precios vienen mostrando una tendencia alcista, especialmente en el caso de la urea, en gran medida por las disrupciones logísticas que afectan el comercio internacional.

Leonardo Lucero

“Hoy la urea en Medio Oriente está alrededor de US$652 por tonelada, lo que implica una suba cercana a US$167 respecto del mes pasado”, explicó Battistoni. Según detalló, Brasil —una referencia clave para la región— también refleja ese movimiento: “Allí el valor ronda US$625 por tonelada, con aumentos cercanos a US$150”.

El analista señaló que los fertilizantes fosfatados también registraron incrementos, aunque más moderados. “El fosfato diamónico está cerca de US$647 por tonelada, unos US$20 más que el mes anterior, mientras que el fosfato monoamónico en Brasil se ubica alrededor de US$755, con una suba de unos US$28”, indicó.

De acuerdo con Battistoni, detrás de esta tendencia hay varios factores que se combinan. Por un lado, explicó que los problemas logísticos y las tensiones geopolíticas encarecen el transporte y generan mayor volatilidad en el comercio internacional. Por otro, remarcó que también influye el costo de algunos componentes clave de los fertilizantes, como el nitrógeno.

Ese escenario internacional ya empieza a trasladarse al mercado argentino. Según los cálculos que mencionó el analista, la paridad teórica de importación de la urea ronda los US$825 por tonelada, mientras que el fosfato monoamónico se ubica cerca de US$930. En el mercado local, agregó, este último incluso se comercializa alrededor de US$980, reflejando un contexto de oferta ajustada.

Frente a estos valores, algunos productores advierten que sería importante que el Gobierno evalúe algún tipo de medida que ayude a aliviar el costo de los insumos. “Sería importante contar con algún tipo de apoyo en el tema fertilizantes y agroquímicos, porque hoy es lo más caro”, señaló Sebastián Trovali, productor de Arrecifes.

El productor contó que por estos días está terminando la cosecha en su zona, con resultados que describió como regulares, y que, mientras cierra la campaña, ya comenzó a analizar junto a su ingeniero agrónomo los números de lo que viene. “Los fertilizantes están carísimos así que con esto de la guerra vamos a estar complicados”, indicó.

Según explicó Battistoni, el impacto de esta suba de costos no es igual para todos los cultivos. En el caso del trigo, señaló, la relación entre el precio del grano y el costo de los fertilizantes aparece más ajustada que en otros cultivos.

Los visitantes se apresuran recorren Expoagro en el ultimo día Marcelo Manera - LA NACION

Con valores proyectados para el trigo de la campaña 2026/27 en torno a US$210-220 por tonelada, la capacidad de compra de fertilizantes se deteriora y obliga a ajustar los números antes de definir el nivel de inversión.

Por ahora, el mercado no muestra un movimiento fuerte de compras. Según el análisis del especialista, muchos productores prefieren esperar para ver cómo evoluciona el conflicto internacional y si los precios logran estabilizarse.