Una foto para un cuadro: cómo está el trigo y qué puede pasar con el maíz y la soja

Hay zonas muy afectadas por los anegamientos en algunas regiones del país, pero también, como desde hace rato no se veía, una gran superficie del territorio en buen estado.

Situación que se ve reflejada también en las ciudades, donde todo está verde, florecido, como resultado de un invierno histórico en cuestión de milímetros caídos en casi toda la región agrícola del país.

En el sudeste de Córdoba, por ejemplo, que participa de la denominada región núcleo agrícola del país y donde los inviernos se caracterizan por ser secos, con escasísimo milimitraje, tuvo un julio entre 75 y 90 milímetros y un agosto entre 200 y 350 milímetros.

El trigo tuvo buen desarrollo desde el inicio

Si a este escenario invernal le sumamos que habíamos tenido anteriormente una buena recarga hídrica en los perfiles durante el otoño y le prosiguió un buen inicio de primavera, nos encontramos con una actualidad del estado de los cultivos óptima, ya sea para la situación del trigo que se acerca a su recolección como de los maíces en estado vegetativo aún.

A los trigos no les faltó el agua en ningún momento de su ciclo, ya que arrancaron desde implantación con una buena recarga otoñal, situación que apoyo la etapa de macollaje proporcionándonos buen número potencial de espigas promedio por superficie.

Luego, las precipitaciones invernales contribuyeron en la mayoría de los lotes para que se incorporen los fertilizantes nitrogenados y además garantizaron el contenido de humedad en los perfiles para sortear encañazón y llenado de granos, que son los momentos de mayor demanda de agua del cultivo.

El acompañamiento de la oferta de agua en casi todo el país a los requerimientos hídricos del cultivo hizo que la mayoría de los lotes de trigo estén hoy de buenos a muy buenos, independientemente de las estrategias de manejo empleadas INTA

El acompañamiento de la oferta de agua en casi todo el país a los requerimientos hídricos del cultivo hizo que la mayoría de los lotes de trigo estén hoy de buenos a muy buenos, independientemente de las estrategias de manejo empleadas.

Como condimento necesario para una buena campaña, las temperaturas no hicieron temblar el tablero, principalmente en la zona núcleo no recibimos consultas por heladas en floración y también todavía no estamos sufriendo de días con amplitudes térmicas excesivas que empiecen a afectar el llenado de granos reduciendo el potencial de rinde. Si no pasa nada extraño de acá a la trilla, quizás estemos frente el mejor promedio histórico del cereal de invierno en el país.

Por el lado de la protección del cultivo, lo destacado vuelve a ser la presión de chinches, principalmente Nezara viridula, en algunos casos con incidencias y severidades altísimas, razón por la cual en algunos casos lotes se aprovechó la entrada por insectos para hacer también el tratamiento con fungicidas.

La realidad del maíz temprano atraviesa otros tiempos, pero no otras características ambientales a las que experimentó el trigo. Si bien el maíz está todavía en estadios vegetativos, su realidad es muy buena, no solo porque arrancó bien su implantación debido principalmente a las lluvias del invierno, sino también porque estas últimas lluvias de octubre contribuyen a garantizar el perfil del suelo con humedad necesaria para transitar diciembre que es donde el cultivo va a estar atravesando su periodo de mayor criticidad.

Respecto de soja, estamos en plena siembra y terminando algunos tratamientos de herbicidas. La realidad de la soja es quizás la que todavía tenga menos certezas ya que a diferencia del maíz no correlaciona tan bien el agua al comienzo de su ciclo con rendimiento. La mayoría de los tratamientos para controlar malezas difíciles se están pudiendo hacer bien ya que al tener precipitaciones y humedad en los lotes los residuales se incorporan y los sistémicos al no estar estresadas las malezas encuentran actividad y también pueden actuar eficazmente.

La realidad de la soja es quizás la que todavía tenga menos certezas ya que a diferencia del maíz no correlaciona tan bien el agua al comienzo de su ciclo con rendimiento

Esta es la foto de la mayoría de los campos en zona núcleo hasta hoy, que nos muestran excelentes estados de los trigos, maíces en estados muy buenos y una siembra de soja que está empezando.

Si bien en noviembre se va a empezar a deshojar la margarita con los resultados de los trigos y recién en diciembre se empezará a definir la suerte de los primeros lotes de maíz y mucho más adelante aún por febrero/marzo sabremos algo de lo que deparará la soja, si tuviéramos que mandar esta foto para informar acerca dl estado actual, esta para hacerle el marquito y colgarla cerca del escritorio del campo.

El autor es asesor de productores en el sudeste cordobés