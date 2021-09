Un diputado de Lavagna dice que el Gobierno se quedó con $12.000 millones que eran para el campo

Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyera dentro del presupuesto nacional 2022 un artículo para extender hasta 2024 las facultades delegadas para el manejo de las retenciones, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, del espacio Consenso Federal de Roberto Lavagna y presidente del Interbloque Federal, acusó al funcionario nacional de “estafar” al Congreso. Señaló que el Gobierno se está quedando con $12.000 millones que corresponderían a los productores. Puso en duda que la extensión requerida por Guzmán tenga una aprobación por parte de los legisladores.

En diciembre de 2019, con la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva el Congreso habilitó al Gobierno a poner, por ejemplo, retenciones del 33% en el grano de soja. En rigor, cuando asumió, el presidente Alberto Fernández subió de 24,7% a 30% los derechos de exportación en la soja. Luego, con esa ley aprobada, incrementó la alícuota a 33% en marzo de 2020.

Según el artículo 52 de esa ley, “el Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021”. Además de la suba en la soja, el Gobierno quedó habilitado incluso, por ejemplo, a llevar a 15% las retenciones en trigo y maíz, que no obstante mantiene en el 12% tras aumentarlas desde el 6,7% que estaban cuando Mauricio Macri terminó su mandato.

Mientras el artículo 52 le dio al Gobierno de Fernández la facultad de las retenciones hasta diciembre de este año, con el artículo 53 se obligaba al Poder Ejecutivo a disponer “mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación...”

Por ese artículo, en marzo de 2020, tras informar la suba de las retenciones a la soja, el Gobierno anunció la implementación de una compensación a pequeños y medianos productores de soja. Sin embargo, recién en octubre dio conocer, con el decreto 786/2020, el programa, que fijó su constitución hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ese decreto llevó la firma, además de Alberto Fernández, del ahora exjefe de Gabinete Santiago Cafiero, el exministro de Agricultura Luis Basterra y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Después, la resolución conjunta 1 de Economía y Agricultura abrió la puerta a la implementación del mecanismo de pago para 2020 y se estableció que se podían destinar hasta $11.550 millones.

Para Topo Rodríguez, el decreto limitó el pago de la compensación a 2020 y no contempló nada para la producción de 2021, también afectada por la suba inicial de las retenciones.

En su opinión, no solo no se cumplió con el espíritu de la ley al no incluirse pagos por la producción de 2021, sino que Guzmán ahora, al intentar que el Congreso le prorrogue la ley hasta 2024, tampoco suma ningún mecanismo de compensación por el incremento de las retenciones a la soja. Vale recordar que el pago de la compensación de 2020 se hizo con fuertes demoras.

“El ministro Guzmán pretende extender por tres años el aumento de retenciones, pero es muy difícil que ese artículo del presupuesto se apruebe porque Guzmán estafó al Congreso y a los pequeños productores agropecuarios de la Argentina. Para cumplir con la ley, el gobierno nacional tenía que efectuar devoluciones a esos pequeños productores, durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, por decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, se estableció por decreto que sólo se hicieran efectivas las compensaciones hasta diciembre de 2020”, señaló el presidente del Interbloque Federal.

“El gobierno se está quedando con la plata de los pequeños productores durante todo el año 2021. Se trata de no menos de 12.000 millones de pesos que seguramente iban a ser reinvertidos en la siembra o en la compra de insumos y equipamiento, además de destinarse al consumo que dinamiza el comercio de nuestros pueblos”, agregó el diputado nacional.

Atento a esta situación, en abril pasado el presidente del Interbloque Federal presentó un proyecto para corregir el artículo 53 de la ley y obligar al Gobierno a pagar por la producción de 2021 de soja ya realizada.

Al respecto, impulsó una modificación expresando que “los programas y políticas de compensación y estímulo que establezca el Poder Ejecutivo Nacional tendrán vigencia plena hasta la misma fecha en que el propio Poder Ejecutivo ejerza las facultades previstas en el artículo 52 de la presente ley, incluyendo eventuales prórrogas posteriores al 31 de diciembre de 2021”. Pese a impulsar esto, el diputado nacional no tuvo éxito.

Críticas

“Para eso no hay plata”, se quejó el legislador, que agregó: “Para darles 1500 millones de dólares a los fondos especulativos que tenían pesos, para eso sí hay plata. Para pagar, en los primeros ocho meses de este año 800.000 millones de pesos en concepto de intereses de pases y Leliqs, para eso sí hay plata”.

En los fundamentos del proyecto de corrección impulsado por Topo Rodríguez se explicaba la necesidad de que los programas y políticas de compensación y estímulo que establezca el Poder Ejecutivo Nacional tengan “vigencia plena hasta la misma fecha en que el propio Poder Ejecutivo ejerza las facultares previstas en el artículo”.

Según el presidente del Interbloque Federal, “si el ministro de Economía decidió no cumplir con el artículo 53 de la Ley 27.541 tendrá que afrontar las consecuencias”. Al respecto, alertó sobre el pedido de prórroga de las facultades delegadas hasta diciembre de 2024: “Debería ir haciéndose la idea de que, esta vez, el Congreso de la Nación no va a confiar en él”.

“Algunos acompañamos el aumento de retenciones a cambio de la segmentación, pero por decreto la cortó en 2020 y no devolvió por 2021 y así se quedó con toda la plata de las compensaciones de 2021. Dado que no cumplió lo que decía el artículo 53 de las compensaciones, le va a ser muy difícil ahora que le aprobemos la prórroga, diría casi imposible”, afirmó.

Para “Topo” Rodríguez, esta situación puede ser un condicionante para la gestión del designado ministro de Agricultura Julián Domínguez, de quien señaló que es “un hombre de diálogo”.

“¿Va a asumir en medio de un anuncio de prórroga de retenciones por tres años sin decir nada? Él, que siempre habló de las cooperativas y los pequeños productores, ¿va a permitir que Guzmán se haya quedado con las compensaciones de todo el año 2021?”, se interrogó el diputado nacional.