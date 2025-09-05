Vacunos: cierre de semana en alza en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9539 animales, que hicieron un acumulado semanal de 17.372 animales, un 19,84% inferior a los 21.672 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda activa, los operadores de compra ejercieron competencia por casi todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 3,11%, al pasar de 2731,245 a 2816,274 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,49%, tras variar de 2994,955 a 3159,374 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 6,66% en el General y un 4,02% en el Novillo frente a los 2640,412 y a los 3037,148 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1079 cabezas, representaron el 11,32% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3520 con 520 y con 556 kg; $3400 con 455, 457 y con 470 kg, y $3380 con 496 kg. Por las mejores vacas se pagó $3150 con 461 kg; $3100 con 484 kg, y $2900 con 501 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3550 con 344 kg; $3490 con 359 kg, y $3400 con 407 kg, y en vaquillonas, $3420 con 294 kg; $3300 con 355 kg, y $3170 con 391 kg.

El detalle de la venta fue 1079 novillos; 2707 novillitos; 2380 vaquillonas; 2619 vacas; 508 conservas, y 235 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2816,274, mientras que el peso promedio general resultó de 415 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3159,374, con un promedio semanal de $3144,445. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3159,384 y el promedio semanal de $3144,455. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3069,494.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (159) El Mate Agropecuaria vq. 32, 289 kg a $1950; 64, 302 a 2000; 15, 327 a 2050; 17, 335 a 2100. Aguirre Urreta Jorge SA: (28) Bracorp v. 17, 542 a 2800. Balcarce y Cía. SRL: (172) Puntana nt. 16, 382 a 2200; 32, 418 a 2300; Suc. Ballester nt. 34, 387 a 2200; 33, 422 a 2250; 45, 403 a 2300. Blanco Daniel y Cía. SA: (461) Amera v. 19, 451 a 2000; Carelli nt. 22, 396 a 3300; Gaztambide vq. 21, 427 a 2700; Grupo D y V nt. 16, 409 a 3200; 40, 396 a 3350; Martín e Hijos v. 20, 516 a 2750; Piermattei vq. 16, 330 a 3350; Souto Hnos. nt. 80, 347 a 3400. Brandemann Consignataria SRL: (42) El Mate de Ameghino v. 17, 728 a 2600.

Campos y Ganados SA: (261) Desagro v. 17, 475 a 2850; Elías Semillas e Insumos vq. 26, 367 a 2000; 29, 376 a 2100; 42, 408 a 2300; v. 35, 438 a 2500; González v. 15, 493 a 2800. Casa Usandizaga SA: (176) Fenoglio vq. 24, 341 a 2000; Gamajo vq. 25, 477 a 2800; Maillos v. 24, 549 a 2700; Ripa Alsina vq. 17, 409 a 2000. Colombo y Colombo SA: (135) Cook n. 16, 464 a 3250; Laici nt. 20, 405 a 3000; vq. 24, 348 a 2900; Nordheimer v. 17, 521 a 2750. Colombo y Magliano SA: (1190) Agrop. El Oeste v. 34, 499 a 2700; Vaquero v. 35, 531 a 2700; Barrios Barón vq. 68, 300 a 3350; Bravo vq. 21, 267 a 3050; 21, 269 a 3070; 20, 308 a 3370; 20, 311 a 3390; Campomar n. 19, 494 a 3360; 19, 496 a 3380; Cimero vq. 24, 290 a 3100; 51, 294 a 3420; El Amo vq. 20, 308 a 3300; El Recado vq. 42, 311 a 3050; 20, 322 a 3350; 23, 316 a 3380; Estab. La Negra v. 19, 439 a 2000; Capecce vq. 36, 292 a 3350; Granja y Est. Doña Sara vq. 25, 332 a 3350; 25, 301 a 3400; Grupo Constr. Bs. As.-Rosario nt. 23, 344 a 3400; vq. 22, 322 a 3360; La Magdalena vq. 23, 320 a 3270; La Ropa v. 17, 453 a 2300; 22, 486 a 2850; Los López nt. 25, 418 a 3250; Lovizio vq. 30, 375 a 2700; Miraema nt. 24, 356 a 3330; vq. 29, 332 a 3220; S. y D. Lafuente vq. 60, 315 a 3300; Terra Garba v. 16, 470 a 2850; Trapalco nt. 38, 359 a 3490; vq. 25, 332 a 3300; 15, 333 a 3320; 25, 307 a 3350; Viejo Adolfo n. 22, 522 a 2720.

Consignataria Melicurá SA: (183) Agrop. Balbiani n. 16, 455 a 3400; Grosso vq. 25, 368 a 2700; María Teresa Sur v. 15, 449 a 2250. Consignataria Nieva y Cía. SA: (61) Incera v. 27, 547 a 2700. Crespo y Rodríguez SA: (83) Aguaribay nt. 15, 387 a 3400; La Entrega v. 33, 533 a 2150. Dotras, Ganly SRL: (202) Ayutun Hue nt. 15, 318 a 2200; La Dorita Est. nt. 30, 374 a 2500; 30, 381 a 2950; 32, 363 a 3000; 25, 354 a 3550; 47, 344 a 3550. Ferias Agroazul SA: (122) Ambush vq. 24, 364 a 3050; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 42, 334 a 3150.

Gahan y Cía. SA: (245) Barbieri vq. 17, 356 a 1800; 29, 421 a 2000; Campomar n. 29, 510 a 3370; Louge n. 22, 461 a 3000; nt. 38, 426 a 2900. Ganadera Salliqueló SA: (226) Elías Semillas e Insumos vq. 17, 385 a 2100; Fidelle Hnos. nt. 74, 423 a 2600; Gilardi nt. 28, 389 a 3300. Gananor Pujol SA: (86) Etchevers y Hnos. vq. 18, 414 a 3100. Goenaga Biaus SRL: (165) Agrop. El Triángulo v. 24, 532 a 2400; Agropecuaria Campo Alto v. 19, 471 a 2000; vq. 27, 427 a 2400; González n. 38, 490 a 3000. Gogorza y Cía. SRL: (107) Peiretti vq. 18, 365 a 2700; Ulmeña vq. 15, 415 a 2000. Harrington y Lafuente SA: (95) Castells vq. 15, 360 a 2800; 18, 290 a 2900; Grondona n. 17, 440 a 3300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (280) Conzorti Alzamora nt. 17, 333 a 3400; El Carpincho Ganadera vq. 17, 294 a 3000; 21, 349 a 3320; 45, 328 a 3350; 39, 307 a 337; 18, 299 a 3400; Rebzda nt. 25, 293 a 3250. Iriarte Villanueva Enrique SA: (80) Roldán n. 16, 431 a 3050. Jáuregui Lorda SRL: (202) Agro Ganadera Vidoret v. 31, 529 a 2850; Ciurlandi tr. 15, 652 a 2700; Martínez vq. 18, 397 a 2000; Sánchez, Otero, Ozon y Escalona nt. 60, 420 a 3300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (170) Desagro v. 20, 500 a 2100; Roos nt. 32, 336 a 3400; Zajaco nt. 47, 386 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (64) Choike nt. 17, 397 a 2800. Llorente-Durañona SA: (116) Establecimiento Blanchard nt. 18, 435 a 3300; 24, 395 a 3400; vq. 23, 334 a 3300; 22, 304 a 3400; Huarte v. 23, 473 a 2700. Madelan SA: (197) Las Marianas de Garre tr. 15, 513 a 2700; Moretti n. 23, 500 a 3300; San Mariano v. 16, 501 a 2900; vq. 18, 350 a 3250; Traverso vq. 15, 391 a 3170; Vicente vq. 19, 405 a 2160. Martín G. Lalor SA: (376) Comp. de Tierras Tecka nt. 30, 331 a 3450; vq. 52, 270 a 3350; Ketran-Bonifacio vq. 20, 345 a 1950; 26, 403 a 2200; v. 19, 436 a 2400; Podestá Hermanas v. 47, 498 a 1700; Polo vq. 36, 303 a 2850; Tellechea nt. 16, 351 a 2750; v. 17, 518 a 1850. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (378) Bogliano vq. 16, 402 a 2750; Cardetta n. 18, 483 a 3300; Desagro v. 20, 490 a 2400; Km389 nt. 30, 376 a 3350; Marnanda vq. 16, 368 a 3250; 34, 335 a 3360; Tres Parcelas nt. 15, 397 a 3320; 15, 350 a 3400.

Monasterio Tattersall SA: (1287) Agroeleodora FYB vq. 15, 336 a 3000; 15, 361 a 3200; Agrop. La Criolla vq. 28, 329 a 3300; 52, 303 a 3400; Algarra Hnos. vq. 18, 315 a 3400; 52, 288 a 3450; Álvarez nt. 15, 443 a 2940; Barrios Barón vq. 20, 320 a 3300; 21, 300 a 3350; 20, 286 a 3400; 19, 279 a 3450; Campomax nt. 18, 445 a 3000; 22, 410 a 3050; Disalvo n. 24, 484 a 2900; El Llorón nt. 22, 344 a 2650; 43, 335 a 2800; García nt. 25, 432 a 2900; Granja y Est. Doña Sara vq. 19, 312 a 3400; 20, 296 a 3450; Hegel v. 15, 490 a 2300; Horizonte Norte vq. 37, 254 a 3450; Ipsden nt. 42, 358 a 3530; 22, 318 a 3580; Manfredini vq. 19, 421 a 2400; Nicsor nt. 44, 326 a 3300; Supremo v. 16, 436 a 2600; Tattersall Argentino vq. 50, 284 a 3400. Nieva H. y Asociados SRL: (104) Mogni nt. 33, 371 a 3400; vq. 16, 348 a 3320; Urrutibehety vq. 35, 372 a 1600. Pedro Genta y Cía. SA: (84) Bocca v. 15, 476 a 2700; 26, 486 a 2750.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (936) Arata n. 15, 456 a 3350; vq. 15, 355 a 3270; Benedetti-Cerbino nt. 47, 415 a 3350; Est. y Cab. Santo Domingo nt. 16, 590 a 2800; Finlar vq. 75, 364 a 3300; García v. 34, 504 a 2700; Jomarca nt. 45, 359 a 3450; La Dorita Est. nt. 64, 378 a 2950; vq. 32, 319 a 3000; Monvale n. 63, 537 a 3520; nt. 21, 327 a 3320; Puntana nt. 75, 445 a 2650; 106, 389 a 2670; Quila Lafquen v. 32, 444 a 2600; Regueira n. 49, 472 a 3320; 16, 481 a 3370; Sacfil v. 25, 523 a 2750; San Mariano vq. 18, 335 a 3350; Zabalo nt. 20, 368 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (43) La Sorpresa Agrop. nt. 29, 368 a 3300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (25) Migueltorena nt. 16, 353 a 2550. Wallace Hermanos SA: (180) Mayordomo nt. 51, 365 a 3380; Paturlanne v. 18, 500 a 1900; Sarrance v. 28, 510 a 2500.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (105); Gregorio Aberasturi SRL (32); Umc SA (23).