Una de las mayores inversiones en el sector. Avanza la construcción de un centro de formación tecnológica para el productor

En el campo argentino, cada campaña se juega con márgenes cada vez más ajustados y una exigencia constante por ser más eficientes. En ese escenario, la maquinaria agrícola dejó de ser solamente un equipo de trabajo para transformarse en una herramienta tecnológica, que requiere conocimientos y entrenamiento para aprovecharla al máximo.

Conscientes de esta realidad, desde el corazón de Santa Fe, TANZI prepara la apertura de un espacio inédito: un Centro de Experiencia al Cliente (CEC) diseñado para que los productores puedan capacitarse, probar equipos y encontrar respuestas concretas a los desafíos que enfrentan en cada lote.

Un espacio que mira al futuro

El nuevo CEC contará con más de 3.000 m² cubiertos, 5.000 m² edificados y una infraestructura pensada para el encuentro: aulas, oficinas, un salón de usos múltiples para 150 personas y áreas de entrenamiento práctico. El objetivo es que cada visita se convierta en una instancia de aprendizaje y actualización.

El proyecto forma parte de un complejo industrial ubicado en Arequito, Santa Fe, con más de 25.000 m² de instalaciones sobre 9 hectáreas. Allí se concentra buena parte de la innovación nacional en maquinaria agrícola, con una apuesta que busca poner al productor en el centro de la escena.

Más que una vidriera de productos, el CEC apunta a convertirse en un punto de encuentro entre la industria y el campo. Un lugar donde el productor pueda conocer de primera mano las últimas herramientas, resolver dudas con especialistas y capacitarse en el uso eficiente de los equipos.

La puesta en marcha de este centro marca un paso adelante en la relación entre fabricantes y productores. Ya no se trata solo de entregar una máquina, sino de acompañar en el proceso de adopción tecnológica, clave para mejorar la productividad y la rentabilidad en un contexto desafiante.

Ignacio Tanzi, director de la firma afirmó que “este centro representa una de las mayores inversiones en el sector de maquinaria agrícola en la historia Argentina, y nos convierte en una de las fábricas de sembradoras más modernas del mundo con tecnologías de fabricación y gestión de la Industria 4.0″, y agregó “TANZI sigue superándose año a año, pensando siempre en llevar la vanguardia en tecnología y aportando soluciones constantes a nuestros clientes”.

Con esta iniciativa, el campo gana un aliado estratégico: un espacio donde la innovación no se muestra de lejos, sino que se comparte, se prueba y se aprende en conjunto con quienes cada día hacen producir la tierra.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.