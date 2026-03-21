Tras ladrones sorprendieron y asesinaron a un productor rural a balazos delante de su esposa

Un productor rural de 75 años fue asesinado a balazos durante un asalto cometido en su establecimiento agropecuario, ubicado en la localidad correntina de La Cruz.

“Este acto de extrema gravedad no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social”, señaló en un comunicado la Sociedad Rural de La Cruz, entidad que reclamó a las autoridades un rápido esclarecimiento del caso, con la identificación, arresto y condena de quienes participaron del asesinato del productor agropecuario.

La víctima, identificada solo por el apellido Díaz, fue sorprendido y atacado en la noche del pasado viernes, cuando llegaba junto a su esposa al emprendimiento rural, situado en la zona conocida como Paraje Yurucua, a 80 kilómetros del casco urbano más cercano.

Las autoridades tomaron conocimiento de este caso en la mañana del sábado, cuando un vecino encontró a la esposa de la víctima, que caminaba por la ruta provincial 145 en dirección a la zona urbanizada de La Cruz.

Los ladrones -al menos tres hombres habrían participado del robo- le habían quitado los celulares a la víctima y a la esposa, por lo que la mujer no tuvo forma de solicitar ayuda para su marido baleado. Trascendió que los delincuentes se habrían llevado una suma no muy considerable de dinero, unos $2.500.000 y la camioneta del matrimonio atacado.

Ese vehículo fue hallado algunas horas después en la localidad de Yapeyú, a unos 40 kilómetros de la escena del crimen.

Los investigadores buscan en esa camioneta que fue utilizada para la fuga de los ladrones, huellas y otros indicios que permitan la identificación de los homicidas.

El asesinato de Díaz no solo conmocionó a productores y vecinos de la zona, sino que generó preocupación entre los sectores vinculados al sector agropecuario. “No fue un hecho aislado o imprevisible, es el resultado de un sistema que falla, de una política que relativiza y apaña al delito, además de una justicia que muchas veces libera antes de tiempo”, expresó en un comunicado el Foro de Seguridad Rural Argentino.

“Hace años -se agregó en ese texto- se advierte sobre la desprotección en el campo, sin embargo, entre la desidia y la falta de decisión se consolidó un escenario donde la delincuencia avanza y la producción queda desprotegida.”