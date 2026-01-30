US$3700 millones: el Gobierno informó que en 2025 la llegada de dólares con la carne vacuna fue récord

La Argentina ingresó divisas por US$3700 millones por el envío de carne vacuna al exterior durante 2025. Los datos parten del último informe que publicó la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía, donde se mencionó que el valor registrado fue “récord”, ya que implicó un 22,3% más que el año anterior.

En la información elaborada por la Dirección Nacional de Producción Ganadera en base a datos del Senasa, el Indec y la Dirección de Control Comercial Agropecuario, tal como lo describió la cartera agrícola a cargo de Sergio Iraeta, este ingreso de divisas récord fue traccionado por una demanda a nivel global que llevó el precio de la carne a sus mejores niveles históricos. “El volumen exportado durante este mismo año fue de 853.183 toneladas equivalentes res con hueso”, describieron.

Respecto del precio mencionaron que tuvo un incremento del 35,6% en dólares por tonelada equivalente res con hueso durante diciembre 2025, respecto del mismo mes de 2024, constituyendo el mayor registro histórico del sector en valores nominales. Dijeron que es importante destacar la consolidación de mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China.

Vale recordar que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó en los últimos días que el volumen de exportaciones en 2025 fue de 704.000 toneladas peso producto, lo que representó una caída del 7,2% en el tonelaje en relación con lo exportado el año anterior, cuando se enviaron al mundo 758.000 toneladas.

El volumen de exportaciones en 2025 fue de 704.000 toneladas peso producto [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

En tanto, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre un total exportado, según el Indec de 713.364 toneladas peso producto, el sector aportó divisas por un total de 3884 millones de dólares. Indicaron que, en comparación con el año anterior, estas cifras representaron una caída del 7,2% en el volumen exportado, pero un incremento interanual del 28,5% en el nivel de facturación, lo que marcó el nuevo récord histórico.

“Claramente, un menor volumen exportado y un aumento en nivel de facturación dan cuenta de una inminente mejora en los valores de venta del producto”, observaron. Tomando los datos del Indec, sin corregir por posibles duplicaciones derivadas del cómputo de huesos con carne, el valor promedio por tonelada de producto embarcado fue de US$5444. Este valor, frente a un promedio de US$3931 por tonelada registrado un año atrás, significó una mejora interanual del 39% y se ubicó entre los niveles más elevados de los últimos años, solo comparable con los registrados en 2022.

“Definitivamente, este desempeño se inscribe en un contexto internacional particularmente favorable. Los precios de la carne vacuna a nivel mundial muestran un escenario de valores excepcionales. Tomando como referencia el Índice de Precios de la Carne elaborado por la FAO, se observa que las cotizaciones registradas durante el 2025 se ubicaron en promedio un 12% por encima del nivel de precio del año previo, impulsado por subas de valores en los tres principales proveedores de carne a nivel mundial: Brasil, Australia y Estados Unidos", indicó.

Las cotizaciones registradas durante el 2025 se ubicaron en promedio un 12% por encima del nivel de precio del año previo DANIEL GARCIA - AFP

Indicaron que China contrajo sus volúmenes de compra a la Argentina en un 13%, pasando de adquirir 569.000 toneladas peso producto en 2024 a 498.000 el último año. Esto redujo su participación como destino del 74% al 70%. El valor promedio de cada tonelada de carne enviada a China el año pasado se ubicó en torno a los US$3800.

Agregaron que se observa un crecimiento significativo en destinos alternativos. “Las exportaciones hacia Europa aumentaron un 14%, mientras que Israel registró un incremento del 17% y Estados Unidos mostró una suba interanual del 27%. Asimismo, Canadá presentó un crecimiento del 26%, partiendo de niveles prácticamente despreciables dos años atrás”, dijeron.

Señalaron que el mercado europeo constituye, sin dudas, un destino clave para las exportaciones de carne argentinas, dado que allí se colocan cortes de alto valor comercial, especialmente productos refrigerados y deshuesados. “En este segmento, la Unión Europea concentró cerca del 50% de los embarques totales, al tiempo que los valores pagados aumentaron en más de un 20%, pasando de US$10.600 a casi US$13.000 por tonelada", siguieron.

De acuerdo con la Bolsa rosarina, una dinámica similar se observó con Israel, un mercado tradicional para la Argentina que, a pesar de su madurez, también registró en el último año un incremento en sus compras, acompañado por una mejora del 37% en los valores pagados respecto del año anterior. Las 44.300 toneladas exportadas a este mercado el año pasado lograron un valor promedio en torno a los US$8500 por tonelada, subrayaron.