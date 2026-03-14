Autos. La marca que hace punta en la tecnología híbrida llegó a Expoagro

Una de las grandes novedades de Expoagro 2026 fue la presencia, por primera vez, de la marca automotriz Chery, con una exhibición de productos y tecnologías, con asesoramiento comercial y con una gran primicia, el lanzamiento del TIGGO 7 CSH.

La marca, representada en el país por el Grupo Corven, se instaló en un stand de 500 m2, que se convirtió enseguida en un punto de encuentro para los visitantes interesados en conocer en detalle las características de la nueva generación de modelos de la marca y sus avances en equipamiento de confort y seguridad.

En este marco, la automotriz realizó la avant-première de uno de los modelos que será parte del paquete de lanzamientos que Chery tiene planeado para nuestro país en los próximos meses. Se trata del TIGGO 7 CSH, la versión con tecnología híbrida plug-in (PHEV) del SUV del Segmento C, que llegará para ampliar la oferta del modelo, hoy compuesta por una única variante con tecnología Mild Hybrid. El lanzamiento de este modelo está previsto para mitad de año.

TIGGO 7 CSH.

La marca también aprovechó la exposición para acercar al gran público las últimas novedades de su cartera, que incluye la renovada familia de SUV CHERY TIGGO (TIGGO 2, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 PRO HYBRID y TIGGO 8 PRO) y también el sedán del segmento C, el ARRIZO 8 CSH, que viene equipado con la tecnología híbrida enchufable y que fue presentado recientemente durante la temporada de verano.

ARRIZO 8 CSH.

Chery Super Hybrid, un paso más allá

Asimismo, uno de los sectores más destacados dentro del stand fue reservado para mostrar la nueva tecnología Chery Super Hybrid (CSH), el sistema híbrido enchufable desarrollado por la marca que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico de alta eficiencia y una batería de gran capacidad.

“Este sistema permite seleccionar una conducción en modo 100% eléctrico. Además de la gran eficiencia energética, ofrece una elevada autonomía combinada, para brindar una experiencia de manejo propia de esta nueva generación de vehículos electrificados”, explicó Martín Scrimaglia, gerente de Producto de Chery.

La presencia de Chery en la muestra, la más importante del país de la industria agropecuaria, forma parte del plan estratégico de desarrollo de la marca en el país con el objetivo de acercar su gama de productos a todas las provincias.

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