La apuesta de los shoppings para reactivar el consumo con descuentos, sorpresas y actividades

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) organizó un fin de semana especial con descuentos, sorpresas y actividades recreativas en más de 60 centros comerciales de todo el país con el objetivo de revertir la baja en el consumo.

La propuesta, llamada Shopping Fest, se desarrollará entre el 8 y 10 de mayo, y es definida por sus propios organizadores como “un nuevo evento nacional que celebra el encuentro y el placer de salir a compartir”.

Los distintos centros comerciales, que abarcan todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, organizaron la iniciativa para revitalizar las ventas y aumentar la circulación de público en sus instalaciones, de acuerdo con el portal especializado America Malls & Retail.

Uno de los videos promocionales del evento - CASC

Los espacios planificaron actividades de entretenimiento, espectáculos y acciones interactivas para captar la atención de familias en un contexto donde el retail físico intenta recuperar protagonismo frente a lo digital.

En su comunicado oficial, la organización del evento destacó: “Durante tres días, los centros comerciales de todo el país se llenan de actividades, sorpresas y descuentos increíbles para que venir al shopping sea tu mejor plan del fin de semana. Una invitación para recorrer, descubrir y disfrutar un momento especial con los tuyos“.

Las marcas presentes en estos complejos usarán el evento para liquidar stock de temporada, lanzar colecciones y realizar activaciones directas con los clientes.

El evento busca reactivar el consumo dentro de los shoppings Tomás Cuesta

El objetivo principal es prolongar el tiempo de permanencia de los consumidores dentro de los edificios mediante una oferta que combina la compra de productos con propuestas inmersivas.

Si los resultados de esta primera edición cumplen con las expectativas de los organizadores, el evento podría integrarse de forma permanente al calendario comercial.

Un panorama complejo para el sector

Estas estrategias se dan en un escenario de retracción económica: el consumo masivo en la Argentina registró una caída interanual del 5,1% en marzo, de acuerdo con los datos de la consultora Scentia, publicados en LA NACION.

Esto representó el tercer mes consecutivo con cifras negativas y afectó a casi todos los rubros, con bajas pronunciadas en categorías específicas.

A este escenario de retracción se suma la caída de la recaudación tributaria nacional, que en abril disminuyó un 3,8% real interanual y encadenó su noveno mes consecutivo en baja. El dato se explica por una desaceleración de los impuestos vinculados al mercado interno, que evidencia la caída en la actividad económica.

El ARCA registró una caída en la recaudación de marzo Daniel Basualdo

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisó que el IVA neto sufrió una baja del 3% en términos reales, mientras que la recaudación por seguridad social descendió un 4,3%, afectada por la dinámica del salario real y el empleo formal.

Por otro lado, la industria del retail, en particular, atraviesa una reconversión producto del cambio en los hábitos de los compradores, quienes demuestran una “mayor racionalidad y búsqueda de valor” en sus decisiones, de acuerdo con el portal citado.

El incremento de las importaciones mediante servicios de mensajería internacional también representa un desafío adicional para los centros comerciales locales.

Las importaciones de objetos de consumo masivo afectan al retail local KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

La flexibilización normativa vigente desde finales de 2024 permite realizar compras de hasta US$3000 por envío, con exención de aranceles para operaciones menores a US$400.

Según datos de la consultora Analytica, publicados en LA NACION, las compras al exterior vía courier alcanzaron los US$103 millones durante marzo de 2026. Esta cifra representa un aumento del 13,2% respecto a febrero y un crecimiento interanual del 123,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.